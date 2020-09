Jos epidemia pakottaisi vuorotteluun, kouluissa on jo aikataulut siitä, mikä luokka milloinkin opiskelisi kotona. Pienimmät koululaiset pidettäisiin koulussa.

Helsinki varautuu nopealla aikataululla päättämään, siirretäänkö isommat koululaiset etäopetukseen joka kolmanneksi viikoksi.

Tällainen päätös tehdään ja toteutetaan muutamassa päivässä, jos se on koronaviruksen leviämisen vuoksi välttämätöntä.

Koulut ovat laatineet yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, miten luokat neljännestä luokasta ylöspäin voisivat vuorotella. Perusperiaate olisi viikko etäopetusta ja kaksi viikkoa lähiopetusta.

Pienimmät koululaiset pidetään koulussa koko ajan. Päiväkoteihin yhdistelmämalli ei myöskään vaikuttaisi.

Selvitimme, miten päätös voitaisiin tehdä ja miten se toimisi.

Päätöksen tekisi käytännössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, jos infektiolääkärit näin suosittaisivat.

Pohjolainen tapaa tällä hetkellä kerran viikossa terveysviranomaisia, jotka seuraavat tarkkaan esimerkiksi tartuntojen määrää, yhteydenottoja mahdollisista oireista ja joukkoaltistumisia.

Tähän asti kokouksissa on päätetty, että koulunkäyntiä voidaan jatkaa normaalisti suurimmassa osassa kouluja. Etäopetuksesta on kuitenkin linjattu yksittäisten koulujen ja oppilaitosten kohdalla.

Esimerkiksi sunnuntaina Vuosaaren lukio ja Helsingin medialukio siirtyivät etäopetukseen kahdeksi viikoksi. Perjantaina taas uutisoitiin, että Kannelmäen peruskoulussa siirrytään osittaiseen etäkoulunkäyntiin.

Jos koko Helsinkiä koskeva päätös tehtäisiin, kouluilla olisi muutama päivä aikaa järjestää asiat uudella tavalla. Tarkkoja suunnitelmia on varmuuden vuoksi tehty jo kaikissa kouluissa.

Poliitikot antavat luvan tällaiseen poikkeusjärjestelyyn aina kuukaudeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus päätti viimeksi maanantaina, että koulut pysyvät toistaiseksi lähiopetuksessa, mutta lähi- ja etäopetusta vuorottelevaan yhdistelmämalliin voidaan vaihtaa 10. lokakuuta asti.

Perusajatus on, että lapsella on oikeus saada lähiopetusta. Vuorotteluun siirrytään, jos se on välttämätöntä. Ei ole olemassa yhtä selkeää rajaa esimerkiksi tartuntojen määrässä, milloin näin tehtäisiin, mutta tilannetta arvioidaan koko ajan.

”Nyt alkusyksystä opetusta on voitu järjestää myös ulkotiloissa. Sitten jos epidemiatilanne pahenee ja sää huononee, voi käydä vaikeaksi pitää huolta turvaväleistä”, sanoo Pohjolainen.

Tällä hetkellä etäopetusta järjestetään lähinnä karanteenissa oleville oppilaille. Kouluissa siis vielä ajatellaan, että turvavälit, hyvä hygienia ja vastaavat konstit riittävät, mutta tilanne voi muuttua sukkelasti.

Vaikka yhdistelmämalliin siirryttäisiin, luokat 1–3 pysyvät kouluilla. Samoin lähiopetuksessa pysyvät erityisen tuen, valmistavan opetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat.

Vanhempien oppilaiden kohdalla kunkin Helsingin koulun tilojen turvallisuutta on jo mietitty erikseen. Yläkoululaiset pantaisiin osaksi aikaa etäopiskeluun ensimmäisenä. Joissain kouluissa vuorottelu koskisi myös luokkia 4–6.

Yhdistelmämallissa kukin luokka olisi aina yhden viikon etäopetuksessa ja kaksi koululla. Etäopetusviikollakin voisi olla jotain opetusta kasvokkain muualla kuin koululla. Taito- ja taideaineiden tunteja pidettäisiin enemmän lähiopetuksena. Koulut miettivät itse, miten ne lukujärjestyksensä tekevät.

Pohjolainen sanoo, että tilanne on etäopetuksenkin suhteen nyt erilainen kuin keväällä, jolloin muutoksia piti tehdä erittäin nopeasti. Nyt pystytään suunnittelemaan paremmin.

Koulut ovat esimerkiksi parhaillaan selvittämässä etukäteen, ketkä oppilaista tarvitsisivat tietokonetta käyttöönsä. Opetuksen laadun pitäisi olla yhtä hyvää etänä kuin lähiopetuksessa.

”Olemme nyt tästä tiukempia. Siis esimerkiksi opettajan pitää olla jokaiseen oppilaaseen yhteydessä joka päivä”, Pohjolainen sanoo.

Hän sanoo, että yhdistelmämallin valmistelu on vaativa palapeli. Valmistautuminen teettää paljon töitä sekä rehtoreilta että opettajilta.

Kaupunginhallituksen tuoreessa päätöksessä arvioidaan alustavasti, että kokonaan lähiopetuksessa voitaisiin yhdistelmämallissa pitää seitsemän erityiskoulua, 21 suomenkielistä koulua ja yksi ruotsinkielinen koulu.

Osassa näistä siis on vain joka tapauksessa lähiopetuksessa olevia pikkuoppilaita. Toisten kohdalla taas lasketaan, että tilat riittäisivät lähiopetukseen turvallisesti, vaikka epidemia pahentuisi.

Kaupunki ei kerro etukäteen listaa koulujen nimistä, koska niihin saattaa tulla esimerkiksi altistumisten ja karanteenien kautta muutoksiakin.

Loput peruskoulut voisivat siirtyä yhdistelmämalliin, mutta tässä joukossa koulujen välillä on eroja sen suhteen, minkä ikäiset olisivat vuorottelussa mukana.

Helsingin kaupungilla on yhteensä 88 suomenkielistä ja 14 ruotsinkielistä peruskoulua. Lisäksi sekä kaupungin omissa että yksityisissä lukioissa mietitään erilaisia järjestelyjä reilun viikon päästä alkavien ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi.