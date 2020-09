Henkilöstöjohtaja Nina Gros sanoo tuoneensa ”onnistumisajattelun” kaupungin organisaatioon edellisestä työpaikastaan.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kuvassa kaupungintalo Pohjoisesplanadilla.­

Helsingin kaupunki hakee työsuhteeseen ”onnistumisen johtamisen päällikköä”. Mutta mikä se on?

”Onnistumisen johtamisen päällikkönä olet avainasemassa kehittämässä välittävää ja sujuvaa työkulttuuriamme. Olet myös varmistamassa, että kaupungin työntekijöillä on maailman vaikuttavin työympäristö”, ilmoituksessa kerrotaan.

HS kysyi asiaa Helsingin henkilöstöjohtaja Nina Grosilta, joka ilmoittautuu tittelin keksijäksi.

”Kyllä se minun kynästä on pääsääntöisesti. Olen sitä mieltä, että sanoilla on merkitystä. Siksi on mietittävä termejä, joita käytetään. Kun termit ovat positiivisia, saadaan aikaan positiivista energiaa”, Gros sanoo.

Onnistumisen johtamisen päällikkö johtaa kaupungin alaisuudessa toimivaa onnistumisen johtamisen yksikköä.

Tehtävänimike ja yltiöpositiivinen kieli ovat herättäneet huomiota muun muassa yhteisöpalvelu Twitterissä, jossa ilmoitusta on ehditty jo ilkkua.

Gros kertoo, ettei ole tarkemmin tutustunut reaktioihin sosiaalisessa mediassa, mutta sanoo saaneensa palautetta. Se on hänen mukaansa ollut pääosin myönteistä.

”Koskaan ei osaa arvata, millaiseksi keskustelu Twitterissä muodostuu. Ikävä tietysti, että se voi kääntyä myös ikäväksi.”

Henkilöstöjohtaja Gros kertoo aloittaneensa työssään Helsingin kaupunginkansliassa vuosi sitten ja tuoneensa onnistumisajattelun mukanaan edellisestä työpaikastaan vakuutus- ja finanssiyhtiö Lähitapiolasta.

”Onnistumiskeskusteluiden avulla tunnistetaan henkilöstön paras osaaminen, ja sitten sovitaan tavoitteet vahvuuksia hyödyntäen, ja tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa”, Gros kertoo.

”Jokainen meistä haluaa onnistua työssään, ja haluamme kaupungilla mahdollistaa sen hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin. Tästä johtuen tulos- ja kehityskeskustelut on meillä nimetty onnistumiskeskusteluiksi.”

Helsingin vuoden 2017 organisaatiouudistus, pormestarimalliin siirtyminen sekä monien mukaan niiden mukanaan tuoma johtamisen sekavuus eivät ole viime aikoina keränneet pelkkää kiitosta. Onko tämä vastaus siihen?

”Ei tällä ole sen kanssa mitään tekemistä. Haluamme kehittää toimintaa ja palveluja. Tässä tarjotaan henkilöstöjohtamisen työkaluja johtajille ja esimiehille, jotta he pystyvät hoitamaan tehtäviään entistä paremmin”, Gros sanoo.

Onnistumisen johtamisen päällikkö johtaa Nina Grosin mukaan kaupungilla yksikköä, joka kehittää henkilöstön johtamiseen yhtenäisiä toimintatapoja, menetelmiä ja tukityökaluja. Näitä ovat esimerkiksi uusiin tehtäviin perehdytys, tavoite- ja kehityskeskustelut, varhaisen tuen keskustelu, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

”Lisäksi yksikkö valmentaa kaupunkiorganisaatiota kaupunkiyhtenäiseen toimintatapaan. Tavoitteena on parempi johtaminen kaupunkiorganisaatiossa”, Gros sanoo.

Työpaikkailmoituksessa kuvaillaan toimenkuvaa ”kaupungin HR-verkoston ja johdon sparrauskumppaniksi”.

”Tehtävässä on tärkeää hahmottaa toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Se sisältää kokonaisvaltaista johdon ja esihenkilöiden tukemista sekä ratkaisujen löytämistä erilaisiin etenemispolkuihin”

Jotta onnistuminen onnistuisi, kaupunki on kehittänyt erityisen Onni-työkalun.

Ilmoituksessa listataan haettavan työntekijän ominaisuuksiksi muun muassa hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä yhdistää oma tekeminen osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Lisäksi toivotaan yrittäjämäistä toimintatapaa ja aikaansaavuutta.

”Nautit johtamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä, olet positiivinen, järjestelmällinen ja energisoiva henkilö. Kanssasi on mukava tehdä töitä”, ilmoituksessa kuvaillaan.

Helsinki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 38 000 ihmistä. Erilaisia tehtävänimikkeitä on kaikkiaan 2 000.

Helsinki on strategiassaan ilmoittanut haluavansa olla ”maailman toimivin kaupunki”. Grosin mukaan onnistumisen johtamisen työkaluja tarvitaan juuri tämän tavoitteen toteutumiseksi.

Suomi on tutkitusti maailman onnellisin maa. Onko tämä terminologia inspiroitunut siitä keskustelusta?

”Ei se suoraan sieltä kyllä tule. Onnistumiskeskustelut olivat olemassa jo ennen kuin Suomesta tuli maailman onnellisin maa. Mutta näillä työvälineillä uskoisin, että onnellisuuskin paranee. Tavoite on yksinkertaisesti tehdä asiat entistäkin paremmin”, Gros sanoo.

Onnistumisen johtamisen päällikköä haetaan vakituiseen työsuhteeseen. Palkkausta ei ole kerrottu ilmoituksessa. Hakuaika umpeutuu 20. syyskuuta.