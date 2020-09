Kaupunkisuunnittelu

Helsinki ja rakennsyhtiö YIT kiistelevät siitä, voidaanko tornitaloista tehdä aiemmin suunniteltua leveämpiä. Hankkeen asemakaavoitus on jo viivästynyt pahasti.

Trigonin viisi tornitaloa on tarkoitus rakentaa Pasilaan kauppakeskus Triplan eteen.­

Helsingin kaupungin ja rakennusyhtiö YIT:n kiista Pasilaan suunnitteilla olevista Trigoni-tornitaloista näyttää ajautuneen pahaan takalukkoon. Samalla rakentamistöiden aloittaminen siintää edelleen tulevaisuudessa.

Pasilan tornialueen asemakaavoituksesta vastaavan arkkitehti Ville Purman mukaan osapuolet ovat jo pääsemässä sopimukseen talojen tulevista korkeuksista, mutta suurena kiistakapulana ovat nyt leveydet – tai kuten Purma itse sanoo, tornitalojen ”paksuus”.

”YIT alkoi yllättäen keväällä ajaa sitä, että taloista tulisi huomattavasti paksumpia kuin heidän alkuperäisessä kilpailuehdotuksessaan”, Purma sanoo.

Purman mukaan kaupunki tuli asiassa vastaan kompromissiehdotuksen kanssa, mutta YIT ei juuri anna periksi vaatimuksistaan.

”Heille paksuus on kynnyskysymys. Hankejohtaja Jouni Forsman on jopa sanonut, etteivät rakenna taloja, jos kaupunki ei suostu heidän esitykseensä.”

Purma taas pelkää asemakaavoittajana, että YIT:n vaatimukset johtavat liian lähekkäin seisovien, paksujen tornitalojen ”möykkyyn” sekä talojen väliin jääviin kapeisiin ja varjoisiin kuiluihin.

”Sen sijaan että sinne tulisi viisi hoikkaa tornia, joiden välistä näkyy taivas, aurinko ja maisema. Tässä on nyt kyse seuraavasta sadasta vuodesta ja siitä, painotetaanko kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia vai taloudellisia asioita.”

Hankkeessa on kyse rahasta monella tasolla. YIT on luvannut maksaa maista yli 37 miljoonaa euroa. Tästä kaksi kolmasosaa menee valtion Senaatti-kiinteistöille ja loput alueen toiselle maanomistajalle eli Helsingille.

Kun asemakaava ei valmistu eikä rakentamista aloiteta, rahakaan ei liiku.

”Tämä ei kaikkia miellytä varsinkaan valtion Senaatti-kiinteistöissä eikä myöskään kaupungilla.”

Trigoni käsittää viisi tornitaloa, jotka on tarkoitus rakentaa Pasilan kauppakeskus Triplan eteen. Yli 50-kerroksisen korkeimman tornin on tarkoitus nousta pilvenpiirtäjäluokkaan Suomen korkeimmaksi asuintaloksi. Vajaan 17 000 neliön kokoinen, tällä hetkellä tyhjillään seisova tontti on Pasilansillan eteläpuolella.

Lokakuussa 2018 Trigoni voitti kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämän Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun.

Trigonille tarkoitettu vajaan 17 000 neliön kokoinen tontti seisoo Pasilassa tyhjillään.­

Kilpailun jälkeen käynnistyi suuritöinen asemakaavan valmistelu, ja vielä tämän vuoden alussa näytti siltä, että ensimmäisen tornin rakentaminen olisi voinut alkaa jo vuonna 2021.

Maaliskuussa YIT kuitenkin kertoi haluavansa tehdä muutoksia muun muassa tornien leveyksiin, korkeuksiin sekä käyttötarkoituksiin.

Asemakaavoittaja Purma on selvästi harmissaan YIT:n vaatimuksista.

”Korkeimmasta tornista on nyt tulossa 190-metrinen, ja meille kaupungilla kävisi 10 metriä korkeampikin. Mutta YIT haluaa vain leventää, koska se on taloudellisesti kannattavampaa. Myytävän pinta-alan suhde bruttoalaan on taloa paksuntamalla suurempi.”

Alun perin korkeimmasta tornista oli tarkoitus tulla 44 metriä leveä. YIT on kuitenkin Purman mukaan vaatinut, että leveyttä nostettaisiin 49 metriin, ja vedonnut asiassa hisseihin, jotka syövät talojen pinta-alaa. Jos YIT:n toive toteutuu, tornitalojen väliin jää pienimmillään vain 15,75 metriä.

Purma sanoo kaupungin ymmärtävän hisseihin liittyvät vaatimukset. Kaupunki onkin ilmoittanut olevansa valmis leventämään taloja sen verran, mitä suunnittelun edistyessä kasvaneet hissien porrastasanteet vaativat. Purman mukaan puhutaan noin kahdesta metristä.

”Mutta se ei riitä YIT:lle.”

Toinen iso asia on talojen käyttötarkoitus. YIT voitti alueesta järjestetyn kilpailun ehdotuksella, jossa tornitalot olisivat niin sanottuja hybridirakennuksia eli niihin tulisi sekä asuntoja että muuta toimintaa, kuten toimitilaa.

”Nyt YIT haluaa osittain luopua tästä ajatuksesta ja rakentaa torneja, joissa on esimerkiksi vain asuntoja tai vain toimitilaa.”

Tässäkin asiassa on Purman mukaan kyse rahasta, sillä asuntojen rakentaminen on rakennusyhtiölle taloudellisesti kannattavampaa kuin toimistojen rakentaminen.

Hän huomauttaa, että kilpailussa toiseksi tullut ehdotus sai osittain Trigoni-ehdotusta huonommat pisteet pääasiassa siksi, että siinä rakennukset eivät olleet hybridirakennuksia.

”Miksi järjestää tällaisia kilpailuja, jos voidaan sitten lähteä poikkeamaan olennaisissa asioissa voittaneesta ehdotuksesta?”

Purman mukaan hänelle on asemakaavoittajana tärkeää katsoa asiaa sadan tai edes kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä. Jos rakennetaan Pasilaan tornitaloja täynnä pelkkiä asuntoja vain siksi, että juuri nyt asunnoista on kysyntää, voidaan myöhemmin olla vaikeuksissa.

Asuintalojen muuttaminen toimistoiksi on esimerkiksi asuntojen matalamman huonekorkeuden vuoksi teknisesti erittäin vaikeaa. Toimitilojen muuttaminen asunnoiksi tarvittaessa on taas huomattavasti helpompaa.

”Ja kaupungin tärkeänä tavoitteena on kehittää liikenteen solmukohdassa sijaitsevaa Pasilaa nimenomaan toimitila-alueena.”

YIT:n Jouni Forsman kommentoi Trigonin tilannetta sanomalla, että YIT on kehittänyt alkuperäistä kilpailuehdotustaan ja toimittanut esityksen kaupungille. Asiasta on tarkoitus keskustella kaupungin kanssa taas ensi viikolla.

Hän myöntää, että Trigonin korkeimman tornin leveys on kasvanut YIT:n suunnitelmissa alkuperäisestä runsaasta 44,5 metristä 4,5 metrillä. Lisäksi hän mainitsee, että YIT:llä on mahdollisuus kasvattaa tornin korkeutta 190 metristä 200 metriin.

”Uuden esityksemme mittasuhteet ovat hyvin samalla tasolla alkuperäisen kilpailuehdotuksen kanssa, mutta tornien korkeuksissa ja leveyksissä on tapahtunut joitakin muutoksia. Meidän mielestämme on tärkeää, että pystymme kehittämään hanketta ja luomaan siitä alkuperäistä versiota paremman.”

Kysymykseen siitä, onko YIT uhannut jättää tornit rakentamatta, Forsman ei anna suoraa vastausta. Leventämistoiveiden perustana ei hänen mukaansa ole pelkästään raha.

”Leventämisellä tavoitellaan parempaa toiminnallisuutta ja sitä, että saamme hankkeen kannattamaan.”

Forsman huomauttaa, että ”napakan” kokoiselle tontille on tarkoitus luoda näyttävä tornitalokohde.

”Olemme kuitenkin väljentäneet alueen länsireunaa Pasilankadun varrella kaupungin ehdotusten mukaisesti.”

Purman mainitseman tornitalojen käyttötarkoituksen muuttumisen matkan varrella Forsman kieltää.

”Sinne on suunnitteilla neljä hybriditornia ja yksi torni, jossa olisi pelkästään asuntoja, ja tämä on ollut ajatus koko ajan.”