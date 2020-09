Varhaiskasvatus

Suurimman osan perheistä ei enää tarvitse erikseen hakea esiopetuspaikkaa.

Helsinki on uusimmassa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen logiikkaa, jolla varhaiskasvatuksen paikat jaetaan.

Hausta olisi tarkoitus tehdä nykyistä yksinkertaisempi. Osassa kaupunginosista paikkoja on ollut vähemmän kuin lapsia. Perheiltä on tullut palautetta epäoikeudenmukaisuudesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee asiaa tiistain kokouksessaan ja ruotsinkielinen jaosto erikseen. Jos uusi malli hyväksytään, se tulee käyttöön ensi vuonna.

Ensi vuodesta alkaen vanhemmat voivat toivoa kolmea paikkaa, eivät enää viittä kuten tähän asti. Toiveet yritetään ottaa huomioon vanhempien valitsemassa järjestyksessä.

Elleivät vanhemmat toisin ehdota, paikka pyritään antamaan läheltä lapsen kotia. Tähän on periaatteessa pyritty aiemminkin, mutta ennen tätä asiaa ei ole selkeästi mainittu kriteereissä.

Jos lapsia on tulossa enemmän kuin on tarjolla paikkoja, valitaan ensimmäisenä ne, joilla on jo sisaruksia varhaiskasvatuksessa samassa paikassa. Esiopetuksessa, kielikylvyssä tai erityisryhmässä oleva sisarus ei kuitenkaan vaikuta.

Jos paikkajako ei ratkea sisaruuden pohjalta, katsotaan matka-aikaa. Paikan saa siis se lapsi, jonka matka veisi vähiten aikaa maanantaiaamun liikenteessä julkisella liikenteellä tai kävellen.

Jos näinkään ei synny eroa, päiväkodin pitäisi tehdä päätös lapsen edun perusteella.

Uusissa kriteereissä on myös tiukennettu hieman aikatauluja. Hakemuksia ratkaistaan noin kahden viikon ajalta kerralla kuukauden sijasta, siis esimerkiksi 1.–15. elokuuta aloittamassa olevat lapset samalla kertaa. Paikasta pitää saada tieto kuukautta ennen aloittamista ja perumiseen on enää vain viikko aikaa.

Hakurumbaa helpottamaan ollaan ottamassa käyttöön uutta sähköistä järjestelmää. Tämä Asti-järjestelmä on kokeiltavana ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa nyt syksyllä.

Esiopetukseen taas ei enää tarvitsisi laittaa erikseen hakemusta, jos lapsi on jo kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Jatkossa kaupunki määrää paikat. Vanhempien pitää tehdä hakemus vain, jos he haluavat jotain muuta kuin mitä heille tarjotaan.

Helsinki on jo kokeillut mallia, mutta ensi vuonna tämän pitäisi siis tulla pysyvästi käyttöön koko kaupungissa.

Esiopetuksessa lapselle myönnetään joka tapauksessa aina paikka omalta oppilaaksiottoalueelta eli läheltä kotia.

Jos johonkin päiväkotiin olisi esiopetukseen enemmän hakijoita kuin paikkoja, katsottaisiin jatkoa lähikouluun. Jos hakijat olisivat tässäkin tasatilanteessa, ratkaisisi arpa.