Korkeasaaren vanhin eläin on kuollut, 47-vuotias Coco oli Euroopan vanhin laiskiainen

Coco syntyi arviolta vuonna 1973 Panamassa sademetsässä.

Korkeasaaren vanhin eläin eli 47-vuotias laiskiainen Coco on kuollut.

Coco oli paitsi eläintarhan vanhin, myös vanhin sierainlaiskiainen Euroopan eläintarhoissa.

Coco syntyi arviolta vuonna 1973 Panamassa sademetsässä. Sieltä se päätyi Seattleen Woodland Parkin eläintarhaan. Korkeasaareen se muutti vuonna 1985 yhdessä Seattlessa syntyneen Dustin-uroksen kanssa.

Aluksi laiskiaiset asuivat Korkeasaaren Apinatalossa. 1990-luvulla eläintarhaan valmistui Etelä-Amerikan lajeja esittelevä Amazonia-talo.

Coco on elellyt Amazoniassa yksin siitä lähtien, kun Dustin kuoli 2000-luvun alussa. Sen hoitajat kertovat, että se piti erilaisista herkuista kuin laiskiaiset yleensä: keitetystä perunasta ja porkkanasta.

Niitä vanhalle laiskiaiselle on syötetty suoraan suuhun niin paljon kuin se on halunnut syödä. Korkeasaaresta kerrotaan myös, että Coco on lajilleen tyypilliseen tapaan nukkunut oksistossa suurimman osan vuorokaudesta, mutta liikkunut oksilla ketterästi öisin ja ruoka-aikoina.

Coco-laiskiainen Korkeasaaressa.­

Viime kesänä Cocon vointi kuitenkin vähitellen heikentyi. Laiskiainen oli menettänyt ruokahalunsa ja sillä on ollut kipuja ja pahoinvointia. Coco nukutettiin keskiviikkona tutkimuksia varten. Iän, oireiden ja tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella sitä ei enää herätetty unestaan.

Cocon ruumis tutkitaan Helsingin yliopiston patologisella laitoksella. Sen jälkeen laiskiainen todennäköisesti täytetään ja se päätyy eläinmuseoon, missä sen aiemmin kuollut kumppani Dustin jo on esillä.