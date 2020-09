Luodaanko nykyisin iätöntä arkkitehtuuria, jota ihaillaan vielä vuosikymmenten päästä? Asiantuntijaraati arvioi HS:lle uusia asuinkerrostaloja Helsingissä.

Joissain taloissa vain on sitä jotakin: 1900-luvun alun jugendrakennukset ja 1950-luvun rapatut, matalat lamellikerrostalot miellyttävät edelleen monen silmää.

Joidenkin talojen estetiikka näyttää kestävän vuosikymmeniä tai -satoja samaan aikaan kun toiset menettävät viehätyksensä hyvin nopeasti, tai eivät ylipäätään koskaan muutu viehättäviksi suuren yleisön silmissä.

Jugendtalojen ulkonäkö miellyttää monia. Kuvan talo on valmistunut vuonna 1902, ja se sijaitsee Helsingin Katajanokalla osoitteessa Kauppiaankatu 7.­

Pääkaupunkiseudulle kohoaa nyt uusia asuinkerrostaloja kovaa vauhtia, eikä niiden ulkonäkö ole ihmisille samantekevä asia. Paljon on keskusteltu esimerkiksi siitä, saavatko uudet asuinkerrostalot näyttää niiltä vanhoilta, joista monet ihmiset pitävät.

Mutta entä jos suuntaisimme katseemme tulevaisuuteen: mitkä viime vuosina rakennetuista asuinkerrostaloista voivat tulevina vuosikymmeninä olla niitä, joiden kohdalle pysähdytään ihastelemaan ja joihin halutaan muuttaa talon kauniin ulkomuodon vuoksi? Missä taloissa olisi ainesta iättömiksi klassikoksi – ja missä ei?

HS valitsi nämä kysymykset mielessään neljä kiinnostavaa asuinkerrostalokohdetta eri puolilta Helsinkiä ja lähti tutustumaan niihin arkkitehtuurin asiantuntijoiden kanssa.

Mukaan kierrokselle lähtivät arkkitehtuurin ajattomuutta diplomityössään käsitellyt arkkitehti Tuomas Martinsaari, ympäristöestetiikan tutkija Sanna Lehtinen, Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori emeritus ja ”talotohtorina” tunnettu Panu Kaila sekä palkitun Vantaan Kartanonkosken asuintalojen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Patrick Eriksson.

Länsisatamankatu 23, Jätkäsaari

Jätkäsaaren Länsisatamankatu 23:ssa sijaitsevaa ”Pitsitaloa” kommentoitiin arviointiraadissa sekä ”moderniksi vitsiksi” että onnistuneeksi kohteeksi, jossa on klassikon aineksia.­

Pitsitalona tunnetun, vuonna 2014 valmistuneen Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen. Pääurakoitsijana on toiminut NCC.

Panu Kaila: Kun herkkää pitsiä imitoidaan näin suuressa betonirakennuksessa, se ei oikein toimi. Mutta minusta on virkistävää, että tämä rakennus on selvästi omanlaisensa. On ankeaa, kun tietyllä asuinalueella on vain samanlaisia rakennuksia. Sinänsä hyvä, että erillinen ”pitsikerros” suojaa muuta rakennusta ja talon kivijalkakin on kunnollinen.

Arkkitehtuurin emeritusprofessori, ”talotohtori” Panu Kaila tutkii Pitsitalon julkisivua. Taustalla Sanna Lehtinen.­

Sanna Lehtinen: Tässä talossa on klassikon ainesta. Talo on maamerkin omainen ja kunnon klassikon tapaan herättänyt paljon keskustelua alusta alkaen. Se on myös mieleenpainuva – talon muistaa kerran nähtyään. Minua viehättää rakennuksen huokoisuus ja läpinäkyvyys, ja taloa on kiinnostava koskettaa. Se ei vetoa vain näköaistiin. Myös vaalea väri on kaunis, jos se vain kestää.

Tuomas Martinsaari: Tämä talo on hieman yhden asian temppu, enkä usko sen kestävän aikaa kovin hyvin. Osittain se johtuu materiaalivalinnoista. Talo on sellainen, että se viehättää ensimmäisellä kerralla kun sen näkee uutena ja hohtavan valkoisena. Mutta kun tempun on kerran nähnyt, uudet katselukerrat eivät tuo taloon syvyyttä. Talosta puuttuu myös jämäkkyyttä.

Patrick Eriksson: Tämä talo ei mielestäni ole moderni klassikko vaan moderni vitsi. Tästä ei synny klassikkoa tekemälläkään. Pitsirakenne tuo mieleeni hautausmaan ristit. Muutenkaan Jätkäsaaren rakennuksissa ei ole mitään omaperäistä, vaan samanlaisia taloja löytyy kaikkialta Euroopasta ja Yhdysvalloistakin. Se on tylsää ja surullista.

Aleksis Kiven katu 19, Vallila

Arviointiraati piti Aleksis Kiven katu 19:ssä sijaitsevaa asuinkerrostaloa varsin onnistuneena.­

Vuonna 2017 valmistuneen kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva, ja pääurakoitsijana on toiminut YIT.

Tuomas Martinsaari: Tässä rakennuksessa yhdistyvät kiinnostavasti kaksi elementtiä: vanhuutta ja arvokkuutta rakennukselle tuova jalusta ja valkoinen yläosa, joka henkii modernistista ikinuoruutta. Uusissa rakennuksissa on tyypillistä, että niistä pyritään tekemään sellaisia, että ne viestivät tuoreutta ja uutuuden tuntua. Tässä tiilinen jalusta on kuitenkin sellainen, että se kykenee patinoitumaan ja juurtumaan juuri tähän ympäristöön. Kokonaisuus on hieno.

Sanna Lehtinen: Kaupunkiestetiikan näkökulmasta on tärkeää se, miten rakennukset kommunikoivat ympäristönsä kanssa. Tässä rakennuksessa huomioni kiinnittää monumentaalisuus ja suuri koko, enkä ole ihan varma, miten rakennus onnistuu luomaan elävää kaupunkitilaa ympärilleen. Kävelykorkeudella ei ole ikkunoita tai liiketiloja. Rakennus vaikuttaa kuitenkin laadukkaasti rakennetulta, ja se korreloi esteettisen kestävyyden kanssa.

Patrick Eriksson: Tämä rakennus on varsin hieno, se sopii hyvin alueen henkeen. Julkisivussa käytetty punatiili on materiaali, joka kuuluu tänne, ja sitä olisi voinut viedä korkeammallekin. Poltettu tiili on kestävä materiaali, joka ikääntyy arvokkaasti tuhansia vuosia. Samaa ei voi sanoa sotien jälkeen kehitetyistä materiaaleista, kuten muovista ja raakabetonista. Ne eivät patinoidu kauniisti. Valkoinen yläosa tuo valoisuutta ja sopii vastapäisten rakennusten kanssa yhteen. Mutta yläosan levyjulkisivu pitää remontoida useammin kuin Finlandia-talo.

Arkkitehti Patrick Eriksson epäilee Aleksis Kiven katu 19:n valkoisen levyjulkisivun kestävyyttä, vaikka pitääkin rakennusta hienona.­

Panu Kaila: Uskon, että tämä ikääntyy arvokkaasti. Vaikea löytää hienompaa uusista asuinkerrostaloista. Pidän valkoisesta yläosasta ja vaihtelevat korkeudet luovat hyvää kaupunkimaista tunnelmaa. Tässä on kodikkuutta, kun talo ei ole liian korkea. Nykyisin taloja rakennetaan tämän tapaan tiilielementeistä tiilimuurausrungon sijaan, mutta onneksi tiili on kestävä materiaali vaikka se olisi elementtinäkin – kunhan tuuletuksesta on huolehdittu. Räystäättömyys voi muodostua ongelmaksi esteettisen kestävyyden kannalta, kun vesi pääsee virtaamaan julkisivua pitkin.

Harjannetie 44, Viikki

Viikin Harjannetie 44:ssä sijaitseva asuinkerrostalo sai arviointiraadin pohtimaan kopioarkkitehtuuria ja tehostevärien toimivuutta.­

Vuonna 2013 valmistuneen, Helsingin kaupungin asunnot oy:n (Heka) kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja. Pääurakoitsijana on toiminut Skanska.

Sanna Lehtinen: Tämä on todella kiinnostava rakennus, joka vetää katseet puoleensa. Tässä riittää tutkailtavaa. Yläterassi on asukkaiden yhteisessä käytössä, ja se luo kivaa tunnelmaa. Ympäristö on metsämäinen, joten arkkitehtuuri todella erottuu täällä: kontrasti ihmisen tekemän ja luonnon muokkaaman välillä on selkeä. Värien käyttö sen sijaan on tässä ja muutenkin taloissa usein ongelmallista, sillä värimieltymykset vaihtelevat trendien mukaan ja vanhenevat helposti. Evoluutioestetiikan teorioiden mukaan lähellä luontoa olevat värit miellyttävät ihmisiä.

”Liian räikeät värit taloissa ovat yhden kerran vitsejä. Niihin väsyy helpommin kuin maanläheisiin, murrettuihin väreihin”, sanoo arkkitehti Patrick Eriksson.­

Patrick Eriksson: Tässä ei ole klassikon aineksia. Rakennuksessa on lähinnä haettu erilaisia efektejä: tässä on liikaa tavoitteita, materiaaleja ja aihioita. Ylhäällä oleva suuri terassirakennelma on katoava muoti-ilmiö, joka on kopioitu Hollannista. Jostain syystä tietyn historiallisen aikajakson kopiointi on arkkitehtuurissa hyväksyttyä, mutta toisia ajanjaksoja ei saa missään nimessä kopioida. En ole koskaan ymmärtänyt tätä.

Tuomas Martinsaari: Tässä on selvästi haettu monumentaalisuutta, mutta lopputulos on hektinen ja näin ristiriidassa tavoitteen kanssa. Erilaisia elementtejä on yksinkertaisesti liikaa, eivätkä ne kommunikoi toistensa kanssa. Kirkkaat tehostevärit korostavat sitä, että tämä rakennus pyrkii jatkuvasti säilyttämään uutuuden tunnun, joka taas sopii huonosti yhteen iättömyyden ajatuksen kanssa.

Panu Kaila: Kun rakennuksessa on paljon erilaisia materiaaleja kuten tässä, on aina suurempi vaara, että joku niistä ei vanhene arvokkaasti. Tässä rakennuksessa ei ole myöskään kodikkuutta. Se johtuu osittain vinosta julkisivusta ja tuosta yläpöntöstä. Lasilaatikkoparvekkeet ovat ikävännäköiset. Arkkitehti Aarno Ruusuvuori sanoi, että vihreää ei voi käyttää rakennuksissa, koska vihreä on luonnon väri, ja se on luonnossa aina kauniimpi kuin tuo tuollainen häirikkövihreä.

Saaristolaivastonkatu 2, Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan Saaristolaivastonkatu 2:ssa sijaitseva asuinkerrostalo sai arviointiraadilta ristiriitaisen vastaanoton.­

Vuonna 2019 valmistuneen kohteen on suunnitellut arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, ja rakentajana on toiminut EKE-rakennus oy.

Patrick Eriksson: Tämä on hieno rakennus, jonka uskon vanhenevan arvokkaasti. Tässä on kaikki pysyvän arkkitehtuurin ainekset: kestävät materiaalit ja talo on rakennettu selkeistä osista. Ei ole haettu turhia efektejä. Tiili on viety johdonmukaisesti läpi koko rakennuksen, ja se näkyy erityisesti katujulkisivussa. Se tekee talosta selkeän ja rauhallisen. Meri-ilmasto aiheuttaa talolle erittäin kovaa rasitusta, mutta uskon tämän talon jämäkkänä kestävän sen.

Tuomas Martinsaari: Tämä on erittäin onnistunut kohde. Rakennus ei ole teennäinen: se ei yritä olla jotain muuta kuin on. Rakennuksessa on erilaisia elementtejä, joiden suhteet toisiinsa on mietitty hyvin. Esimerkiksi parvekkeet eroavat selkeästi tiilimassasta. Talo väistelee määritelmiä, mikä on mielestäni positiivista.

Sanna Lehtinen: Uskon tämän talon vetoavan selkeydessään pohjoismaiseen makuun, mutta kuten yleensäkin keskeneräisissä asuinalueissa, tästä uupuu elämän tuntu. Elävyyttä voisi tuoda kasvillisuuden käyttäminen ja sen ottaminen osaksi rakennusta. Sisäpihalla oleva luonnontilainen kallioalue on todella viehättävä, ja vaikka on kyse kivestä, se pehmentää hyvällä tavalla kokonaisvaikutelmaa.

Saaristolaivastonkatu 2:n rakennuksessa on sisäpihan puolella luhtikäytävät. Ympäristöestetiikan tutkija Sanna Lehtisen mielestä pihalla oleva kallio pehmentää hyvällä tavalla kokonaisvaikutelmaa.­

Panu Kaila: Mielestäni tämä on kierroksen heikoimpia lenkkejä. Luhtikäytävät luovat tähän taloon laitosmaisen tunnelman, ja ne ovat myös toiminnallisesti ongelma. Luhtikäytävät eivät sovi Suomen ilmastoon. Vesi, lumi ja räntä pääsevät käytäville, jotka sitten jäätyvät. Talo tulee luultavasti rappeutumaan. Rakennuksessa on muutenkin halpiksen maku materiaalivalintojen osalta: esimerkiksi räystäsputket ovat valuraudan sijaan muovia. Tässä ei ole monumentin aineksia, enkä ostaisi tästä asuntoa.