Helsingin keskustan ranskalainen päiväkoti on saanut lyhyessä ajassa kaksi huomautusta puutteellisesta turvallisuudesta – osa vanhemmista pitää ongelmia laajempina

Päiväkodin johtaja kieltää epäkohdat ja vakuuttaa päiväkodin olevan turvallinen.

Helsingin keskustassa sijaitseva yksityinen ranskankielinen päiväkoti on saanut lyhyen ajan sisään kaupungilta kaksi huomautusta. Ne on annettu kuluvan vuoden aikana.

Helmikuussa kaupungin huomautus koski päiväkodissa sattunutta lapsen henkeä uhkaavaa tilannetta. Allergiselle lapselle tarjottiin joulukuussa 2019 syötäväksi tuotetta, jonka sisältämä ruoka-aine olisi voinut aiheuttaa hänellä anafylaktisen sokin eli äkillisen ja hengenvaarallisen allergisen reaktion.

Toinen huomautus annettiin kesäkuussa. Se koski vakavaa turvallisuuspuutetta, joka kävi ilmi kaupungin tarkastuskäynnillä helmikuussa 2020. Puute koski päiväkodissa lasten ulottuvilla tarjoilukulhossa ollutta astianpesuainetta. Pesu- ja puhdistusaineet voivat olla erittäin myrkyllisiä joutuessaan elimistöön.

Huomautuksen antaminen päiväkodille on harvinaista. Kaupunki on voinut antaa huomautuksia päiväkodeille vasta vuodesta 2018, jolloin varhaiskasvatuslaki muuttui. Kaikkiaan niitä on annettu kolme.

Päätöstä ranskalaisen päiväkodin huomautuksesta tuki kaupungin saama asiakaspalaute liittyen päiväkodin turvallisuuteen.

Osa HS:n haastattelemista vanhemmista sanoo, että päiväkodin ongelmat ovat laajoja. Kuusi vanhempaa kertoo tehneensä päiväkodin toiminnasta valituksia ja jättäneensä raportteja kaupungille vuosien 2015–2020 välisenä aikana koskien muun muassa henkilöstömitoitusta ja sen tiheää vaihtumista.

Myös päiväkodin kuusi entistä työntekijää kertoo HS:lle samanlaisista ongelmista. Lisäksi HS tarkasteli työntekijöiden kaupungille jättämiä raportteja. Työntekijöiden mukaan henkilöstön alimiehitystä aiheutti työntekijöiden vaihtuvuus ja sairastapaukset sekä päiväkodin johtajan poissaolo, vaikka hän olisi laskenut itsensä mukaan henkilöstön vahvuuteen.

Varhaiskasvatuslain mukaan alle kolmevuotiaiden ryhmässä täytyy olla neljää lasta kohden yksi aikuinen ja yli kolmevuotiaiden ryhmässä seitsemää lasta kohden yksi aikuinen. Entiset työntekijät kertovat, että he olivat toistuvasti ainoana aikuisena paikalla, vaikka lapsia olisi ollut noin 15–20.

Kaupungille kirjoittamissaan raporteissa entiset työntekijät kertovat myös erilaisista hygieniapuutteista, kuten paperin ja saippuan puuttumisesta sekä lapsille tarjotuista pienistä aterioista ja pelostaan päiväkodin johtajaa kohtaan.

Toisaalta HS haastatteli myös kolmea vanhempaa, jotka ovat olleet tyytyväisiä päiväkodin toimintaan eivätkä tunnista mainittuja ongelmia. Myös nämä kokemukset päiväkodista jakautuvat useiden viime vuosien ajalle.

Haastatellut vanhemmat ja päiväkodissa työskennelleet henkilöt haluavat pysyä nimettöminä asian arkaluontoisuuden takia ja koska kyse on lasten terveyteen liittyvistä asioista.

Helsingin kaupunki teki saamiensa palautteiden vuoksi päiväkotiin ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin viime marraskuussa. Käynnin jälkeen päiväkodin johtajaa ohjeistettiin huolehtimaan varhaiskasvatuslain mukaisen henkilömitoituksen järjestämisestä sekä turvallisuuden toteutumisen varmistamisesta.

Club des Cinq -päiväkodin johtaja Marina Seppi kieltää HS:lle lähettämässään sähköpostissa henkilöstöpulan, hygieniapuutteet, pienet ateriat ja pelon ilmapiirin. Seppi vakuuttaa päiväkodin olevan turvallinen ja täyttävän varhaiskasvatuslain mukaiset vaatimukset.

Päiväkodin johtajan mukaan henkilökunnan määrää ja mitoitusta koskevat palautteet liittyvät tilanteisiin, joissa lasten tuonti tai haku ja työntekijän saapuminen töihin, eivät ole osuneet yhteen. Henkilökunnan puute on hänen mukaansa ollut lyhytaikaista.

Henkilökunnan vaihtuvuus esimerkiksi syksyllä 2019 liittyy hänen mukaansa tilanteisiin, joissa ulkomailta tullut työntekijä ei ole viihtynyt Suomessa. Seppi kirjoittaa, että valitettavasti syksyllä 2019 hän epäonnistui vuorovaikutuksessa muutaman perheen kanssa ja vanhemmat tulivat hyvin tyytymättömiksi.

”Se eskaloitui suoraan tarkastajille tehtyihin ilmoituksiin.”

Seppi myöntää ensimmäiseen huomautukseen johtaneen, päiväkodin joulujuhlissa tapahtuneen virheen. Jokaiselle perheelle oli valmistettu yllätyspussukka ja sen sisältö oli tarkoitettu koko perheelle.

”Virhe oli valitettava ja siitä saatu palaute hyvä muistutus asian tärkeydestä.”

Toinen huomautus koski lasten ulottuvilla ollutta astianpesuainetta ja siitä aiheutunutta vakavaa turvallisuuspuutetta. Sepin mukaan siivooja oli nostanut loppuneen astianpesuaineen säilytyspurkin keittiössä esille muistuttamaan siitä, että ainetta on hankittava lisää.

”Lapset eivät ole keittiössä koskaan yksin.”

HS:n viime vuonna tekemän kyselyn mukaan henkilöstömitoitusten väliaikainen rikkominen ei ole tavatonta Helsingin kunnallisissakaan päiväkodeissa. Sadat varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat kyselyssä uupumuksesta ja lasten levottomuudesta, kun henkilökuntaa on liian vähän tai se vaihtuu tiheään.

Lue lisää: Näin päiväkodeissa kierretään lakia – Sadat ammattilaiset kertoivat HS:n kyselyssä puuttuvista hoitajista, ylisuurista ryhmistä ja sijaisilla kikkailusta

Helsingin varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka Reunanen kertoo, että lähtökohtaisesti varhaiskasvatuslain vaatimus on se, että henkilöstömitoituksen tulee täyttyä koko päivän ajan.

Välillä henkilöstömitoitus alittuu pakon sanelemana, mutta sille täytyy aina olla peruste. Päiväkotien pitäisi suunnittelun avulla pyrkiä estämään aukkojen syntyminen henkilöstön määrään.

Reunasen mukaan huomautuksia saanut päiväkoti on kaupungin seurannassa. Reunanen arvioi kuitenkin, ettei päiväkodin tilanne ole tämän hetken tietojen mukaan vakava.