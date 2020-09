Saattohoitoon erikoistuneessa Terhokodissa on aloitettu koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Saattohoitoon erikoistunut Terhokoti, kunnat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ovat sopineet, että vaativan tason saattohoitopalveluiden järjestämisestä Husin alueella teetetään pikavauhtia selvitys.

Hus on nimittänyt selvityshenkilöksi Hyksin hallinnollisen ylilääkärin Veli-Matti Ulanderin.

Hus kertoo tiedotteessaan, että ”selvitys sisältää myös Terhokodin toiminnan tai sitä vastaavan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen”.

Viime viikolla uutisoitiin, että saattohoitoon erikoistunut Terhokoti ilmoitti aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Terhokoti on erikoistunut saattohoitoon. Se sijaitsee Lassilassa Haagan kaupunginosassa Länsi-Helsingissä.

Terhokotia ylläpitää Terho-säätiö. Hus on Terhokodin suurin asiakas.

Hus puolestaan on kuntayhtymä, jonka omistaa kaikki Uudellamaalla sijaitsevat kunnat lukuun ottamatta Pukkilaa ja Myrskylää ja suurin omistaja on Helsinki.

Helsingin kokoomuksella on Terhokodin asiassa paljon valtaa. Sen valtuutettuja on päättäjinä sekä Terhokodin että Husin merkittävillä paikoilla.

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov ei näe sellaista vaihtoehtoa, että Terhokodin toiminta loppuu.

”Helsingin kokoomus ei tule sitä hyväksymään, että Terhokodin kaltaisen saattohoidon ykkösinstituution annetaan kaatua”, Sazonov sanoo.



Sazonovin mukaan hankalassakin taloustilanteessa pitää etsiä malli Terhokodin toiminnan jatkolle.

”Kyse ei ole siitä, turvataanko Terhokodin jatko, vaan selvityksen pitää vastata siihen, miten jatko turvataan.”

Tukea Terhokodin toiminnan jatkolle luvataan myös Helsingin muista suurista puolueista.

”Terhokodin tulevaisuus täytyy turvata. Heillä on erityisesti osaamista psykososiaalisesta puolesta, siellähän ei hoideta vain saattohoidossa olevaa ihmistä vaan perheen ja omaisten tukeminen on merkittävä osa työtä”, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen toteaa.

”Jos ei muuta vaihtoehtoa löydy niin siitä täytyy tulla osa Husin omaa toimintaa”, hän sanoo.

”Kotisairaalan mahdollistama saattohoito kotona on varmasti monelle hyvä vaihtoehto, mutta sairauden edetessä voi hyvin nopeastikin tulla eteen tilanne, ettei enää pärjääkään kotona. Tämän takia Terhokotia tarvitaan meidän palvelujärjestelmässä.”



Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Eveliina Heinäluoman mielestä on tärkeää, että tällä hetkellä Terhokodissa olevat potilaat ja siellä työskentelevät voivat luottaa siihen, että Terhokodin toiminta jatkuu, oli sen takana sitten mikä tahansa organisaatio.

”Pidän tärkeänä, että tämä sitoumus tulee päättäjiltä ja Husilta. Ei ole syytä luoda ylimääräistä epävarmuutta koronatilanteessa”, Heinäluoma toteaa.

”Emme saa menettää Terhokodin arvokasta osaamista ja työntekijöiden sitoutumista vaativaan saattotyöhön.”

Terhokodin vuodeosastohoidon kysyntä on viime vuosina vähentynyt, koska monet kuolevat haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään ja siksi kotisairaanhoitoa on lisätty. Sekin on vaikuttanut, että kuntien omat saattohoitopaikat ovat lisääntyneet. Myös Terhokoti vie avopalveluita kotiin.

Terhokodin yt-neuvottelut alkoivat 15. syyskuuta ja jatkuvat siitä kuuden viikon ajan.