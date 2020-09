Kouluruokaa vantaalaisiin oppilaitoksiin toimittavan Vantti oy:n toimitusjohtaja on palautteesta hämmästynyt.

Kouluruoka saa jälleen osakseen arvostelua Vantaalla. Vaskivuoren lukion opiskelija teki viime viikolla kuntalaisaloitteen kouluruoan laadusta.

Aloitteessa kuvaillaan kouluruoan laatua näin:

”Ruoan laatu oppilaitoksissa on kauheaa – raakaa, jänteistä taikka jäistä lihaa, multaista tai muuten likaista salaattia, pastassa mukana tarjoiluastiassa keitinvesi ja perunoita ei ole pesty.”

Aloite on julkaistu viime perjantaina ja keskiviikkoaamuun mennessä se on kerännyt 1 440 allekirjoitusta, joista 1 293 on Vantaan asukkaiden.

Jos kuntalaisaloitteeseen osallistuu vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on käsiteltävä valtuustossa kahden kuukauden kuluessa. Vantaalla kaksi prosenttia tarkoittaa noin 4 700:ää asukasta.

HS uutisoi elokuun lopussa, että muutamissa vantaalaisissa peruskoulussa kouluruoan on valitettu loppuvan kesken ruokailun. Asian ovat nostaneet esiin vantaalaisten koululaisten vanhemmat.

Vaskivuoren lukion abiturientti Topias Rinne on yksi aloitteen tähän mennessä allekirjoittaneista vantaalaisista.

”Allekirjoitin aloitteen, koska Vantaalla kouluruokaan käytetään keskimäärin vähemmän rahaa kuin muualla, ja se kyllä näkyy. Liha on esimerkiksi usein punertavaa ja jäntevää, ja viime aikoina todella moni ruoka ollut vetistä”, Rinne sanoo.

Kouluruoka maksaa koko maassa keskimäärin 2,80 euroa oppilasta kohden, kertoo Opetushallituksen keräämä tilasto. Vantaalla laskennallinen hinta on keskiarvoa alhaisempi ja annos kouluruokaa maksaa noin 1,74 euroa. Esimerkiksi Helsingissä kouluruoalle tulee hintaa 2,41 euroa ja Espoossa 2,25 euroa oppilasta kohden.

Rinne kertoo käyneensä Vantaalla koulua 12 vuotta, ja hänen kokemuksensa mukaan laatu on heikentynyt viimeisen parin vuoden aikana. Tämän syksyn ajan laatu on ollut poikkeuksellisen heikkoa.

Keskustelu kouluruoan laadusta sosiaalisessa mediassa kiihtyi viime perjantaina, kun Rinne jakoi opiskelijakollegansa tekemän kuntalaisaloitteen viime perjantaina Facebook-seinällään. Julkaisu lähti leviämään nopeasti.

Asiasta on keskusteltu tiiviisti myös lukion Jodel-kanavalla, joka Rinteen mukaan toimii muutenkin aktiivisena keskustelufoorumina lukioyhteisön asioista. Jodel on sosiaalisen median alusta, jolla keskustelu on anonyymiä.

Vaskivuoren lukion ja suurimman osan koko Vantaan ruokapalveluista tuottaa kaupungin omistama Vantaan Tilapalvelut Vantti oy.

Vantin toimitusjohtaja Taina Huttunen on kuntalaisaloitteesta ja syntyneen keskustelun määrästä hämmästynyt. Hänen mukaansa Vantin tuotantoprosessit toimivat hyvin. Huttusen muukaan kuntalaisaloitteen kuvaus kylmästä lihasta ja multaisesta salaatista ei ole vallitseva tilanne Vantaan kouluruokailussa.

”Yksittäisiä epäonnistumisia voi totta kai olla. On ihan mahdollista, että salaatissa on joskus voinut olla multaa. Se, että liha olisi ollut raakaa, kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä.”

Vantilla on ympäri kaupunkia niin sanottuja tuotantokeittiöitä, eli esimerkiksi isompia kouluja, joista ruoka jaetaan eteenpäin toimipisteisiin. Vantille ruoat tulevat valmiina tai puolivalmiina. Esimerkiksi liha tulee HK:lta valmiiksi kypsennettynä. Vantti on vastuussa lihan kypsyydestä, kun se asetetaan tarjolle.

Huttusen mukaan viime viikolla yhdessä yksikössä oli tapahtunut virhe pastan keitossa. Vantilla on Huttusen mukaan yleisesti ottaen vakiintunut ja osaava henkilökunta.

Huttunen kertoo, että Vantille tulleen palautteen määrä ei myöskään heijasta sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun volyymiä. Osaan palautteista ei ole voitu vastata, koska niihin on liitetty yhteystiedoiksi toimimaton sähköpostiosoite.

”Hiukan näkisin tämän tällaisena sosiaalisen median keskustelunaiheena, joka osittain lähtee elämään omaa elämäänsä. Tänään sain kuulla yhdestä toimipisteestä, että nuoret olivat sotkeneet linjastossa olevia astioita, ja ottaneet sitten kuvia. Meidän henkilökuntamme oli joutunut siihen puuttumaan”, Huttunen kertoo.

”Emme halua viitata kintaalla ja otamme palautteen nöyrin mielin vastaan. Yritämme selvittää, missä virheitä on tapahtunut ja korjaamme ne.”

Topias Rinteen mukaan vilkastuneeseen ruokakeskusteluun on suhtauduttu myös kriittisesti.

”Sellaisia kommentteja on tullut, että kouluruoka pitäisi syödä mukisematta. Mutta opiskelijat eivät ole Vantaalla ainoa porukka, joka sitä samaa ruokaa syö, vaan sitä tarjoillaan myös päiväkotilapsille ja vanhuksille. Tuntuu, että kun opiskelijat valittavat, niin se on väärin, mutta tulisiko samanlaisia kommentteja samasta ruoasta valittavilla sotaveteraaneille?”

Vantti tuottaa ruokapalveluja kouluille, päiväkodeille, hoivakodeille ja sairaaloille. Ruoka-annoksia tehdään päivässä 40 000.

Vantti oy:n liikevaihto oli viime vuonna 49 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 950 000 euroa.