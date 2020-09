Arkkitehtuuri

Kulttuuritalo seisoo jo kolmatta vuotta puolityhjillään, ja Aleksanterin teatteri vaatisi peruskorjauksen.

Helsingin Kulttuuritaloa valmistellaan nyt myyntiä varten. Valtion kiinteistöjä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt tekee parhaillaan selvityksiä Kulttuuritalossa, sen toimistosiivessä ja kokonaisuuteen liitetyssä Kotitalousopettajaopiston rakennuksessa.

Virallinen lupa myyntiin saatiin eduskunnalta kesäkuussa neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Nyt Senaatti-kiinteistöillä valmistellaan myyntiä tekemällä rakennuksissa selvityksiä. Myyntiin arvokas kulttuurikohde halutaan mahdollisimman pikaisesti.

Toimistorakennuksen erikoinen ulkopinta on kuparipeltiä.­

Kulttuuritalo halutaan myydä siksi, että valtiolla ei ole sille mitään välttämätöntä käyttöä, kertoo toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-kiinteistöiltä.

”Valtion nykyisen toimitilastrategian lähtökohta on se, että valtio omistaa ja ylläpitää vain sellaisia tiloja, joita valtion on pakko omistaa tai sellaisia tiloja, joille valtiolla on omaa käyttöä.”

Samanlaisen menettelyn kohteeksi päätyi Aleksanterin teatteri jo viime vuonna. Senaatti-kiinteistöt etsivät kulttuurihistoriallisesti merkittävälle rakennukselle ostajaa. Määräaikaan mennessä varteenotettavia tarjouksia ei kuitenkaan tullut.

Aleksanterin teatteri on taustaltaan, historialtaan ja kunnoltaan hyvin erilainen kuin Kulttuuritalo. Venäläisen kenraalikuvernöörin teatteriryhmää varten rakennuttama teatteri vaatii laajan peruskorjauksen.

Kulttuuritalon kunto on hyvin erilainen.

Rakennuksia yhdistää kuitenkin historiallinen arvo, laaja käyttö ja epävarmuus tulevaisuudesta. Talojen myyminen ei ole ihan helppoa. Mutta mitä niille tapahtuu, jos uutta omistajaa ei löydy?

SKP:n edustajakokous Kulttuuritalossa 1981.­

Kulttuuritalo on kunnostettu vuosina 2011–2013. Suuria kunnostustarpeita ei ole, mutta Alppi-sali vaatii peruskorjauksen, mikäli se halutaan vuokrata.

Kulttuuritalon toimistosiipi ja talon pienempi sali, Alppi-sali, ovat olleet tyhjillään kolme vuotta. Aalto-sali-niminen pääsali on edelleen kulttuuri- ja tapahtumakäytössä. Siellä järjestetään myös paljon konsertteja.

Kulttuuritalon Alppi-sali on ollut pitkään käyttämättömänä.­

Museovirasto muutti pois toimistorakennuksesta vuonna 2017 eikä tiloihin ole sen jälkeen otettu vuokralaista.

Toimistosiiven portaikko.­

Kulttuuritaloa pidetään erittäin merkittävänä rakennuksena, samoin siihen käytävällä yhdistettyä Kotitalousopettajaopistoa.

Museoviraston mukaan talo on paitsi arkkitehtuuriltaan hieno myös merkittävä osa kaupunkikuvaa ja kulttuurihistoriallisesti tärkeä.

”Rakennuksella on myös aineetonta kulttuurihistoriallista merkitystä sen poikkeuksellisen historian vuoksi” , sanoo Museoviraston intendentti Jaakko Holma.

Kulttuuritalo valmistui 1950-luvulla työväenliikkeen toimesta osittain talkootyönä. Vapaaehtoisia oli mukana rakentamisessa kaikkiaan 5 000 ja he tekivät arvioiden mukaan kaikkiaan 130 000 ilmaista työtuntia.

Vuosikymmenien aikana talossa on tanssittu, seurusteltu ja käyty kuuntelemassa musiikkia, ulkomaisia maailmantähtiä myöten. Alkuaikoina talossa esiintyi paljon artisteja sosialistisista maista, kuten Leningradin baletti, Bukarestin filharmoninen orkesteri ja Georg Ots.

Myös suuria maailmantähtiä nähtiin: Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Jimi Hendrix ja Fleetwood Mac.

Toimistohuone Kulttuuritalon toimistosiivessä.­

Kulttuuritaloa pidetään yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä. Se on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1989. Laki määrittelee tarkasti mitä rakennuksille voi tehdä.

Kulttuuritalon tulee säilyä tiloiltaan alkuperäisessä kunnossa, mutta lisäksi suojelupäätöksen mukaan sen tulee säilyä julkisena kokoontumistilana ja kansalais- ja järjestötoiminnan käytössä. Tällainen suojelupäätös on vahva ja velvoittaa tarkasti sitä, mihin rakennusta voidaan tulevaisuudessa käyttää. Se siis rajaa mahdollisia uusia käyttötarkoituksia.

Kulttuuritalon Aalto-sali.­

Kuka voisi ostaa suojellun rakennuksen, jota saa käyttää vain julkisena kokoontumistilana?

”Me emme pysty arvailemaan kuka sen [Kulttuuritalon] pystyisi ostamaan. Siksi laitamme sen markkinoille, että näemme mikä taho voisi olla siitä kiinnostunut”, sanoo Senaatti-kiinteistöistä toimialajohtaja Tuomas Pusa.

Tarkkaa aikataulua myynnistä ei liikelaitoksella ole tiedossa. Myynnistä kerrottiin vuoden 2019 alussa. Hintatoivetta Senaatti-kiinteistöt eivät halua kommentoida.