Pääkaupunkiseudun kilpailu hyvätuloisista asukkaista on tarkoittanut sitä, että Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa ovat vuosikausia pitäneet kiinteistöveroprosenttinsa niin alhaisina kuin mahdollista.

Vantaa harkitsee ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kiinteistöveron korottamista.

Poliitikoista koostuva tuottavuus- ja kasvutoimikunta saa maanantaina eteensä virkamiesjohdon valmistelevan esityksen, jossa Vantaa ensimmäisenä pääkaupunkiseudun kaupunkina olisi korottamassa vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroa.

Vantaan poliitikkotoimikunnalle ehdotetaan, että vakituisen asunnon verotusta korotettaisiin 0,51 prosenttiin ja yleistä kiinteistöveroa 1,25 prosenttiin.

Korotuksista kertyisi lisätuloa kaupungille yhteensä 21 miljoonaa euroa. Tästä potista leijonanosan toisi yleisen kiinteistöveron korotus, 15,2 miljoonaa, ja vakituisen asunnon verotuksen kiristäminen 5,1 miljoonaa euroa.

Pientalojen omistajille korotus tarkoittaisi vuodessa noin 130–250 euron korotusta talon sijainnista, iästä, koosta ja tontin suuruudesta riippuen. Kiinteistöveron korotus vaikuttaisi myös vuokratasoon.

Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa vakituisen asunnon vero on sama kuin Vantaalla eli 0,41 prosenttia, mutta yleinen veroprosentti on tasan verohallinnon haarukan alarajalla eli 0,93 prosenttia.

Kiinteistöveron korotusta perustellaan myös sillä, ettei Vantaa ole ottanut käyttöön katujen kunnossapitomaksua ja hulevesimaksua.

Taloustilanne on kuitenkin niin kireä, ja näkymä tulevaisuuteen koronatilanteen vuoksi heikko, ettei kiinteistöveron korotuskaan riitä tasapainottamaan taloutta.

Vantaalaispoliitikot joutuvat miettimään omaisuuden myymistä ja toimintamenojen karsintaa. Harkinnassa on 30–40 miljoonan euron kulukarsinnat vuosittain seuraavien kolmen vuoden aikana. Näistä noin 20 miljoonaa euroa pitäisi olla pysyviä.

Vantaa harkitsee muun muassa omistamansa toimistotalo Leijan sekä joidenkin vuokra-asuntojensa myyntiä. Omaisuuden myyntitulojen kasvattaminen voisi ensi vuonna tuoda lisätuloja 10 miljoonaa euroa.

Asukkaille säästökuuri näkyisi palveluiden karsintana tai toivottujen palveluparannusten viivästymisenä.

Esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan menoja on määrä ehdotuksen mukaan vähentää neljällä miljoonalla, ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menoja vähennettäisiin kahdella miljoonalla eurolla ensi vuoden budjetissa.

Vantaan asukasluvun kasvu on tähän mennessä pikemminkin vauhdittanut näiden keskeisten palveluiden menokasvua. Väestönkasvun perusteella Vantaalle pitäisi rakentaa 17 isoa päiväkotia ja 1–2 suurehkoa yhtenäiskoulua vuoteen 2030 mennessä. Remontoitavien rakennusten lista on pitkä.

Pelkästään sosiaali- ja terveystoimessa kuluvan vuoden budjettiylitykset nousevat 37,5 miljoonaan euroon, josta koronaepidemian aiheuttamat menot ovat noin 16,3 miljoonaa euroa. Valtio on luvannut hyvittää kunnille koronamenoja.

Liipasimella ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka eivät ole lakisääteisiä: esimerkiksi kotihoidon Vantaa-lisä. Opetuslautakunta ei tehnyt karsinnasta päätöstä tällä viikolla, vaan lautakunta siirsi päätöksenteon valtuuston käsiin. Ehdotus on, että Vantaa-lisää alennettaisiin 35 eurolla kuukaudessa hakijaa kohden.

Pöydällä on myös ajatus luopua niistä varhaiskasvatuksen psykologeista, jotka valtuustopäätöksellä juuri on palkattu.

Opetuksen neljän miljoonan euron säästötavoite tarkoittaisi perusopetuksessa 1,7 miljoonan euron ja varhaiskasvatuksessa 1,5 miljoonan euron säästöä vuosittain. Lukiokoulutuksessa säästö oli noin 230 000 euroa.

Käytännössä ryhmäkokojen kasvulta tai kurssitarjonnan kutistumiselta olisi vaikea välttyä.

Suomen suurimmassa lukiossa Tikkurilassa on noin 1300 oppilasta. Jos Vantaan karsintasuunnitelmat toteutuvat, lukiokoulutuksen määrärahoista leikattaisiin yli 200 000 euroa vuodessa.­

Talousohjelman tavoitteena on nostaa Vantaan vuosikate eli tulojen ja menojen erotus kolmessa vuodessa 49 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon. Vuosikate kertoo, millainen summa jää käytettäväksi tarpeellisiin rakennushankkeisiin ja lainojen lyhennyksiin.

Jos säästövaihdetta ei laiteta päälle, kaupungin ennakoidaan velkaantuvan parissa vuodessa niin pahasti, että se joutuu pyörittämään palveluitaan velalla.

Parhaimmillaan Vantaan talous oli vuonna 2016, jolloin vuosikate nousi 178,8 miljoonaan euroon. Lainakanta ennätti pudota runsaasta miljardista eurosta hieman yli 900 miljoonaan euroon.

Virkamiehet eivät nyt ole esittämässä muutosta 19 prosentin kuntaveroon.

Pääkaupunkiseudun kilpailutilanne on pitänyt kuntaveron muuta Uuttamaata alhaisempana eli alle 20 prosentin. Vantaalla kuntaveroa on viimeksi korotettu edellisen talous- ja velkaohjelman alussa seitsemän vuotta sitten.