Konkurssit

Yrittäjä Anja Snellman kertoo käyneensä pitkään neuvotteluja muun muassa verottajan ja taloyhtiön kanssa.

Perinteikäs helsinkiläinen kotileipomo Eromanga on haettu konkurssiin Helsingin käräjäoikeudessa 9. syyskuuta. Konkurssiin yrityksen haki verottaja.

Yrittäjä Anja Snellmanin yritys tunnetaan paitsi Helsingin Kaartinkaupungissa sijaitsevasta leipomosta, kahvilasta ja myymälästä, myös Kauppatorin telttakahvilasta, jota hän piti pitkään. Snellman tosin myi torikahvilan muutama vuosi sitten.

”Tämä on pitkän harkinnan tulos. Kolmen–neljän vuoden ajan olemme tehneet mittavia remontteja tuotanto- ja kahvilatiloissa. Tämä on vanha rakennus, eivätkä tilat enää täyttäneet EU:n säädöksiä. Normaalien menojen lisäksi rahaa on remontteihin uponnut todella suuria summia”, Snellman sanoi HS:lle torstaina Kaartinkaupungin leipomokahvilastaan.

Snellman kertoo käyneensä pitkään neuvotteluja muun muassa verottajan ja taloyhtiön kanssa. Samoin koronaepidemian laskeman tilauskannan takia hän haki avustusta Business Finlandilta ja Valtiokonttorista.

Jo olemassa olevien talousvaikeuksien päälle rysähti sitten koronaepidemia. Eromangan jälleenmyyjät, etenkin suljetut kahvilat lopettivat tilauksensa, kun eivät saaneet tuotteita myytyä. Koronaepidemian aikana Eromangan liikevaihto putosi 60–70 prosenttia.

”Kaikki sanoivat ei. Taloyhtiö ei osallistunut remonttikustannuksiin millään tavalla. Verottaja ei antanut lisäaikaa, vaan sanoi, että yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. En ymmärrä, miten monet isot yritykset saivat Business Finlandilta sata tuhatta euroa, mutta tällainen vanha pieni yritys ei mitään”, Snellman ihmetteli.

”Ollaan palveltu tätä kaupunkia, ollaan palveltu maata. Jossain vaiheessa vain tulee kuppi täyteen, kun joka puolelta sanotaan ’ei’.”

Eromanga on Snellmanien 117-vuotiaan sukuyrityksen perillinen. Kotileipomon perustivat Anja Snellmanin vanhemmat Sirkka ja Åke Snellman vuonna 1946. Juuret ulottuvat vielä kauemmas: Åke Snellmanin isoäiti Olga Selander myi kahvia Rautatientorilla 1800-luvun lopulla, ja 1900-luvulla hän siirtyi Kauppatorille.

Viimeistään tämän kuun lopussa Eromangan kahvila-myymälä poistuu Kaartinkaupungin katukuvasta, mikäli Snellmanin työlle ei löydy jatkajaa. Tunnetuin leipomon tuotteista on lihapiirakka, jota on monesti tituleerattu ”legendaariseksi” tai ”Stadin parhaaksi”.

Lihapiirakka on valmistettu leipuri Einari Virjon viipurilaisen reseptin mukaan, jonka Anja Snellmanin vanhemmat ostivat Virjolta vuonna 1975. Mukana kaupassa tuli kosolti muitakin reseptejä esimerkiksi pikkuleipiin, pulliin ja leipiin.

Lihapiirakka on Eromangan tuotteista tunnetuin.­

Eromangassa on ollut töissä 10–15 henkeä. Snellman itse on ollut yrittäjä jo 60 vuotta. Hän sanoo surevansa työntekijöiden puolesta: ”Toivon todella, että joku jatkaisi Eromangaa. Siellä on hyvät tuotteet.”

”Turha tv:ssä puhua, että työpaikkoja lisätään ja työllisyyttä parannetaan. Millä niitä työpaikkoja saadaan, jos pieniä ei hjelpata? Mehän ollaan ne, jotka pyöritämme tätä maata”, Snellman sanoi.