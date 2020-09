Espoon koronajäljitys on äärirajoilla: Kouluissa lähes 400 altistunutta, pahimmillaan yhteys saatu kolmen päivän viiveellä

Kouluihin liittyviä altistumisia on tällä hetkellä vajaat 400.

Etäkoululaisille jaettiin huhtikuussa eväspusseja Mainingin koululla Kivenlahdessa Espoossa. Pussia kuvassa on hakemassa Lilja Alava.­

Espoon kouluissa on koronavirukselle altistuneita ihmisiä kaupungin mukaan tällä hetkellä ainakin 375.

Altistuneita ja siis karanteenissa olevia on Espoonlahden lukiossa (65), Mainingin koulussa (120), Tiistilän koulussa (110+ 25 harrasteryhmässä) ja Saarnilaakson koulussa (55). Lisäksi Jalavapuiston koulussa on hiljattain ollut koronavirustartunnan saanut, mutta karanteeni on purettu tällä viikolla.

Kun altistuneita on kerralla näin paljon, jäljitystyö vaikeutuu ja hidastuu.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kertoi Länsiväylä-lehdessä, että jäljityksessä on haasteita ja siihen tarvitaan lisää henkilöstöä.

Joukkoaltistumistilanteissa nopea jäljittäminen on ehdottoman tärkeää.

”Tartuntojen jäljittäjiä on tällä hetkellä tekemässä 19 henkilötyöpäivää, ensi viikolla 23”, kertoi Metso HS:lle torstaina iltapäivällä.

Jäljittämiseen on tarkoitus saada vielä tämänkin jälkeen, syyskuun loppuun mennessä lisää väkeä.

”Tavoite on 25–30 henkilötyöpäivää.”

Tartunnan jäljittäjiä on sekä rekrytoitu että tehty sisäisiä järjestelyjä asian hoitamiseksi.

Metson mukaan jäljittämiskontaktien ottaminen on Espoossa pahimmillaan kestänyt 2–3 vuorokautta.

”Mutta nyt tilanne on parantunut. Eiliseltä jäi tekemättä vain kymmenen tälle päivälle. Yleensä ne on pystytty hoitamaan saman päivän aikana, jos tieto on saatu ennen iltaa”, Metso kertoo.

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-ahon mukaan Tiistilän koulussa on pari eri tartuntalähdettä.

Rinta-aho kertoo, että koulun käynnistymisen jälkeen syksyllä koulujen tiloihin liittyen karanteenissa on Espoossa ollut kaikkiaan noin 1 100 ihmistä.

”Heistä noin puolet on palannut karanteenista. Tilanne elää koko ajan.”

Espoon perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen sanoo, ettei voi tietosuojasyistä kertoa, ovatko kouluissa todetut sairastumiset oppilailla vai koulun henkilökunnalla. HS:n tietojen mukaan ainakin osa tartunnoista on oppilailla.

Altistuneiden ja karanteeniin joutuneiden tilanteesta hän kertoo, että Mainingin koulussa on tällä hetkellä karanteenissa 62 oppilasta ja 7 henkilökuntaan kuuluvaa, suurin osa opettajia. Tiistilän koulussa karanteenissa on 93 oppilasta ja 17 opettajaa.