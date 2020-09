Kyseessä on edesmenneen suomalaisen kuvataiteilijan Markus Copperin teoksen osat.

Helsingin poliisi etsii taideteoksen osia, jotka saattavat sisältää räjähdysainetta.

Helsingin poliisille selvisi elokuussa, että edesmenneen suomalaisen kuvataiteilijan Markus Copperin Sixpack of Instant Death -teoksen (1995) kuusi osaa saattavat sisältää räjähdysainetta. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se on onnistunut löytämään puolet osista, mutta kolme osaa on edelleen kateissa.

”Poliisi on pyrkinyt selvittämään vielä kateissa olevien osien olinpaikan, mutta ei ole saanut selville, missä ja kenen hallussa ne ovat. Poliisi pyytää nyt tietoja puuttuvista osista, koska ne on löydettävä ja tehtävä vaarattomiksi”, sanoo rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisin tiedotteessa.

Poliisilla ei ole tarkkaa tietoa, mitä räjähdysainetta ja kuinka suuria määriä kateissa olevat osat sisältävät. Senkin vuoksi kateissa olevista osista on viipymättä ilmoitettava poliisille.

Keväällä 2019 Kööpenhaminassa kuollut kuvanveistäjä Copper on tunnettu väkivaltaisista ja vaarallisista teoksistaan. Taiteilijan teoksiin kuuluu muun muassa katsojia jahdannut 5 000-kiloinen teräspallo Juggernaut (1992–95).

Kuvassa on jo löydetty teoksen osa.­

Poliisi pyytää henkilöitä, joilla on hallussa teoksen osa tai henkilöitä, jotka tietävät, missä sellainen voisi olla, olemaan yhteydessä sähköpostitse analyysi.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla vihjenumeroon 029 541 7931, jossa on ympärivuorokautinen puhelinvastaaja.

”Osan haltijaa ei epäillä mistään rikoksesta. Poliisi tekee teoksen osan ainoastaan vaarattomaksi ja palauttaa tämän jälkeen takaisin omistajalleen”, rikosylikomisario Vuorisalo sanoo poliisin tiedotteessa.