Downtown Helsinki haluaa tuoda yrittäjät, kiinteistösijoittajat ja kaupungin päättäjät yhteen etsimään ratkaisua keskustan tilanteeseen.

Kasarmikadulla sijaitseva Henry Lloyd -liike on päättänyt sulkea ovensa 16 vuoden jälkeen.­

Helsingin keskustan autioitumisesta halutaan saada niskalenkki.

Uusi yhteistyöfoorumi Downtown Helsinki ilmoittaa toimivansa ”elinvoimaisen, toimivan ja rakastettavan ydinkeskustan puolesta”.

Downtown Helsingin takana on Helsinki City Markkinointi ry, joka on kiinteistönomistajien, yrittäjien ja kaupungin yhteistyöelin. Nyt eri toimijoiden tavoite on löytää ratkaisut, joilla liiketilojen kiihtyvä tyhjentyminen pysäytetään.

HS on aiemmin kirjoittanut Aleksanterinkadun vaikeasta tilanteesta. Mahtikatuna tunnettu Aleksi on hiljentynyt, useat liikkeet ovat sulkeneet ovensa, ja jopa Stockmann on pahoissa talousvaikeuksissa.

Keskustan hiljeneminen ei rajaudu Aleksanterinkatuun. Kaupungin kehityspäällikön Minna Maarttolan mukaan Aleksanterinkadun ja Esplanadin alueelta on tänä vuonna lopettanut useita kivijalkaliikkeitä.

Yksi lopetuspäätöksen tehneistä kaupoista on Kasarmikadulla sijaitseva vaateliike Henry Lloyd.

Ulla Korpela-Herrala avasi liikkeen miehensä kanssa 16 vuotta sitten, mutta nyt omistajapari ei näe muuta vaihtoehtoa kuin lopullisen sulkemisen.

Korpela-Herralan mukaan pääsyy liikkeen kannattamattomuuteen on verkkokaupan lisääntyminen.

”Ihmiset saattavat tulla meille sovittamaan vaatteita ja viettävät liikkeessä aikaa jopa tunnin. Sitten vaate ostetaan halvemmalla brittiverkkokaupasta. Kivijalkaliikkeen kulurakenne on niin paljon raskaampi, että emme voi kilpailla hinnoilla verkkokauppojen kanssa.”

Koronavirusepidemia ei Korpela-Herralan mukaan ollut lopettamisen syy, vaan päätös oli tehty jo aiemmin. Hän on kuitenkin huolissaan siitä, että virus tyhjentää keskustaa ihmisistä entisestään, jos he eivät palaa lähitöihin.

”Keskusta sinänsä ei ole enää yhtä houkuttava kuin aiemmin.”

Korpela-Herralan mukaan moni alueen yrittäjäkollega on tuskastunut tilanteeseen. Verkkokauppa on tuonut perinteiselle kivijalalle haasteen, jonka selättäminen ei ole helppoa.

Korpela-Herralan mielestä ainakin kahden asian pitäisi muuttua: autoilua ydinkeskustassa ei saisi vaikeuttaa nykyistä enemmän, ja liikekiinteistöjen vuokratason tulisi olla matalampi.

”Nykyisillä vuokrilla saa myydä aika paljon t-paitaa, että kivijalkaliike kannattaa.”

Helsingin ydinkeskustan liiketiloja hallitsevat suuret sijoitusyhtiöt. Eniten tiloja Aleksanterinkadun ja Esplanadin kauppakeskittymässä omistaa eläkejätti Ilmarinen.

Ilmarisen vuokrauspäällikön Ville Laurilan mukaan yhtiö on joustanut vuokrissa koronaviruksen aiheuttamien ongelmien takia. Huhti–toukokuussa Ilmarinen tarjosi vuokranmaksun keskeyttämistä ja kesän ajan liikevaihtoon sidottua vuokratasoa.

”Vaakakupin toiselle puolelle asetettiin se, että liikkeet sitoutuvat pitämään ovensa auki niin, että normaalilla työssä käyvällä ihmisellä on edes teoreettinen mahdollisuus ehtiä ostoksille.”

Laurila arvioi, että ydinkeskustassa kivijalkaliikkeiden myynnistä lähti kesällä 30–35 prosenttia edelliskesään verrattuna. Turistien osuus myynneistä keskustassa on nyrkkisäännön mukaan 30 prosenttia.

Vaikka koronavirus on kiistatta hiljentänyt keskustaa, ongelmat ovat olleet olemassa jo ennen sitä. Liiketilojen vuokrat ovat etenkin pienille yrittäjille merkittävä kuluerä. Pitäisikö alueen vuokratasoa pyrkiä alentamaan, jotta keskustan autioituminen saataisiin pysäytettyä?

Laurila muotoilee asian niin, että vuokranantaja ei yksin pysty ratkomaan kivijalkakaupan ongelmia.

”Pelkästään säästämällä tästä ei selvitä. Tarvitaan yrittäjähenkisyyttä.”

Alueen vireyttä toivoo luonnollisesti myös Ilmarinen. Toimijoiden runsas vaihtuvuus on omiaan rapauttamaan liiketilojen arvoa.

Laurilan mukaan Ilmarinen haluaa olla ydinkeskustan suurin kiinteistösijoittaja myös tulevaisuudessa, ja se vaatii toiminnan kehittämistä. Esimerkkinä hän mainitsee Kämp Gallerian uuden valokuvataiteen museon K1:n.

”Keskustan tarjonnan täytyy olla mahdollisimman monipuolista.”

Laurila myöntää, että tällä hetkellä tilanne on huolestuttava.

”Totta kai olemme nähneet sen, kun koko kevään elimme yrittäjien kanssa sitä tuskaa. Tässä ollaan aikamoisten haasteiden edessä.”

Helsinki City Markkinoinnin toiminnanjohtajan Krista Östmanin mukaan korona-aika on pahentanut kivijalkaliikkeiden kriisiä mutta ei ole sen perimmäinen syy. Ongelmat eivät hänen mukaansa johdu yksinomaan vuokrista tai mistään muustakaan yksittäisestä tekijästä.

Östman uskoo, että niin yrittäjien, sijoittajien, poliitikoiden kuin kaupunkilaistenkin yhteinen näkemys on se, että keskusta ei saa tyhjentyä.

”Kaiken a ja o on tuoda eri toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan. Ei voi olla niin, että kaikki pitävät kiinni omista näkemyksistään ja lopulta Aleksi on tyhjä.”

Östmanin mukaan korona-aika ei ole ollut kivijalkaliikkeille pelkkää kurimusta. Hän kertoo yrittäjien kiitelleen sitä, että Senaatintorin jättiterassi onnistui tuomaan uusia asiakkaita alueen liikkeisiin.

”Yrittäjät toivovat kaupungilta tämäntyyppistä nopeaa reagointia.”

Östmanilla ei ole tarjota keskustan ongelmiin patenttiratkaisua. Elinvoima syntyy hänen mukaansa useista seikoista: kaupan, liikenteen ja kulttuurin kokonaisuudesta.

”Vaalivuosi on tulossa, ja se määrittää osaltaan, miten kaupunkia kehitetään. Viedäänkö esimerkiksi autoilua maan alle ja saadaanko Helsinkiin uusi design- ja arkkitehtuurimuseo?”