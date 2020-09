Neitsytpolulla sijaitsevan punatiilisen talon kunnossapitovelvollisuudesta on riidelty oikeudessa, mutta nyt edellinen omistaja vetää pois käräjäoikeuden päätöksestä tekemänsä valituksen.

Helsingin Ullanlinnassa arvokkaalla paikalla Neitsytpolulla pitkään tyhjillään seissyt kerrostalo on saanut tällä viikolla uuden omistajan.

Uusi omistaja Antero Parma aikoo teettää rakennukseen ison remontin.

HS on kirjoittanut aiemmin, että Neitsytpolulla sijaitsevan punatiilisen talon kunnossa­pito­velvollisuudesta on riidelty oikeudessa.

Rakennuksen rapistumisen ja riidan taustalla ovat olleet Puistokatu 11:n erikoiset omistussuhteet: Asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 omistaa tontin ja rakennukset osoitteissa Puistokatu 11 A ja Neitsytpolku 1 A. Neitsytpolku 1 A:n talon osakkeiden Parmaa edeltävä omistaja, Neitsytpolku Holding -niminen yritys, yritti velvoittaa asunto-osakeyhtiötä talon kunnostamiseen.

”Se on saanut nyt hyvän kodin, ja riidat ovat päättyneet”, kertoo Neitsytpolku 1A:n osakekannan ostanut pitkän linjan yrittäjä, teollisuussijoittaja Antero Parma.

Parma on AVS-Yhtiöiden perustaja ja omistaja. Hänen ensimmäinen yrityksensä oli Polarsukellus, yksi Suomen tunnetuimmista sukellus­välineiden myyjistä ja sukellus­kouluttajista. Hän on myös perustanut säätiön, jonka tarkoituksena on suojella Suomen rannikko- ja vesiympäristöjä.

Parman mukaan kaupan myötä hovioikeuden käsittelyyn tulossa ollut Neitsytpolku Holdingin ja Asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 A:n oikeuskiista päättyy, sillä Neitsytpolku Holding vetää pois Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä tekemänsä valituksen.

”Kunnostetaan se entiseen loistoonsa. Taloudelliset resurssit ja ideoita on.”

Parma kertoo, että alustavia suunnitelmia remontille on, mutta niitä on tarkoitus käydä läpi yhdessä niin taloyhtiön kuin kaupunginkin kanssa.

”Sen voin sanoa, että varastoa siitä ei enää tehdä.”

1900-luvun alussa rakennetun pienen punatiilisen kerrostalon historia on mielenkiintoinen, sillä ennen toista maailmansotaa sen osakkeita oli saksalaisen asekauppiaan Willi Daugsin omistuksessa. Sodan jälkeen osakkeet päätyivät Neuvostoliitolle ja Venäjän federaatiolle.

Rakennuksessa on toiminut suomalais-venäläinen koulu, Suomen ja Venäjän välistä koneiden ja laitteiden tuonti- ja vientikauppaa harjoittanut yritys ja vielä 2000-luvun alussa venäläinen matkatoimisto.

HS vieraili talossa vuonna 2017. Talo oli ja on huonossa kunnossa ja tarvitsee mittavan remontin.

Alustavien remonttisuunnitelmien mukaan Parma näkee rakennuksessa liiketilaa, toimistoja ja asuntoja.

”Yksi vaihtoehto on, että yritykseni tai Itämeren ja luonnon suojeluun perustamani säätiö tulisi tiloihin”, Parma kertoo.

”Yhdessä kerroksessa voisi olla vaikkapa näyttelytila, jolloin talo saisi uutta elämää.”

Remontin aloittamisen ajankohta riippuu lupaprosessien etenemisestä.

”Kaikki riippuu nyt siitä, millaista kantaa kaupunki ja taloyhtiö ottavat suunnitelmiin.”

Neitsytpolku 1A:n osakkeiden myynnistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.