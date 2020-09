Finlandia-talon julkisivuremontin arvioidaan maksavan 119 miljoonaa euroa. Tällä kertaa marmorien olisi kestettävä 50 vuotta.

Jyrki Jalli esittelee koeseinässä olevaa Lasan marmoria, joka valittiin Finlandia-talon uudeksi julkisivumateriaaliksi. Hänellä oikealla puolellaan on graniitista ja sen vierellä betonista tehtyjä seinälaattoja.­

Nyt tai ei koskaan. Näin voi luonnehtia Jyrki Jallin tehtävää.

Jalli on suunnittelutoimisto Idea Structuran toimitusjohtaja, ja tulevina vuosina Helsingin päättäjät seuraavat henkeään pidätellen, miten hän onnistuu työssään.

Tutkimuskoordinaattorina Jalli on paljon vartijana siinä, että Suomen ehkä tunnetuimman rakennuksen, Finlandia-talon, julkisivuremontti onnistuu.

Finlandia-talon marmorit ovat vuosikymmenten kuluessa muodostuneet surulliseksi vitsiksi. Vuonna 1971 valmistuneen rakennuksen marmorit ovat rapistuneet kaksi kertaa vain muutamassa kymmenessä vuodessa. Nykyiset, pahasti kupruilevat laatat asennettiin 1990-luvun lopulla.

Tälläkin kertaa Helsinki haluaa, että julkisivu tehdään marmorista. Nyt pintamateriaaliksi valittiin italialainen Lasa Bianco Nuvolato -marmori, kun seiniä on tähän asti peittänyt italialainen Carraran marmori.

Epäileviä ääniä on kuulunut. Muun muassa kivirakentamisen konsulttitoimisto Stoneconin toimitusjohtaja Pekka Mesimäki tyrmäsi marmorin valinnan HS:n haastattelussa kesäkuussa.

Kaikki tiedossa olevat esimerkitkään lupaa hyvää Lasa Bianco Nuvolaton käytölle julkisivuverhouksessa.

”Yhdysvalloissa Memphisin kaupungintalon julkisivu on Lasaa, ja tällä hetkellä se on todella huonossa kunnossa”, kokenut kivirakentamisen asiantuntija Mesimäki sanoi.

Jallia epäily huimaa.

Carraran marmori kupruilee Finlandia-talon seinissä.­

”Kotiläksyt on tehty, luotan uuden marmorin valintaan. Se täyttää 50 vuoden käyttöikävaatimuksen”, Jalli sanoo.

”Meidän on pakko onnistua teknisesti. Emme saa tuhlata veronmaksajien rahoja.”

Jallilla on yli 30 vuoden kokemus vaativista peruskorjauksista. Hänen vetämänsä yritys on suunnitellut korjauksia esimerkiksi Presidentinlinnaan ja Kansalliskirjastoon. Finlandia-talossa yhtiö vastaa myös rakennesuunnittelusta.

Finlandia-talon julkisivuremontti on valtava. Sen hinnaksi on arvioitu 119 miljoonaa euroa. 11 000 laattaa sekä niiden kiinnitykset ja lämmöneristeet uusitaan. Valmista pitäisi olla vuonna 2024.

Päätös hankkeeseen lähtemisestä ei ollut Jallille ihan yksinkertainen.

Julkisivun verhoilu oli epäonnistunut jo kaksi kertaa. Jalli kertoo joutuneensa miettimään, onko riski ottamisen arvoinen. Entä jos Helsinki päättää valita taas jonkin sopimattoman materiaalin? Miten silloin käy hänen yrityksensä maineelle?

”Mutta eihän tällaisesta voinut kieltäytyä. Tämä on ikoninen, ehkä Suomen tunnetuin rakennus. Minun piti varmistaa mahdollisimman hyvä materiaalien tutkimus ja nykyisen tutkimustiedon hyödyntäminen.”

Materiaalin valintaa valmisteli laaja ryhmä, joka kuunteli lisäksi matkan varrella lukuisia asiantuntijoita.

”Ryhmä oli päättänyt, että materiaaleja tarkastellaan laajalla skaalalla. Mitään ei suljettu ennakolta pois.”

Ensimmäisenä materiaalien listalta putosi pois lasi. Tarkempaan tarkasteluun päätyivät marmori, sintrattu kivi, betoni ja valkoinen graniitti. Niistä tehtiin Finlandia-talon katolle runsaat kaksi vuotta sitten koeseinä.

Sitten materiaaleja alettiin karsia.

Graniitti ei täyttänyt arkkitehtuurin vaatimuksia. Finlandia-taloa varten kehitetty betonilaatta olisi Jallin mielestä ollut kiinnostava, mutta betoniin taidettiin lopulta kokea liittyvän liikaa negatiivisia mielikuvia. Sintrattu kivi olisi ollut kestävä materiaali, mutta siihen tuntui liittyvän liian teollinen leima.

Siksi asiantuntijoiden valinta oli taas kerran marmori. Jallilla on kuitenkin joukko perusteluja sille, miksi marmori kestää tällä kertaa jopa Pohjolan haastavat sääolosuhteet.

Marmorilaadun valintaan haettiin apua maailman huippuasiantuntijoilta. Marmorin käytöstä on nyt myös aikaisempaa enemmän tutkimustietoa.

Lasa Bianco Nuvolato -marmori tulee pienen Lasan kylän laitamilta Etelä-Tirolin maakunnasta Pohjois-Italiasta.

Marmorin hankinnasta on tehty vasta esisopimus. Syksy on aikaa varmistaa, että kaikki asiat ovat kunnossa. Louhittava alue on määritelty, ja sieltä otetaan lisää näytteitä.

Finlandia-talon omistava Helsingin kaupunki luottaa Jyrki Jallin ammattitaitoon siinä, että Finlandia-talon uudet seinälaatat pysyvät paikoillaan 50 vuoden ajan.­

Laadun varmistamiseksi luodaan erikseen tutkimusmenetelmät ja -käytännöt. Tutkimukset tulevat olemaan laajoja, Jalli kertoo. Niihin kuuluu taivutus- ja vetokokeita, ultraäänitutkimuksia, veden imeytystä ja mikroskooppisia analyysejä, muun muassa.

Laattoja tutkitaan ensin lähetyspäässä. Sitten Suomessa varmistetaan, että niiden laatu vastaa asetettuja kriteerejä.

”Jos laatu ei toteudu, toimittajalle tulee sanktioita. Eikä laattoja laiteta seinälle, jos laatukriteerit eivät täyty. Kelpaamattomat kivet lähetetään takaisin Italiaan”, Jalli sanoo.

”Lisäksi meillä on asennuksen jälkeinen kolmen vuoden seurantajakso. Jos vaurioitumista tapahtuu, toimittajalle tulee merkittävä sanktio.”