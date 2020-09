Helsinkiläiset surffaajat lähtevät usein Poriin, koska siellä olosuhteet ovat suotuisammat lajille.

Helsinkiläinen Jussi Ristikaarto vastaa puhelimeen aamupäivällä autosta matkalla Poriin. Hän on lähtenyt ajamaan kotoaan Roihuvuoresta kohti Aila-myrskyn kovimpia tuulia heti aamusta. Selkämeren rannalla aaltojen pitäisi olla surffaamiseen otolliset.

”Säätilanne on erittäin vaarallinen”, kuuluu Ilmatieteen laitoksen varoitus Satakuntaan. Ristikaarrolle se tarkoittaa, että sinne kannattaa lähteä.

Helsingin edustalla Itämerellä sen sijaan olosuhteet muuttuvat nopeasti ja sopivaa surffauspaikkaa voi joutua etsimään liian kauan.

”Suomessa kun ollaan, ei ole itsestään selvää, että pääsee ensimmäisessä paikassa heti veteen”, Ristikaarto selittää.

Täydellisin on paikka, joka on suojassa suoralta merituulelta, mutta jonne maininki ja aalto kantautuvat ehjinä ja mukavan korkuisina.

”Voihan sitä toki mennä kohtaan, jossa tuulee suoraan päin, mutta silloin voi saada laudasta päähänsä”, Ristikaarto lisää.

Hänelle on itselleenkin käynyt niin. Tuuli on napannut laudan ja lyönyt sillä surffaajaa päähän.

Ennen surffaamista lauta on vahattava.­

Ailaksi nimetty myrsky rantautui Suomen länsirannikolle keskiviikkona. Tuolloin reissu olisi ajoittunut liian myöhäksi iltaan ja siksi Ristikaarto hyppäsi auton rattiin vasta aamulla.

”Tällä hetkellä ollaan vielä sen verran lähellä kesää, että meri on lämmin. Meri saattaa olla tänään vielä lämpimämpi kuin ilma.”

Mikäli tuuli käy liian kovaksi ja sotkee aallot, Ristikaarto kääntää auton rattia Helsingin suuntaan.

”Jos tuuli on myrskyisää ja aallot ovat kahden miehen korkuisia ja sekavia, surffaus menee niin hankalaksi, ettei se ole vaivan arvoista.”

Jussi Ristikaarto löysi sopivan surffauspaikan Meri-Porin edustalta.­

Sopiva aalto on Ristikaarron mukaan vähintään surffaajan hartian korkuinen ja pysyy pitkään kasassa ennen murtumista ja vaahtoutumista.

Hän kuitenkin huomauttaa, että isot ”miestä korkeammat” aallot eivät ole kovin yleisiä Suomessa. Tänä kesänä niitä kuitenkin nähtiin surffauksen SM-kilpailuissa Porissa, joka on Ristikaarron mukaan maan surffaajien pääpaikka.

”Jos mediassa puhutaan, että merellä on seitsemän metrin aaltoja, eivät ne sinne rantaan tule niin korkeina”, Ristikaarto huomauttaa.

”Pohjanlahdella pystyy surffaamaan laajemmalla tuulipaletilla kuin Suomenlahdella, jossa tarvitaan spesifimmät tuuliolosuhteet.”

Esimerkiksi Helsingin edustalla ei Ristikaarron mukaan kovin hyviä paikkoja ole. Jos tuuli on surffaajan vinkkelistä suotuisa, Hangon ja Porvoon suunnalta sopivia aaltoja voi löytyäkin.

”Haastava ja sotkuinen”, kuvaili Jussi Ristikaarto surffaussäätä Porissa.­

Työ viestinnän ja taiteen freelancerina mahdollistaa Ristikaarrolle aaltojen etsimisen näin arkipäivisinkin.

Hän on harrastanut surffausta 2000-luvun alusta alkaen. Ensimmäiset kymmenen vuotta hän etsi aaltoja suurten merien rannoilta Aasiassa, Väli-Amerikassa, Karibialla ja Euroopassa Atlantin rannoilla. Suomi tuli mukaan vasta kymmenisen vuotta sitten.

Nyt hän surffaa Suomessa ympäri vuoden, siis talvisinkin.

Itämeren ja valtamerten aalloilla surffaamisen välillä on Ristikaarron mukaan vissi ero.

”Valtamerellä muodostuu optimaaliset surffausaallot, kun myrskykeskus on kaukana merellä, satojen tai tuhansien kilometrien päässä. Myrskytuuli ei vaikuta rantaan, mutta aallot tulevat sinne aikanaan.”

Itämerellä tuuli on Ristikaarron mukaan paikallisempaa ja sotkee ja sekoittaa aaltoja enemmän. Pitkää toivelistaa ei voi Suomessa surffatessa olla.

”Suomi-surffaaja toivoo, että rannasta löytyisi surffattavia aaltoja”, Ristikaarto naurahtaa.

Oman haasteensa ja riskinsä tuo myös kivikkoinen pohja. Surffaamaan ei kannata lähteä selvittämättä ensin rannan olosuhteita, kuten mahdollista kivikkoisuutta tai virtauksia.

Ristikaarrolta kysytään hänen mukaansa usein, onko hän ihan hullu.

”Sitä on vaikea selittää, mutta surffauksessa syntyy voimakas yhteys mereen ja luontoon. Siinä on jotain todella erityistä ja ainutlaatuista, kun on luonnonvoimien vietävänä. Siinä tarvitsee ne luonnonvoimat, ja kun onnistuu, siinä on jotain taianomaista.”

Aila-myrskyn surffausolosuhteet osoittautuvat haastaviksi.

”Keli oli aika sotkuinen, tuuli oli spottiin nähden hieman turhan pohjoinen ja tosi voimakas. Vesi oli todella matalalla, joten kiviä oli lähellä pintaa vielä enemmän kuin normaalisti”, hän viestitti HS:lle iltapäivällä.

”Mutta hauskaa oli, koska surffata sai. Se yleensä riittää Suomessa.”