Rakentaminen

Myöhemmin on tarkoitus, että Suuntimopuistossa yhdistyvät koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotilat.

Helsingin Puistolaan Suuntimopuistoon rakennetaan 8 500 neliöinen siirrettävä teräsrakenteinen rakennus. Rakennus toimii ensin väistötilana niille lapsille, joiden koulu- ja päiväkotitiloja korjataan tai uusia pysyviä tiloja rakennetaan.

Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Kaupunki valitsi Suuntimopuiston rakennuspaikaksi muun muassa sen keskeisen sijainnin vuoksi. Alueelle on hyvät yhteydet sekä Puistolan että Tapulikaupungin suunnalta. Suuntimopuisto sijaitsee myös Puistolan rautatieaseman vieressä.

Aluksi rakennus toimii Maatullin alakoulun ja päiväkoti Mintun väliaikaistiloina. Niiden nykyiset rakennukset todettiin huonokuntoisiksi ja ne on määrä purkaa. Uudisrakennus alakoululle ja päiväkodille on suunnitteilla ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2024.

Maatullin alakoulun ja päiväkoti Mintun jälkeen Suuntimopuiston teräsrakennukseen muuttaa väliaikaisesti Puistolan peruskoulu. Suuntimopuiston on tarkoitus toimia Puiston peruskoulun väliaikaistilana sen nykyisen rakennuksen kunnostuksen toteuttamisen tai korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Kaupungin suunnitelma on, että noin vuoden 2027 jälkeen Suuntimopuistoon muuttavat pysyvästi Puistolanraitin alakoulu sekä päiväkodit Klaara ja Vihtori.

Myöhemmin Suuntimopuiston tiloja on vielä tarkoitus laajentaa niin, että niihin muuttavat myös Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen ja nuorisotalon toiminnot. Laajennuksesta päätetään myöhemmin erikseen kaupunginvaltuustossa.

Suuntimopuiston tilat rakentaa Fixcel Group Oy, jonka mukaan kohteen on arvioitu olevan valmistuessaan Suomen suurin siirtokelpoinen rakennus.

Rakennuksen valmistus aloitettiin Fixcelin Hämeenlinnan tehtaalla heinäkuussa, jossa se rakennetaan lähes valmiiksi. Rakennus toteutetaan toisiinsa liitettävistä teräskennoista, jotka kasataan valmiiksi paikan päällä. Teräskennoelementit ovat turvallisia, koska ne eivät tarjoa kasvualustaa mikrobikasvustolle tai homeelle.

Suuntimopuistossa rakennustöiden on tarkoitus alkaa marraskuussa ja niiden arvioidaan päättyvän kesällä 2021, jotta se voidaan ottaa oppilaiden käyttöön ensi syksynä.

Uuden rakennuksen itäpuolelle jäävää osuutta Suuntimopuistosta kehitetään omana hankkeenaan. Sen suunnittelu on aikataulutettu alkamaan loppuvuodesta 2020.

Tavoitteena on parantaa puiston viihtyisyyttä ja monipuolisuutta.