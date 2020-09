Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavan muutoksella sallitaan merkittävä toimitilojen lisärakentaminen alueelle.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona Marian sairaalan kiinteistön ja sen ympäristön asemakaavamuutoksen. Moni valtuutettu kommentoi muutosta sanomalla, että kyse on yhdestä valtuustokauden tärkeimmistä päätöksistä.

Asemakaavan muutoksella sallitaan merkittävä toimitilojen lisärakentaminen Marian sairaalan alueelle. Lapinlahdenkatu 16:ssa toimii jo tätä nykyä kasvuyrityksiä.

Kaupungin tavoite on kunnianhimoinen: alueen pohjoisosassa toimivasta Maria 01 startup -alueesta halutaan luoda Pohjois-Euroopan suurin kasvuyrityskampus.

Alueen eteläosan korttelialueelta on vuonna 2020 varattu toimitilatontit YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten.

Alueen historia ja kulttuuriympäristöarvot on tarkoitus säilyttää pohjoisosassa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan ja rakennuksille määritellään uusi käyttö osana koko alueen laajuista kasvuyrityskampusta.

Entiselle sairaala-alueelle on suunniteltu uutta toimitilakerrosalaa 51 320 kerrosneliömetriä. Lisäksi nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa eli määräyksessä siitä, missä käytössä kiinteistöt ovat, sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevat 20 300 kerrosneliötä muutetaan toimitiloiksi.

Työpaikkoja arvellaan alueelle syntyvän kaavamuutoksen myötä lisää noin 3 500.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kommentoi valtuuston kokouksessa, että Helsingissä on tarve uusille toimitila-alueille.

”Meillä on kantakaupungissa sellainen tilanne, että satojatuhansia neliöitä on muutettu toimitilasta asumiseen. Helsinkiä on kuitenkin tarve kehittää myös toimitila-alueena, ja muuttuviin tarpeisiin tarvitaan uudenlaista toimitilaa.”