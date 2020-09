Ravintolat

Alén toivoo, että Eromangan leipomolle löytyisi jatkaja, mutta itse hän ei uskalla koronakevään jälkeen uutta yritystä ostaa.

Toisinaan kun verensokeri on hälyyttänyt matalaa tasoaan, on Henri Alén kipaissut oman ravintolansa takaovesta Eromangan myymälään hakemaan lihapiirakan.­

Ravintoloitsija ja julkisuudesta tuttu kokki Henri Alén sanoo järkyttyneensä perinteikkään helsinkiläisen leipomon Eromangan konkurssiuutisesta. Eromanga tunnetaan etenkin lihapiirakoistaan.

HS kertoi torstaina, että talousvaikeuksiin ajautunut kotileipomo on haettu 9. syyskuuta haettu konkurssiin.

”Tämä on menetys ruokakulttuurille. Suomen parhaat lihikset katoavat. Ei hyvä. Ei lainkaan hyvä”, Alén kommentoi konkurssiuutista Twitterissä.

”Oman työpaikkani takaovi on aivan parin sadan metrin päässä Eromangalta. Kuinkakohan monta lihistä olen sieltä hakenutkaan, kun verensokerit ovat olleet alhaalla. Mietin välillä, että hinnat ovat olleet vähän liiankin halpoja, kun kyse on todellisesta artesaanityöstä”, Alén kertoo HS:lle puhelimessa.

Verottaja haki Eromangan konkurssiin syyskuun 9. päivänä. Yritys kertoi, että kassaa olivat kurittaneet EU-säädösten vaatimat remontit tuotanto- ja kahvilatiloissa. Sitten iski koronakriisi ja tiputti myynnin. Kauppatorin kahvilansa yritys möi jo aiemmin.

Alénin mukaan tapauksessa on kyse konkurssia suuremmasta asiasta.

”Yrityksiä tulee ja menee, ravintola-alalla se on normaalia. Kaikki eivät pärjää ja uusia tulee tilalle. Tässä on kuitenkin kyse ruokakulttuurista. Eromangan konkurssi on kuin Savoy menisi nurin. Eromanga on instituutio, kuin kahvila- ja leipomomaailman Savoy”, Alén vertaa.

Twiitin alle kertyneissä kommenteissa kysyttiin, voisiko joku pelastaa leipomon ja lihapiirakkareseptin. Ravintoloitsija Alén kenties?

”Ei tämän koronakevään jälkeen, hyvä kun omat bisnekset pysyvät kasassa”, Alén sanoo.

Hän omistaa kollegoidensa kanssa Helsingissä useita ravintoloita: Murun, Finnjävelin, Ultiman ja Pastiksen.

”Mutta toivottavasti joku ostaa ja kunnioittaa perinteitä. Nyt tarvitaan ruokakulttuurin mesenaattia.”

Eromangan kotileipomon perustivat Einar ja Hertta Virjo vuonna 1946. Nykyisen omistajan Anja Snellmanin vanhemmat Sirkka ja Åke Snellman ostivat Virjoilta reseptit vuonna 1975.

Snellmanien kahviloitsijajuuret taas ulottuvat 1800-luvulle.

Viimeistään tämän kuun lopussa Eromangan kahvila-myymälä sulkee Kaartinkaupungissa, mikäli Snellmanin työlle ei löydy jatkajaa.

Lihapiirakat ovat vain yksi Eromangan tuote, mutta ne tunnetaan parhaiten.­

Tunnettu ravintoloitsija Alén on pitänyt koronaepidemian aikaan ääntä ravintola-alan ahdingosta. Nyt tarvittaisiin hänen mielestään palkkatukea, jotta alan yrittäjät uskaltaisivat rekrytoida taas työvoimaa.

Lue lisää: ”Vielä tulee nousukausi” – Ravintoloitsija Henri Alén laittoi reggaen soimaan ja kääri hihansa, suomalaisilta hän toivoo nyt huolenpitoa

”Tiedän ravintoloitsijana, että palkkaamisen riskit ovat tällä hetkellä aika suuret. Koskaan ei tiedä, mitä hallituksen seuraavassa tiedotustilaisuudessa sanotaan, tai koska tulee uutinen milloin mistäkin.”

”Todella monelle nuorelle ravintolat ovat myös ensimmäisiä työpaikkoja”, hän sanoo.

Alénilla on kerrottavanaan myös uunituoreita uutisia, joiden hän uskoo hyödyttävän koko alaa Suomessa.

Hän on koonnut 17 hengen asiantuntijaryhmän selvittämään, kuinka koronavirus leviää ravintolaympäristössä. Tutkimus tehdään Helsingin Etelärannassa ravintola Ultimassa, jonka omistajiin Alén kuuluu.

Mukana on virologeja ja muita tutkijoita eri tieteenaloilta sekä palvelumuotoilijoita.

”Tarkoitus on tutkia, miten aerosolit leviävät, miten ilmastointi vaikuttaa ja miten saadaan tehtyä ravintolaympäristöstä turvallinen ja järkevä muita mahdollisia pandemioita ajatellen.”

Alén kertoo aloittaneensa tutkimuksen edistämisen keväällä. Nyt hankkeelle on saatu rahoitus ja eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

”Itselläni ei ole muuta lehmää ojassa kuin se, ettei päättäjiltä tulisi jatkossa arpanopalla heitettyjä päätöksiä.”

Tuloksia on odotettavissa puolen vuoden kuluttua.