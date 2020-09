Kaupunkisuunnittelu

Erottajalta Kannelmäkeen ulottuva Vihdin pikaraitiotie on päättäjille hankala, koska se on mullistamassa Länsi-Helsingin totutut raitiolinjat uusille reiteille.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina Vihdintien pikaraitiotietä. Virkamiehet esittävät, että Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma hyväksytään ja hankkeesta laaditaan tarkempi suunnitelma.

Vihdintien pikaraitiotie on uusi säteittäinen joukkoliikenteen runkoyhteys. Sen rooli joukkoliikennejärjestelmässä on laajentaa raideliikenteen verkostoa, muodostaa joukkoliikenteen solmukohtia ja mahdollistaa uutta kantakaupunkimaista maankäyttöä.

Pikaraitiotie yhdistää kantakaupungin raitioverkon, Raide-Jokeri-pikaraitiotien, Rantaradan ja Kehäradan. Sen uusi noin 5,5 kilometriä pitkä rataosuus kulkee Munkkiniemenaukiolta Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettarentielle Kannelmäkeen. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikulmassa.

Pikaraitiolinjaa Erottajan ja Kannelmäen välillä liikennöidään ruuhka-aikoina kuuden minuutin vuorovälillä. Matka-aika päätepysäkkien välillä on noin 30 minuuttia.

Läntisen kantakaupungin raitiotiet ovat kantakaupungin raitioverkon laajennuksia, jotka sijaitsevat Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla sekä Nordenskiöldinkadulla. Niiden yhteispituus on noin 2,5 kilometriä.

Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yleissuunnitelman vaikutusarvioinneissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja kantakaupungin raitioliikenteen järjestämiseksi.

Raitiotiehankkeen kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa.