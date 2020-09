Onnettomuudessa on Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan osallisena linja-auto.

Helsingissä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on osallisena myös linja-auto, tiedottaa Helsingin tieliikennekeskus. Onnettomuus on tapahtunut ensitietojen mukaan Vihdintiellä eli tiellä 120, tarkempana tapahtumapaikkana Kaupintie.

Tiedotteen mukaan ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu tapahtumapaikalla. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat tiedotteen mukaan käynnissä..

Onnettomuus on tapahtunut liikennetiedotteen mukaan kello 18.30 aikoihin.