Viime viikolla julkaistussa talousarvioehdotuksessa Helsinki esittää yhtenä leikkauskohteena kotihoidontuen kuntalisästä luopumista.

Tämä tarkoittaisi sitä, että niin sanottu Helsinki-lisä poistettaisiin kotihoidontuesta myös alle kaksivuotiaiden osalta. Yli kaksivuotiaiden osalta se on poistettu jo aiemmin. Kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Jos Helsinki-lisä poistetaan alle kaksivuotiailta, se tarkoittaa kaupungille 12,6 miljoonan euron säästöä. Jos Helsinki päättäisi poistaa kuntalisän yli puolitoistavuotiailta, summa olisi 3,4 miljoonaa.

Talousarvioehdotus jäi tiistaina pöydälle kasvatus- ja koulutuslautakunnassa, ja sitä käsitellään uudestaan ensi tiistaina.

Helsingin pormestari tekee myöhemmin eri toimialojen lautakuntien esitysten pohjalta talousarvioehdotuksen, josta ryhmät neuvottelevat. Lopullisesti mahdollisista leikkauksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kuntalisä on otettu Helsingissä käyttöön 1990-luvulla perheiden valinnanvapauden lisäämiseksi.

Mitä sanovat suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat, pitääkö Helsinki-lisä säilyttää vai poistaa?

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov toteaa, että kokoomus ei tässä vaiheessa ryhmänä ota kantaa Helsinki-lisän säilyttämisen tai poistamisen puolesta.

Hän perustelee, että kyseessä on yksittäinen asia laajassa budjetissa, jota Helsinki valmistelee niukemmista lähtökohdista kuin aiemmin tällä vaalikaudella, ja leikkauksia on arvioitava kokonaisuutena.

”Kaupungin talous on monen vahvan vuoden jälkeen huonommassa asemassa. On mahdotonta lähteä rakentamaan budjettia tilanteesta, jossa jokainen ryhmä lukitsisi jokaisen yksittäisen asian.”

”Omalla prioriteettilistallani laadukas opetus tai päiväkotipaikkojen saatavuus on korkeammalla kuin kuntalisä”, Sazonov muotoilee henkilökohtaisena kantanaan.

”Budjettia valmistellaan haastavista lähtökohdista, mutta vihreät ei kannata muutoksia Helsinki-lisään”, toteaa vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

”Sitä voidaan arvioida sitten, kun meillä on varmuus tulevasta perhevapaauudistuksesta. Vähimmäisvaatimus on, että jokaiselle lapselle pitää taata lähipäiväkotipaikka.”

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma toteaa, että vaikka Helsinki joutuu tällä kertaa valmistelemaan talousarviota koronavirusepidemian takia aiempaa huomattavasti huonommassa taloudellisessa tilanteessa kuin aikoihin, päätöksiä Helsinki-lisästä ei pidä tehdä hätiköiden.

”Päivähoitopaikkojen saatavuus ennen koronatilannetta oli erittäin haasteellista, ja nyt niitä järjestäviä yrityksiä on vielä mennyt nurin, joten on selvitettävä, mikä päivähoitopaikkojen tilanne on nyt”, Heinäluoma sanoo.

”Toinen selvitettävä asia on, että miten vasta viime vuonna toteutettu päätös yli kaksivuotiaiden kotihoidon kuntalisän lopettamisesta on vaikuttanut perheisiin ja onko kaupunki pystynyt vastaamaan lisääntyneiden päivähoitopaikkojen kysyntään siten, että lasta ei tarvitse lähteä kuljettamaan toiselle puolelle kaupunkia.”

Leikkauksia kuntalisään on suunnitteilla myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla.

Vantaalla on esitetty kuntalisään 35 euron leikkausta. Nyt kotihoidon kuntalisä Vantaalla on 215 euroa, ja sitä maksetaan siihen saakka, kunnes lapsi on puolitoistavuotias. Jos ehdotus syksyn talousarvio­neuvotteluissa menee läpi, kuntalisän määrä vähenee ensi vuonna 180 euroon kuukaudessa.

Espoossa on esitetty, että alle kaksivuotiaasta lapsesta maksettavaa kuntalisää vähennetään 120 euroa 70 euroon kuukaudessa ja alle kolmevuotiaasta maksettavan Espoo-lisän maksaminen lopetetaan ensi maaliskuusta lähtien.

Tällä hetkellä Espoo maksaa kuntalisää alle kaksivuotiaasta 190 euroa kuukaudessa. Alle kolmevuotiaasta Espoo maksaa tällä hetkellä 150 euroa kuukaudessa.

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa osana talousarvioehdotusta ja totesi, että pitää tärkeänä kotihoidontuen Espoo-lisän säilyttämistä. Espoo-lisän kohtalosta päätetään budjettineuvotteluissa syksyllä.

Maan hallitus kertoi tällä viikolla, että se on päättänyt budjettiriihessä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta.

Varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen käytetään 70 miljoonaa euroa. Tämän arvioidaan lisäävän työllisyyttä jonkin verran, koska se kasvattaisi työnteon kannattavuutta lapsiperheissä.