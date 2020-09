Yt-neuvottelut

Terhokodin käyttö on vähentynyt merkittävästi.

Terho-säätiön ylläpitämässä Terhokodissa alkavat koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintamenettelyn perusteena on tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuva työvoiman mahdollinen vähentäminen, joka johtuu toiminnan pitkäaikaisesta ja kuluvana vuonna kiihtyneestä tappiollisuudesta. Yt-neuvottelujen aikana potilaiden hoito jatkuu normaalisti.

”Tänä vuonna Terhokodin 17 vuodepaikasta on ollut keskimäärin käytössä 11 vuodepaikkaa. Käyttöaste on 65 prosenttia, kun se vielä vuonna 2013 oli 100 prosenttia. Tämä ei mahdollista toimintaa taloudellisesti kestävällä pohjalla”, arvioi Terho-säätiön hallituksen puheenjohtaja Annikki Thodén.

Yt-neuvottelujen piirissä on Terhokodin koko henkilökunta, 41 henkeä. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat ensi viikon tiistaina ja jatkuvat kuusi viikkoa.

Terhokoti on vuonna 1987 perustettu 17-paikkainen saattohoitokoti Helsingissä. Terhokoti on erikoistunut vaativaan erityistason saattohoitoon. Terhokodin toimintaa on pidetty yleisesti erittäin tärkeänä ja arvostettuna.

Terho-säätiön hallituksen puheenjohtajan Annikki Thodénin mukaan syitä käyttöasteen laskuun on ainakin kolme. Yksi tekijä on se, että saattohoitoa on alettu järjestää yhä enemmän myös sairaaloissa.

”Saattohoito on kehittynyt paljon, ja sitä järjestetään useammissa paikoissa. Tämä on tietysti hyvä asia.”

Toiseksi asiaan liittyy taloudelliset syyt. Terhokoti on toimittanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus) esityksen korotuksesta hoitopäivän hintaan, mutta sitä ei ole toistaiseksi hyväksytty.

”Saamamme tulorahoitus eli maksu suhteessa hoitopäivään on liian matala, kun hoidetaan vaativan erityistason saattohoitopotilaita.”

Kolmanneksi osa saattohoitopotilaista käyttää kapasiteettia verrattain vähän, sillä he ehtivät olla Terhokodissa lyhimmillään päivän tai pari. Tämä liittyy Thodénin mukaan siihen, että osa palliatiivisista eli saattohoitoa edeltävistä hoitopäätöksistä tehdään liian myöhään.

”Se on asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota.”