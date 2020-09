Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) ei niele HSL:n arvostelua. Kaupungin kasvupaine on kova, ja Finnoontien liikenneongelmat vaatisivat ratkaisua.

Espoo suunnitelmat rakentaa Keskuspuistoon autoväylä ja asuntoalueita on joutunut pahaan vastatuuleen. Hankala taloustilanne on jo siirtänyt hankkeen viidellä vuodella eteenpäin. Myös hankkeen isoin asuinalue on nyt kaatumassa.

Kaiken lisäksi hankkeen arvostelijoiden joukkoon on liittynyt nyt myös Helsingin seudun liikenne.

Espoo suunnittelee nelikaistaista autoväylää kulkemaan Keskuspuiston läpi Länsiväylältä Kehä III:lle. Espoonväylä kulkisi todennäköisesti osin kalliotunnelissa, arviolta 275 metrin matkalla.

Tien on arvioitu maksavan noin 73 miljoonaa euroa. Uuden väylän reunoille on tulossa uusi 1 350 asukkaan asuinalue Bosmalmille.

Söderskogin torpan maasto on kulttuurimaisemaa. Espoo haluaa korvata vanhan ja vaikean Finnoontien moottoritiellä, joka kulkisi keskeltä keskuspuistoa ja vanhaa kulttuurimaisemaa.­

Aiemmin kaupungin oli tarkoitus kaavoittaa asuntoja myös Söderskoginaukealle vanhoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin peltomaisemiin, mutta alueen maanomistajat eivät ole kaupunkisuunnittelukeskuksen mukaan osoittaneet kiinnostusta maankäytön kehittämiseen.

Suunnitelma on saanut tähän mennessä arvostelua osakseen paikallisilta asukkailta ja luonnonsuojeluyhdistykseltä. Huolta ovat aiheuttaneet muiden muassa melun lisääntyminen asuinalueilla, virkistysalueiden väheneminen ja kulttuurihistoriallisen maiseman turmeltuminen.

Nyt arvostelijoihin on liittynyt kovasanaisesti myös Helsingin seudun liikenne omassa lausunnossaan.

HSL esittää lausunnossaan, että Bosmalmin asuinaluetta ei toteutettaisi nykyisessä laajuudessaan.

Söderskogin torpan maasto on kulttuurimaisemaa. Espoo haluaa korvata vanhan ja vaikean Finnoontien moottoritiellä, joka kulkisi keskeltä keskuspuistoa ja vanhaa kulttuurimaisemaa.­

Lisäksi HSL ehdottaa, että nykyistä runkolinjaa 530 kehitetään ensisijaisesti Finnoontien nykyiseen maankäyttöön tukeutuen. Espoon kaupungin liikennesuunnitteluyksikön mukaan kaupungin tahtotila olisi viedä runkolinja Esponväylälle.

HSL:n lausunnon korostetuissa osissa todetaan näin:

”Espoonväylälle ennustetut liikennemäärät kertovat siitä, että uusi sujuvampi yhteys selvästi parantaa henkilöauton houkuttelevuutta. HSL pitää henkilöautoliikenteen houkuttelevuuden lisääntymistä väärän suuntaisena kehityksenä huomioiden mm. seudulliset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämisestä.”

Finnoontie kulkee Söderskogin kartanon sivuitse. Espoo haluaa korvata vanhan ja vaikean Finnoontien moottoritiellä, joka kulkisi keskeltä keskuspuistoa ja vanhaa kulttuurimaisemaa.­

HSL antaa lausuntoja useimpiin pääkaupunkiseudun kaavahankkeisiin, mutta harvoin näin painokkaasti.

Kaavassa on muutamia ongelmia, sanoo HSL:n joukkoliikenteen osastojohtaja Tero Anttila.

Espoossa haaveillaan joustavista bussiyhteyksistä sekä nopealla Espoonväylällä että hitaammalla Finnoontiellä.

Anttila ei kuitenkaan näe, että sekä vanhoille Finnoontien tiiviille asuinalueille ja uusille Espoonväylän asuinalueille olisi mahdollista järjestää kohtuullisella kustannuksella hyvää joukkoliikennettä samaan aikaan.

Finnoontie on mäkinen ja mutkainen.­

Jos Finnoontien varressa asuvien joukkoliikennettä ei haluta heikentää, suunnitelma johtaisi käytännössä siihen, että suunnitteilla olevan Bosmalmin alueen asukkaiden kävelymatka joukkoliikennepysäkille kasvaisi hyvin pitkäksi. Se olisi jopa lähempänä tietä asuvilla yli 600 metriä. Tämä ei ole nykysuunnittelun tavoitteiden mukainen etäisyys.

Toisin sanoen Espoonväylää rakennetaan ensisijaisesti henkilöautoliikenteelle ja raskaalle liikenteelle. Ratkaisu jättää Anttilan mukaan 1 350 asukkaan Bosmalmin asuinalueen pussiperään.

HSL vastaa joukkoliikenteen liikennöinnin järjestämisestä pääkaupunkiseudulla ja saa rahoituksensa kaupungeilta ja kunnilta. Kaupungit kuitenkin vastaavat itse maankäytöstään ja kaavoituksestaan.

Espoo on tilanteessa puun ja kuoren välissä. Finnoontien ympäristön kehittäminen on hankalaa ilman uutta tietä.

Espoonväylä kun on hankkeena jo yli 30 vuotta vanha. Se on kummitellut kaikkien Finnoontien varteen rakennettujen asuinalueiden taustalla.

Kaavoitusta on nimenomaan tehty sillä silmällä, että Espoonväylä jossain vaiheessa toteutetaan ja se vie kasvavat liikennevirrat pois Finnoontieltä, kertoo Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok).

Finnoontie kulkee Söderskogin kartanon sivuitse. Espoo haluaa korvata vanhan ja vaikean Finnoontien moottoritiellä, joka kulkisi keskeltä keskuspuistoa ja vanhaa kulttuurimaisemaa.­

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Finnoontien varteen on rakennettu paljon asuintaloja hyvin lähelle tietä. Tiellä arkivuorokautena liikkuvat noin 16 000 ajoneuvoa joutuvat pysähtymään lukuisiin liikennevaloristeyksiin. Markkulan mukaan Finnoontie on oikaistava liikenneturvallisuuden ja toimivuuden vuoksi, eikä se onnistu ilman Espoonväylää.

HSL:n kritiikkiä Markkula ei purematta niele.

”On HSL:n tehtävä järjestää syöttöliikennettä näillä isoille väylille. HSL keskittyy paljon nyt runkolinjoihin. Mutta sen rinnalla pitää olla sitä täydentäviä vaihtoehtoja.”

Tämä tarkoittaisi Markkulan mielestä sitä, että Espoonväylällä kulkisi silloin tällöin nopeampi sähköbussilinja ja Finnoontiellä kulkisi osa busseista hitaammin.

Pienelle syrjäiselle Bosmalmin asuinalueelle pitäisi Markkulan mukaan järjestää joukkoliikennettä uudella tavalla, kilpailuttamalla tuottajia ja etsimällä uusia ratkaisuja.

Markkula ei usko, etteikö tämän järjestäminen olisi mahdollista.

Espoon vihreiden näkemyksen mukaan lähtökohta Finnoontien ja asuinalueiden kehittämisessä olisi joukkoliikenteen kehittäminen. Tähän asti vihreät ovat ainoana suurena valtuustoryhmänä vastustaneet Espoonväylää. Voi kuitenkin olla ryhmä on pian saamassa seuraa. Tiukka taloudellinen tilanne aiheuttaa empimistä myös muissa puolueissa.

”Nyt kun eletään hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa, on täysin selvää, että täytyy myös katsoa tällaiset infrainvestoinnit. Jos pitää katsoa lähdetäänkö karsimaan palveluista, niin on myös perusteltua katsoa investointeja kriittisesti ja nähdä että niitä voidaan lykätä”, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Maria Guzenina (sd) sanoo.

Finnoontie kulkee Söderskogin kartanon sivuitse. Espoo haluaa korvata vanhan ja vaikean Finnoontien moottoritiellä, joka kulkisi keskeltä keskuspuistoa ja vanhaa kulttuurimaisemaa.­

Sdp:ssä on Guzeninan mukaan ollut halua keventää liikenteen taakkaa Finnoontien osalta. Jos taloudellinen tilanne muuttuu ratkaisevasti on Guzeninan mukaan mahdollista, että koko hankkeen miellekkyyttä on arvioitava uudelleen.

Tämä on oivallettu myös virkamiesten keskuudessa. Espoonväylää on siirretty jo liikenneinvestointien listalla kauas tulevaisuuteen. Ainakaan viiteen vuoteen hanketta ei tulla toteuttamaan.

Väylän rakentaminen on kuitenkin jo aloitettu keväällä eteläpäästä.

Alueen kaava on jo useita vuosia vanha ja sen toteuttaminen ei Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen mukaan ole sidonnainen Espoonväylän muuhun toteutumiseen.

Bosmalmin ja Söderskoginaukion kaavat ja Espoonväylän itäosa ovat tulossa joka tapauksessa Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensi vuoden tammikuussa.