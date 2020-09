Ruuhkat on selätetty: Koronavirustestiin pääsee pääkaupunkiseudulla jo samana päivänä

Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan koronavirustestien kysyntä ei ole ollut viime aikoina niin kovaa kuin kesän lopussa.

Koronavirustestauksen pahimmat ruuhkat on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (Hus) toistaiseksi selätetty ja testiin pääsee jo saman tai seuraavan päivän aikana ajanvarauksesta.

Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan testituloksen analysointiin menee aikaa noin 30–40 tuntia.

”Tällä viikolla koko testiprosessi on ollut ohi noin kahdessa päivässä”, hän sanoo.

Lehtosen mukaan yksi syy ruuhkien purkautumiseen on se, ettei koronavirustesteihin ole enää samanlaista tungosta kuin vielä kuukausi sitten.

Testaus oli loppukesästä pahasti ruuhkautunut Hus-alueella.

Pelkästään testiin pääsyä joutui tuolloin odottamaan päiviä, ja tuloksen saaminen venyi niin ikään useisiin päiviin. Pahimmillaan odotusajat testin varaamisesta tuloksen saamiseen venyivät yli viikon mittaisiksi.

Koronatesteihin pyrkijöitä oli kesän lopussa jopa 6 000 päivässä, kun niitä pystyttiin tekemään noin 3 000–4 000 päivässä, Lehtonen sanoo.

Tällä hetkellä Hus pystyy tekemään noin 5 000 koronatestiä päivässä.

”Nyt olemme aika hyvässä tasapainossa. Tietenkin on olemassa riski, että jossain tulee epidemia ja kapasiteetti ylittyy.”

Näytteitä analysoitiin Husissa torstaina 17. syyskuuta kaikkiaan 4 813 kappaletta. Näistä positiivisia oli kahdeksan.

”Positiivisten tulosten osuus ei ole juuri muuttunut elokuun alun jälkeen, se on pysynyt viime viikot noin 0,4 prosentissa”, Lehtonen sanoo.

Helsingin Sanomat kirjoitti testijonojen paisumisesta laajasti heinäkuun lopussa ja elokuussa.

Tuolloin testauksen ongelmana oli ensisijaisesti henkilöstöpula näytteenotossa.

”Ei sitä hoitohenkilökuntaa vain oteta mistään. Ei sitä aina saa, ei edes rahalla. Meillä on ollut hoitohenkilökunnasta pulaa jo ennen koronavirusta”, kommentoi Lehtonen HS:lle elokuussa.

Näytteenottajat tulevat ensisijaisesti terveydenhuollon organisaation sisältä.

Nyt ruuhkaa on purettu ostamalla myös jonkin verran palveluja ulkoisilta palvelutoimittajilta kuten yksityiseltä terveyspalveluyritys Mehiläiseltä.

Uusimmat hankinnat ovat Husissa työn alla.

”Olemme kilpailuttaneet näytteenottoa, ja Husin hallitus päättää ulkoistetuista näytteenottopisteistä maanantaina”, Lehtonen sanoo.

Ulkoistetut näytteenottopisteet kasvattaisivat kapasiteettia noin 5 000 näytteenotolla päivässä, jolloin näytteitä voitaisiin kokonaisuudessaan ottaa noin 10 000 vuorokaudessa.

Myös logistisia ongelmia esimerkiksi koronavirusnäytteiden viivakoodimerkintöihin liittyen on ratkottu.

Ajanvarausjärjestelmää on tehostettu, ja käyttöön on otettu niin sanottu Koronabotti. Se on internetissä toimiva palvelu, jonka kautta voi tehdä oirearvion ja joka tarvittaessa ohjaa vastaajan koronavirustestiin.

Helsinkiläiset ohjataan Omaoloon, joka on oirearvio- ja ajanvarausjärjestelmä.