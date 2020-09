Koronapandemia saattaa lyödä viimeisen naulan monen suomalaisen tarhaajan arkkuun.

Miljoonia kettujen, supien ja minkkien nahkoja jää syliin Vantaalla tänään päättyvässä Saga Fursin turkishuutokaupassa. Näin arvelee Saga Fursin myyntijohtaja Mikko Hóven.

”Markkinatilanne on tosi jumissa. Alkuhuutokaupan seitsemänä päivänä minkinnahkoja meni suhteellisen hyvin. Mutta viimeisimpinä kahtena päivänä, kun käytiin kettuhuutokauppaa, myyntiprosentit jäivät pieniksi”, Hóven kertoi keskiviikkona aamupäivällä.

Saga Furs on suomalainen turkishuutokauppayhtiö, jonka omistavat suomalaiset turkistarhaajat. Neljästi vuodessa järjestettävä myyntitapahtuma on tilaisuus, jossa enimmäkseen kiinalaiset ostajat hankkivat suuria määriä suomalaisia nahkoja. Pandemia on ajanut entisestään laskussa olleet hinnat syöksyyn, kun tuotanto Aasiassa on pahoin jumissa.

Syyskuun kansainvälinen turkishuutokauppa Vantaalla alkoi 8. syyskuuta ja päättyy keskiviikkona. Yhtiöltä on tulossa pörssitiedote myöhemmin. Hóven ei aamupäivällä kertonut numeroita, mutta viestistä ei voi ennakoida positiivista.

Minkinnahkoja myytiin tämänkertaisessa huutokaupassa 4,2 miljonaa kappaletta, kun niitä oli tarjolla 5,6 miljoonaa. Hóvenin mukaan jäljelle jäävät turkikset varastoidaan ja ne tulevat myyntiin ensi kaudella.

Minkinnahkojen hinta on runsaan tarjonnan takia jo pitkään painunut alemmas. Hóvenin mukaan alhaisen hintatason seuraukset voivat suomalaisen minkkitarhauksen kannalta tarkoittaa viimeistä naulaa monen tarhaajan arkkuun.

”Tarhaus ei voi olla kannattavaa. Varmasti jotkin yksiköt [tarhat] joutuvat lopettamaan. Talouden tilanne on sen tyyppinen”, Hóven arvelee.

Huutokaupan viimeisimmät kaksi päivää käytiin ketunnahkakauppaa. Hóvenin mukaan niiden myyntiprosentit jäivät pieniksi. Vuoden aluksi vielä voimassa olleisiin odotuksiin nähden lukema putosi neljännekseen.

Tämäkään ei tarkoita hyvää tarhaajille: Vantaan varastoon jää miljoonia ketunnahkoja, jotka tulevat myyntiin ensi kaudella, minkä seurauksena markkinoilla on ylitarjontaa ja hinnat romahtavat.

”Iso kanto kaskessa on se, että maailman tekstiiliteollisuus on ollut jumissa”, Hóven toteaa. Taustalla on luonnollisesti koronapandemia.

Turkikset ovat paljolti tekstiiliteollisuuden käyttämää somistemateriaalia. Minkkiä menee eniten Kiinaan ja muualle Aasiaan, suomensupia taas Eurooppaan, missä suurin ostajamaa on Italia. Molemmat ilmansuunnat jumittuivat maaliskuussa.

Turkishuutokauppaa on käyty pandemiatilanteessa myös verkossa. Tärkeitä ovat myynnin kannalta kuitenkin paikan päälle Vantaalle tulevat ostajat. Tältä osin Saga Fursin turkishuutokaupan etuliite ”kansainvälinen” kärsi tänä vuonna inflaation.

”Tulivat matkustusrajoitukset. Maailma meni kiinni. Esimerkiksi Venäjä on meille perinteinen tärkeä markkina-alue. Tänä vuonna sieltä ei päässyt paikan päälle kukaan”, Hóven totesi.

Suomessa on noin 700 turkistilaa, joista valtaosa sijaitsee pohjalaismaakunnissa.