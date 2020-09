Väkivaltaa kokeneita auttavien ammattilaisten mukaan koronavirus on lisännyt joidenkin kontrolloivien läheisten vallankäyttöä.

Helsinkiläinen Sera istuu ulkomailla autossa aviomiehensä vieressä. Takapenkillä on yhteinen lapsi.

Mies ajaa tuntuvaa ylinopeutta ja samalla hakkaa rattia. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton ja huutaa tappavansa Seran. Sitten hän huutaa, että tappaakin lapsen ja itsensä.

Muutaman minuutin päästä mies rauhoittuu yhtä nopeasti kuin on raivostunutkin. Hän silittää Seran päätä ja ihmettelee, miksi tämä ei heti anna anteeksi uhkaavaa käytöstä.

Sera ei voi, koska miehen silittävät kädet ovat myös lyövät kädet.

Sera on miehensä seurassa jatkuvasti varuillaan eikä ole turvassa varsinkaan kotona. Siellä, piilossa muiden katseilta, miehen kädet heittävät seinille tavaroita, läimivät Seran ruhjeille, repivät häntä tukasta, puristavat kaulasta.

Lopulta koittaa päivä, jolloin Sera menee hoitoalan töihin kylki ja sormi murtuneina. Hänen kasvoillaan on vahva meikki, joka peittää edellisillan lyöntien jälkiä.

Päivästä on nyt aikaa runsas vuosi. Sera ei pystynyt kertomaan totuutta jälkien alkuperästä työkaverille mutta meni pahoinpitelyn jälkeen lääkäriin.

Sera ei uskalla ajatellakaan, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi asunut miehen kanssa vielä koronavirusepidemian aikana. Silloin heidän olisi pitänyt olla pienessä asunnossa koko ajan yhdessä.

” Nollalinjan puhelimet alkoivat soida kesäkuussa, kun rajoituksia purettiin.

Nollalinja on vajaat neljä vuotta toiminut maksuton puhelinpalvelu, joka tarjoaa vuorokauden ympäri apua lähisuhdeväkivallan uhreille. Palvelun takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja sen tuottajana toimii Setlementti Tampere -järjestö.

Koronavirusepidemian aikana puhelut ovat lisääntyneet huomattavasti. Nollalinjaan soittaville on hyvin tyypillistä se, että he kertovat pitkään jatkuneesta ja pahentuvasta, useimmiten kotona kokemastaan lähisuhdeväkivallasta. Usein he eivät ole ennen soittoa puhuneet asiasta kenellekään.

Keväällä puheluita tuli hetken hieman vähemmän kuin tavallisesti. Puhelimet alkoivat kuitenkin soida kesäkuussa, kun rajoituksia purettiin.

”Saapuneiden puheluiden määrässä tuli ennätys kesä-, heinä- ja elokuussa. Elokuussa puheluita tuli noin 2 000”, kertoo Nollalinjan yksikönjohtaja Päivi Sinkkonen.

Tavanomainen puheluiden määrä on ollut noin 1 200 puhelua kuukaudessa.

Väkivaltaa kokeneita auttavien ammattilaisten mukaan koronavirus on lisännyt joidenkin kontrolloivien läheisten vallankäyttöä: epidemian varjolla on saanut yhden lisäsyyn kieltää kotoa poistumisen ja muiden ihmisten tapaamisen.

Ensi- ja turvakotien liitosta kerrotaan, että turvakotien tammi–elokuun asiakasmäärissä ei ole merkittäviä eroja verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Sen sijaan liiton matalan kynnyksen avopalveluissa on ollut asiakkaita 30 prosenttia enemmän ja chateissa käynnit ovat kasvaneet 800 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Chattipalveluja on lisätty epidemian alettua, kun kasvokkaista apua on ollut hankalampaa antaa.

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön rikostarkastaja Jari Koski kertoo, että elokuun loppuun mennessä Helsingin poliisille on tullut vajaat 10 prosenttia vähemmän lähisuhdeväkivaltajuttuja tutkittavaksi kuin viime vuonna vastaavan aikaan. Hän ei silti usko, että tilanne olisi menossa parempaan suuntaan.

”Koronakevään ilmiö on, että osa tilanteista on jäänyt tulematta poliisin tietoon, kun moni on ollut enemmän kotona eikä ystävä, työkaveri tai lääkäri ole nähnyt sitä mustaa silmää.”

” Mustasukkainen mies menetti malttinsa, kun Sera halasi miespuolisia ystäviään.

Suomessa lapsesta saakka asuneen Seran ja Turkissa tuolloin asuneen miehen seurustelu alkoi etäsuhteena. Melko pian vietettiin häitä ja mies muutti Suomeen.

Uhkaava käytös alkoi heti. Kun pariskunta oli juhlissa, Sera huomasi häpeävänsä miehen impulsiivista käytöstä: mustasukkainen mies menetti malttinsa, kun Sera halasi miespuolisia ystäviään.

Mies olisi halunnut heti naimisiinmenon jälkeen lapsen. Sera taas halusi ensin valmistua, tehdä töitä ja kalustaa kunnollisen kodin. Lapsia saisi tulla, mutta vasta myöhemmin.

”Tässä huomasin myös kulttuurierot – sen, että minä olen pitkään Suomessa asuessani suomalaistunut. Varsinkin miehen suku ajatteli naisen ja miehen rooleista avioliitossa eri tavalla kuin minä. Koin, että he pyrkivät vaikuttamaan hänen ajatteluunsa.”

Sera kertoo, että mies ja sukulaiset painostivat häntä hankkiutumaan raskaaksi. Kun hän sitten alkoi odottaa lasta, mies vuoroin tuki, vuoroin pahoinpiteli. Serasta tuntui, ettei hänellä ollut ketään muuta, johon tukeutua.

Hyviäkin hetkiä oli. Tekoja katuessaan mies oli vakuuttava: vannoi, ettei enää tee pahaa, ja lupaustensa mukaan aina yrittikin toimia.

Hyvät hetket kuitenkin hupenivat koko ajan. Serakin kiroili, huusi ja haukkui miestään riidoissa.

Mies suuttui pienistä asioista. Lattialla sikin sokin lojuvat lapsen lelut riittivät laukaisemaan raivokohtauksen.

Sera laihtui kilotolkulla, ja hänelle tuli iho-oireita, lääkärin mukaan stressin aiheuttamia.

Perheväkivaltaa ei onnistuta kirjaamaan kovin hyvin, koska uhrit eivät välttämättä kerro siitä eivätkä ammattilaiset kysy ja tilastoi tekoja tarpeeksi. Serakaan ei kertonut edes lääkärille, kuinka miehen kädet olivat olleet hänen kaulallaan ja painaneet niin, että sen jälkeen sattui niellä.

Hän jätti kertomatta senkin, että mies oli heilunut kotona veitsien kanssa ja uhannut ottaa hengen itseltään.

”Olin niin lopussa, että itkin vain: voitko tappaa, että tämä päättyy”, Sera kertoo.

Sera haluaa rohkaista muita lähisuhdeväkivaltaa kokeneita hakemaan apua. Hän toivoo, että lähisuhdeväkivallan merkkejä huomaavat puuttuisivat herkemmin asiaan.­

Seraan kohdistuneet lyönnit lakkasivat lopulta muiden avulla.

Sera kiittää naapuria, joka reagoi Seran avunpyyntöön ja soitti lastensuojeluun. Sukulaista, joka soitti poliisille. Poliisia, joka käski lääkäriin. Ja päivystyksen sairaanhoitajaa, joka sanoi, että Seran on mentävä turvakotiin.

Turvakotijakson jälkeen Seraa auttoi lähisuhdeväkivallasta toipumisessa ja käytännön asioiden järjestämisessä Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin-yhdistys. Yhdistyksen Turvaverkko-palvelun ideana on, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneet saavat apua kotiinsa asti.

Sera on kiitollinen myös kriisi- ja lapsityöntekijältä saamastaan monipuolisesta avusta. Hän kertoo suostuneensa haastateltavaksi, koska haluaa rohkaista muita lähisuhdeväkivaltaa kokeneita hakemaan apua.

Sera on saanut apua niin lomakkeiden täytössä kuin lapsenhoidossakin, mutta ehkä kaikkein tärkeintä on Turvaverkon avulla löytynyt vertaistuki: esimerkiksi se, että ensin ryhmissä ja sen jälkeen uusissa ystävyyssuhteissa on voinut jutella muiden lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa.

”Kun koronaviruksen myötä on pitänyt olla paljon kotona enkä nähnyt juuri ketään, mutta kotiinikaan ei voinut tulla, työntekijät tulivat tapaamaan minua ja lasta puistoon.”

Seran nimi on turvallisuussyistä muutettu.