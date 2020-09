Rakentaminen

Helsinkiläismies innostui asuntosijoittamisesta: Nyt kauppoja on takana yli 800 ja pian Tapiolan ytimeen nousee kaksi tornitaloa

Rakennuttaminen on Helsingin seudulla suurten yritysten dominoima ala. Se ei ole estänyt Jere Hanttua toimimasta.

Suuren kuopan reunalla seisoo mustaan pukuun pukeutunut lyhythiuksinen mies. Päivä on harmaa, eikä mieskään ulkoisesti poikkea vastaantulijoista. Arkipäiväinen Jere Hanttu ei kuitenkaan missään nimessä ole.

Sanotaan, että asunto on suurimmalle osalle suomalaisista elämän tärkein sijoitus. Hantunkin kohdalla näin on, mutta hän on vain tehnyt kyseisen sijoituksen satoja kertoja.

Nyt edessä olevan kuopan päälle nousee pian lisää sijoituksia. Helsinkiläinen Hanttu on päättänyt rakennuttaa Espoon Tapiolan kauppakeskus Ainoan kylkeen kaksi 12-kerroksista tornitaloa.

Suurten rakennusyhtiöiden dominoimalla alalla tällainen yhden miehen show ei ole ihan tavallinen.

Skanska, YIT, SRV ja niin edelleen. Kun Helsingin seudulla rakennetaan, hankkeen taustalla on useimmiten joku maan suurista yrityksistä.

Mutta täysin keskittynyt ala ei vielä ole. Sen Hantun esimerkki todistaa.

Hanttu aloitti kiinteistösijoittamisen 2000-luvun alussa yksin.

Alkuvarallisuutensa hän oli tehnyt 1990-luvun laman jälkeen sijoittamalla vuosien ajan kaikki varansa osakkeisiin. Sen lisäksi Hanttu kertoo käyneensä kauppaa myös Helsingin puhelinyhdistyksen osuustodistuksilla.

Toinen tornitaloista rakennetaan kauppakeskus Ainoan kylkeen kiinni. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alkupuolella.­

Kiinteistöbisnekseen siirryttyään hän keskittyi ensin ostamaan jo rakennettuja kokonaisia kerrostaloja. Kauppaa käytiin vielä silloin pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Vuosien aikana omaisuutta karttui tasaiseen tahtiin. Hantun sijoitusyhtiö Jealha on ostanut yhteensä noin 800 asuntoa ja noin 50 000 neliön edestä erilaista varasto- ja toimistotilaa pääkaupunkiseudulta.

Yhteensä Hanttu on ostanut yli 100 000 neliötä varasto- ja toimistotilaa Jealhalle, itselleen ja lähipiirin sijoitusyhtiöihin.

Suuri osa sijoituksista ei kuitenkaan ole jäänyt Hantun omistukseen. Hän on käynyt asunnoilla aktiivista kauppaa. Tällä hetkellä omistuksessa on enää 67 vuokralle laitettua asuntoa.

”Olen luopunut asunnoista, koska olen saanut muista sijoituksista suurempaa tuottoa. Osaan asunnoista olen teettänyt remontteja myymisen vauhdittamiseksi”, Hanttu sanoo.

2010-luvulla asuntosijoittamisesta alkoi tulla kuitenkin niin suuri trendi, että Hanttu kertoo päättäneensä siirtyä sijoittamisen ohella rakennuttamiseen.

Välittäjät tuntevat Hantun ja hän saa viikossa 2–3 tarjousta uusista kohteista. Hän kertoo lukevansa jokaisen tarjouksen, osan hän käy katsomassa paikan päällä.

Aikaisemmin Hanttu toimi rakennuttajana esimerkiksi Länsi-Herttoniemessä, jonne hän rakennutti viiden tornitalon kokonaisuuden. Hanke valmistui keväällä 2018, rakentajana toimi Maxbuild.

Tapiolan Feenix-tornitalot ovat Hantun tähänastisista projekteista suurin. Taloihin tulee yhteensä noin 200 asuntoa ja kaksikerroksinen parkkihalli.

Talojen ennakkomarkkinointi keskeytettiin keväällä väliaikaisesti, koska rakennuttaja ja rakentaja halusivat vielä tarkentaa suunnitelmiaan. Tavoitteena on, että ensimmäinen tornitaloista on valmis alkuvuodesta 2023.

Lue lisää: Monttu ammottaa tyhjyyttään keskellä Tapiolaa: 12-kerroksisen tornitalon pitäisi olla kohta valmis, mutta töitä ei ole vielä edes aloitettu

Uudet talot on suunnitellut arkkitehti Antti-Matti Siikala. Siikala toimi pääsuunnittelijana myös kauppakeskus Ainoassa ja sen päälle rakennetuissa asuintaloissa.­

Suuryritysten haastaminen on ollut kannattavaa.

Jealhan tunnuslukujen mukaan yritys työllistää vain kolme henkilöä, mutta liikevaihto on viime vuosina vaihdellut 40 ja kymmenen miljoonan euron välillä. Liikevoittoprosentti on pysynyt tasaisen korkeana, parhaimillaan se nousi vuonna 2016 yli 23 prosenttiyksikön.

Hanttu mieltää itsensä jossain määrin riskinottajaksi, mutta kertoo stressaantuvansa vain harvoin. Tapiolan tornitaloihin hän on kiinnittänyt tähän mennessä 25 miljoonaa euroa.

”Tapiolan hankkeessa ei ole vielä yhtään pankkilainaa, joten siltä kantilta se on hyvin turvallisella pohjalla. En voi menettää enemmän kuin minulla on varaa.”

Silti tehtävää riittää: tähän mennessä Hanttu kertoo saaneensa esimerkiksi yli 6 000 sähköpostia koskien projektia.

Hantun tulevien tornitalojen paikalla oli ennen Tapiolan kuuluisa Vesiputoustalo. Se purettiin muutama vuosi sitten. Tilalle tulevat tornikerrostalot on suunnitellut arkkitehti Antti-Matti Siikala, jonka käsialaa ovat myös muun muassa Helsingissä Sanomatalo ja Uusi lastensairaala.

Siikala on suunnitellut myös viereisen kauppakeskus Ainoan ja sen päälle rakennetut asuintalot. Hanttu onkin luottavainen, että lopputulos sopii hyvin muuhun maisemaan.

Hanke on selvästi Hantulle tärkeä. Hän on tilannut kerrostalojen pihaan taiteilija Björn Weckströmin yli 200 kiloisen kullatun pronssipatsaan. Patsas edustaa feenikslintua. Se on viittaus tulevien talojen nimiin.

”Ajattelin, että tämä on sen verran iso hanke ja arvokkaalla paikalla, että taiteen tilaaminen pihalle on mahdollista.”

Tapiolan Feenix-talojen pihaan Jere Hanttu tilasi taiteilija Björn Weckströmiltä Feenikslintua esittävän teoksen, joka on yli 200 kiloinen kullattu pronssipatsas.­

Hanttu kertoo haluavansa rakentaa asuntoja arvokkaille alueille. Arvokkailla alueilla rakennus voidaan suunnitella yksittäiskappaleena ja juuri ympäristöön sopivana.

Edullisilla alueilla pärjääminen vaatisi äärimmilleen talousohjattua tuotantoa.

Mutta miten pieni sijoitusyhtiö pärjää suurten rakennusalan yritysten puristuksessa?

Hanttu sanoo, ettei hän koe tilannetta ongelmalliseksi. Eroja eri kokoisten yritysten toimintalogiikassa toki on.

Jealhalla on ainakin vähemmän tekeillä samaan aikaan, kuin isoilla yrityksillä.

”Se johtuu siitä, ettei minulla ole kehitystiimiä. Minulla on aina iso määrä pääomaa yhdessä projektissa.”

Hanttu on opiskellut aikoinaan rahoitusteoriaa ja tuotantotaloutta. Nyt tavoitteena on kasvattaa hitaasti toimintaa.

”Jos minua ei jostain syystä tulevaisuudessa huvittaisikaan rakennuttaa, voin tehdä jotain muuta. Laittaa rahat vaikka pörssiin tai ostaa lisää sijoituskiinteistöjä.”