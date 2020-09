”Käymme usein vain juomassa vettä” – Vantaalla syttyi koulu­ruoka­kapina, HS:n selvityksen mukaan aihetta huoleen on

Vantaa käyttää kouluruokaan naapureitaan vähemmän rahaa. Se ei välttämättä kerro laadusta, mutta vantaalaiset nuoret jättävät syömättä espoolaisia ja helsinkiläisiä useammin.

”Osalla on eväät, jotkut syövät vasta kotona, toiset käyvät kaupassa hakemassa ruokaa. Ruokailussa käymme usein vain juomassa vähän vettä ja katsomassa, onko salaatti syötäväksi kelpaavaa”, kuvailee Vantaalla Vaskivuoren lukiossa syksyllä aloittanut Karoliina Fyhr.

Hän ja abiturientti Topias Rinne tekivät Vantaalla kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan parempaa ruokaa kouluihin. Fyhrin mukaan Vaskivuoressa on nähty esimerkiksi raakaa lihaa, pesemättömiä perunoita ja vetistä pastaa.

Onko vantaalainen kouluruoka siis kelvotonta? Vaskivuoressakin ruuan valmistavan Vantaan tilapalvelut oy:n eli Vantin mukaan ei. HS:n saamien vastauksien mukaan kyllä, ehkä ja ei, sillä niissä oli sekä kehuja että moitteita.

Kaksi asiaa pystymme sanomaan varmasti.

Vantaalaisista lukiolaisista peräti 45 prosenttia kertoi vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä, ettei käy joka päivä syömässä. Yläkoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa vastaava prosentti oli lähellä kuuttakymmentä. Se on paljon verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun tai Suomeen sekä myös Vantaan aiempiin tuloksiin.

Vantaa myös käyttää selvästi naapureitaan vähemmän rahaa kouluruokaan sekä lukioissa että peruskoulussa.

HS kysyi aiemmin lukijoidensa näkemyksiä kouluruoasta. Vastauksia tuli tyytymättömiltä koululaisilta, opiskelijoilta ja opettajilta eri puolilta pääkaupunkiseutua. Ruokaa ei ollut tarpeeksi tarjolla, raaka-aineet olivat kommentoijien mukaan ala-arvoisia, ruuasta oli löytynyt vieraita esineitä kuten pala lasia ja leipä oli ollut jäässä.

Arvostelijoista osa kertoi, että ruoka oli muuttunut kehnoksi tilanteessa, jossa palvelun tuottaja oli kilpailutuksen vuoksi vaihtunut. Puutteet eivät kuitenkaan liittyneet vain yhteen toimijaan.

Toisaalta kehujakin annettiin monesta koulusta ja kunnasta.

”Ruoka on maukasta ja asiallista. Lapsista yhtä perusnirsoa lasta lukuun ottamatta kaikki syövät lähes kaikkea. Erityisiä suosikkeja ovat currykanakastike riisillä ja mustaherukkahillolla, tortillat, spagettivuoka ja kalakeitto”, kuvaili esimerkiksi luokanopettaja Elina Suoranta Helsingistä Oulunkylän ala-asteelta.

Yhtä positiivisia viestejä tuli myös Vantaalta ja myös sellaisista kouluista, joihin Vantti toimittaa ruuan.

Vantista kerrottiin aiemmin, että yksittäisiä epäonnistumisia on voinut olla, mutta yleensä Vantin toimittama ruoka on laadukasta. Vantti kertoo ottavansa palautetta mielellään vastaan ja korjaavansa puutteet.

Mistä siis voi tietää, onko kuntien välillä oikeasti suuria eroja ruuan laadussa?

Kouluruuan laadusta on olemassa suositus. Pahasta mausta ei voi virallisesti valittaa. Jos ruoka ei täytä ravitsemuksellisia vaatimuksia, siitä voi tehdä virallisen valituksen aluehallintovirastoon.

Opetushallituksesta kerrotaan, että sitä tapahtuu melko harvoin. Tänä vuonna eduskunnan oikeusasiamieskin on joutunut käsittelemään kouluruoka-asioita, mutta nämä valitukset ovat liittyneet kevään poikkeusoloihin.

Mitään yleistä laatumittaria ei ole olemassa. Opetusneuvos Marjaana Manninen opetushallituksesta sanoo, että eurotkaan eivät oikein toimi sellaisena. Samalla rahalla voi saada hyvin erilaista ruokaa, hinta kun riippuu esimerkiksi siitä, miten valmistus ja kuljetus on mahdollista järjestää.

Vantaalla Vantin ruoka esimerkiksi valmistetaan isoissa tuotantokeittiöissä ja niihinkin osa tuotteista tulee valmiina tai puolivalmiina. Siis esimerkiksi liha kypsennettynä. Sama pätee moniin suuriin alan toimijoihin.

HS kertoi aiemmin, että Vantaa käyttää peruskoululaisten ruokaan hyvin vähän rahaa verrattuna moniin muihin kuntiin.

Jos katsomme vain lukiolaisia, kustannuksia ei abiturienttien vuoksi ole mielekästä laskea samalla tavalla koulupäivää kohden. Koko vuotta koskevilla mittareilla Vantaa käyttää niissäkin edelleen moniin muihin verrattuna niukasti rahaa.

Vantaalla lukiolaista kohden varattu summa ruokailuihin on 233 euroa vuodessa mikä on 179 euroa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Suurista kaupungeista alle kolmella sadalla eurolla selviävät myös Oulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Pääkaupunkiseudulla Helsinki käyttää 349 euroa, Espoo 384 euroa ja Kauniainen 690 euroa.

Mukana ovat kuntien lisäksi valtion pyörittämät lukiot ja yksityislukiot, joilla varsinkin pääkaupunkiseudulla on merkittävä asema.

Laskurista voi huomata myös, että yli tuhannen euron menevät ruokailukustannukset osuvat Suomessa tyypillisesti erittäin pieniin kuntiin kuten Savukoskelle.

Vantin toimitusjohtaja Taina Huttunen kertoo, että ruuan kustannusrakenne muodostuu tietenkin monista osista. Raaka-aineiden lisäksi puhutaan palvelusta, siis ruuan valmistuksesta ja esille laittamisesta. Palkat perustuvat työehtosopimuksiin ja tilaaja eli kaupunki määrittelee, mitä ruokalistalta pitää löytyä.

Eroa pieniin kuntiin selittää osittain mittakaava.

”Isosta volyymista on etua. Ostamme tukuista ja hankinnat kilpailutetaan. Ehkä sitten olemme onnistuneet näissä kilpailutuksissa hyvin.”

”Mutta enemmän kuin hinnasta me olemme viime aikoina puhuneet laadusta. Se että ruoka on hyvin tehtyä ja tarjottua, se on meille se tärkeä tekemisen paikka.”

Mutta jos hinta ei kerran yksin kerro laadusta, mikä kertoisi?

”Paras mittari on se, kuinka moni käy syömässä. Ja kuinka moni syö koko suunnitellun annoksen”, opetushallituksen Manninen sanoo.

Tuoreimmassa kouluterveyskyselyssä Vantaan tilanne näyttää synkältä verrattuna naapureihin ja koko Suomeen.

Alakoululaiset syövät koulussa paljon teinejä paremmin kaikkialla.

Vantaa saa naapureitaan kehnommat pisteet myös kahdella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seuraamalla muulla mittarilla: siinä varataanko ruokailuun aina riittävästi aikaa ja alkaako lounasaika liian varhaiseen kellonaikaan.

Näissä asioissa tosin Espoolla ja Helsingilläkin olisi parantamisen varaa.

Koko Suomessa on myös ongelma, että ani harva syö koko koululounaan. Pääruokaa ottavista moni jättää esimerkiksi salaatin ottamatta, jolloin tavoitteet ravitsemuksen suhteen eivät täyty.

Koululounaan pitäisi kattaa noin kolmannes lapsen tai nuoren energiantarpeesta päivän aikana. Osalle tosin se on oikeasti päivän ainoa lämmin ateria.

Tutkimuksissa on myös huomattu, että kouluruokailun väliin jättäminen on usein yhteydessä muihin riskitapoihin kuten tupakointiin, humalahakuiseen juomiseen ja epäterveellisiin välipaloihin. Terveyserot syntyvät varhain.

Esimerkiksi tytöt syövät tyypillisesti poikia useammin koko koululounaan ja lukiolaiset ottavat salaattiakin useammin kuin ammattiin opiskelevat.

Manninen sanoo, että kuntien pitäisi itse herätä toimimaan, jos lapset ja nuoret eivät syö. Vantaata ei voi ainakaan moittia siitä, että näin ei olisi yritetty tehdä.

HS kertoi vajaa vuosi sitten nimenomaan Vantaalta onnistumistarinan: Veromäen koulussa saatiin oppilaat syömään reilusti aiempaa enemmän lisäämällä listalle oppilaiden suosikkiruokia.

Peruskoulujen puolella Vantaalla kouluruuasta on tänä syksynä todettu toisessa yhteydessä. Vanhemmat ovat arvostelleet sitä, että muutamassa koulussa ruoka on loppunut kesken.

Erikoistutkija Susanna Raulio THL:stä arvelee, että paras tapa houkutella lapsia ja nuoria syömään kouluateria olisi ottaa heitä mukaan suunnittelemaan ruokailua esimerkiksi kouluruokailun kehittämisryhmien kautta.

”Heidän ajatuksiaan ja ideoitaan pitää kuunnella. Se ei tarkoita, että kaikkiin toiveisiin pitäisi suostua, kunhan päätökset myös perustellaan avoimesti.”

Vantin toimitusjohtaja kertoo, että tällaista ruokaraatitoimintaa ja lasten suosikkiruokien lisäämistä listoille tehdään nykyisin paljon.

Reseptejä kehitetään enemmän koululaisten maun mukaisiksi jatkuvasti. Kun toiveet menevät ristiin niin kuin vaikka ruuan mausteisuuden suhteen, tehdään kompromisseja kuten tuodaan tarjolle enemmän mausteita itse lisättäväksi.

”On paljon pieniä asioita, joihin voimme vaikuttaa.”

Vaskivuoren lukiolainen Karoliina Fyhr sanoo, että hänellä on kouluruokailusta myös hyviä muistoja aiemmilta kouluvuosilta. Hänen mielestään taso on siis laskenut, vaikka arvosteltavaa on ennenkin ollut.

”En muista, että olisi koskaan ollut tilannetta, että ruokailuun olisi päässyt vaikuttamaan.”