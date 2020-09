Husin viruslaboratoriossa työntekijät jatkavat toisinaan aamuvuorosta iltavuoroon, jotta tuhannet koronavirusnäytteet saadaan tutkittua. Millaista työ on?

Joskus yövuorossa laboratoriohoitaja Laila Shakari pysähtyy katsomaan ikkunasta auringonnousua. Huslab-talon ylemmistä kerroksista näkee, miten valo saapuu Keskuspuiston suunnasta ja yltää Meilahteen.

Tänä vuonna hengähdyshetket ovat olleet harvassa. Shakari ja hänen kollegansa pystyvät tutkimaan tässä talossa nyt 3 500 koronavirusnäytettä vuorokaudessa. Lokakuun lopussa määrän pitäisi olla 8 000.

Siksi Shakari on välillä jäänyt aamuvuorosta suoraan iltavuoroon. Työ vaatii väsyneenäkin suurta huolellisuutta. Millaista se on? Pyysimme Shakaria kertomaan, mitä koronavirusnäytteille laboratoriossa tarkalleen ottaen tapahtuu.

Shakari on ollut nykyisessä paikassaan töissä nyt pari vuotta. Hän on innoissaan. Hän sanoo, että on ”saanut olla alusta asti mukana tässä muutoksessa”.

Saanut, ei joutunut. Eikö epidemian vuoksi lisääntynyt kiire siis tunnu rankalta? Kyllä, mutta hän kokee työn tärkeäksi ja kehuu työyhteisöään.

”Olemme kuin toinen perhe. Huolehdimme toisistamme.”

Työkaverit esimerkiksi kyselevät vointia ja muistuttavat toisiaan tauoista. Jos jollain on vapaa hetki, tarjoudutaan auttamaan kaveria.

Viruslaboratoriossa koronavirusanalytiikasta vastaa viitisenkymmentä teknistä työntekijää. Suurin osa on laboratoriohoitajia eli suorittanut bioanalyytikon koulutuksen ammattikorkeakoulussa, mutta joukossa on myös laborantteja ja muita ammattiryhmiä.

Sitten on useampi kymmen ”akateemisia” eli lääkäreitä ja mikrobiologeja.

Viruslaboratorio tutkii muutakin, mutta koronaviruksen vuoksi vähemmän kiireellisten töiden tahtia on hidastettu. Koronanäytteiden käsittely on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotta se etenisi sulavasti.

Ensimmäinen niistä on purku. Näytteet saapuvat keltamustissa pahvilaatikoissa varoitusteksti kyljessä. Pahvin lisäksi koeputkea suojaa vielä kerros muovia. Meilahden sairaaloista niitä tuo lähetti, kauempaa Uudeltamaalta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta auto.

Epidemian alkuvaiheessa iso osa muunkin Suomen näytteistä tutkittiin täällä, mutta näin ei enää ole. Suomessa on nyt kymmeniä laboratorioita, jotka pystyvät hoitamaan analyysin alusta loppuun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) urakka on kuitenkin maan suurin. Neljännesmiljoonan tutkitun näytteen määrä ylittyi syyskuun alussa.

Purkutyöpisteen vetokaapissa poistetaan ylimääräiset suojat. Samalla Shakari tutkii, että näyte ei ole vuotanut pakkaukseen ja tiedetään varmasti, mikä ja keneltä otettu näyte on kyseessä.

Purkutyöpisteellä myös priorisoidaan näytteet eli päätetään lääketieteellisin perustein, miten kiire ne on tutkia. Ensimmäisenä jonossa ovat teho-osastolla olevat potilaat, sitten muut sairaalassa jo olevat, tämän jälkeen terveydenhuollon henkilökunta.

Loput eli suurin osa näytteistä ovat samalla viivalla, esimerkiksi tartunnan todennäköisyys ei vaikuta käsittelyn kiireellisyyteen.

Välillä työntekijä on samassa pisteessä koko vuoron, välillä paikka vaihtuu.

”Itse tykkään, että työntekoon tulee yhdessä pisteessä hyvä flow. Mutta tässä me ihmiset olemme erilaisia.”

Laila Shakari Huslab-talon hississä. Itse laboratoriossa on vierailukielto.­

Työn toinen vaihe on inaktivointi eli näytteen tekeminen vaarattomaksi. Tämä tapahtuu turvalaboratoriossa ja on käsityötä pipetillä.

Kustakin näytteestä otetaan osa, ja siinä olevat solut hajotetaan lisäämällä näytteeseen kemikaalia. Samalla vapautuu nukleiinihappoja, jotka ovat tarpeen seuraavassa vaiheessa.

Työ tehdään biosuojakaapissa, johon hoitaja laittaa kätensä sisään. Kaapin läpi kulkee ilmavirta, jotta näytteestä ei karkaa aerosoleja tartuttamaan työntekijää. Tämä turvaa myös näytettä.

Shakari on päästä varpaisiin suojattu: suojahattu, -takki, kengänsuojat, maski, visiiri, kahdet hansikkaat. Kahdet siksi, että päällimmäisiä hansikkaita vaihdetaan usein, jotta yksi näyte ei tärvelisi toista. Hansikkaita vaihtaessakaan ei voi olla paljain käsin.

Vaihe on urakan raskain.

”Huone on ahdas ja kuuma, ja turvavarusteiden on oltava koko ajan päällä. Tauot pitää suunnitella etukäteen, ettei ole aina nälkä, jano tai vessahätä”, Shakari kuvailee.

Turvalaboratoriosta saa poistua koska tahansa, mutta niin ei tee mieli tehdä kesken suunnitellun sarjan. Alkuperäinen näyte on toki edelleen olemassa, jos jotain menisi vikaan. Mutta virheiden korjaaminen vie enemmän aikaa kuin se, että kykenee keskittymään vaikeissakin oloissa.

”On parasta olla hyvin rauhallinen ja huolellinen.”

Kolmas työvaihe on varsinainen pcr-testaus. Se tehdään koneella tai pikemminkin sarjalla laitteita.

Laboratoriossa on useamman eri valmistajan laitteistoja, joiden toimintalogiikassa on pieniä eroja. Siis vaikka siinä, komennetaanko laitteistoa näppäilemällä vai lukemalla viivakoodi koeputkesta. Laboratoriohoitajan pitää myös esimerkiksi lisätä tutkimuksessa tarvittavia apuaineita.

Laitteistoja on erilaisia turvallisuussyistä. Jos jokin pettää, koko laboratorio ei vielä halvaannu.

Koska laitteilla on hankalat nimet, työntekijät keksivät niille lempinimiä. Viruslaboratoriossa raksuttavat esimerkiksi Batman ja Robin – eivät tosin koronatestaustöissä.

Laitteita tarvitaan lisää. Hus teki elokuussa investointipäätöksen kymmenen uuden koneen hankinnasta noin viidellätoista miljoonalla eurolla.

Kun nämä saadaan täysillä käyttöön lokakuun loppuun mennessä, Husin ja sen yhteistyökumppanin Synlabin kapasiteetti on 10 000 käsiteltyä näytettä päivässä.

Tällä viikolla Hus tiedotti vuokraavansa lisää tiloja ja laitteita Synlabilta kymmeneksi kuukaudeksi sadalla miljoonalla eurolla marraskuun alusta lähtien.

Valtio korvaa sairaanhoitopiireille nämä testauksen lisäämisestä johtuvat kustannukset. Niinpä marraskuussa Husin ja Synlabin pitäisi yhdessä pystyä käsittelemään 22 000 testiä päivässä.

Laitteisto monistaa rna:ta, jotta sitä on tarpeeksi tutkittavaksi. Sitten se sylkee ulos käyriä ja lukuja, joista laboratoriohoitaja näkee, onko tulos positiivinen vai negatiivinen.

Hänen jälkeensä tuloksen tarkistaa ja siirtää tietojärjestelmään lääkäri tai mikrobiologi.

Laboratorion järjestelmästä tieto siirtyy automaattisesti potilaan kotikunnan käyttämään potilasjärjestelmään, josta sen näkevät potilasta hoitavat ammattilaiset ja myös tarvittaessa tartuntojen jäljittäjät.

Kuntien vastuulla on sitten kertoa testatulle, miten kävi. Uudellamaalla tämä tarkoittaa tekstiviestiä negatiivisesta ja soittoa positiivisesta tuloksesta.

Periaatteessa mikä vain vaihe testauksessa voi ruuhkautua. Elokuussa odotusajat venyivät. Nyt tilanne on paljon parempi, testattavaksi pääsee päivässä pääkaupunkiseudulla, ja tulokset saadaan reilussa vuorokaudessa.

Yksi pullonkaula on ollut testauspaikkojen ja niissä tarvittavien ammattilaisten määrä. Mutta myös täällä laboratoriossa on ollut epidemian alusta asti jatkuva haku päällä.

Töihin tarvittaisiin lisää osaajia. Eikä pelkkä pohjakoulutus riitä, vaaditaan myös kunnollinen perehdytys.

Shakari sanoo, että bioanalyytikon täytyy kestää painetta. Täytyy olla kärsivällinen ja tehdä kaikki harkitun rauhallisesti. Mutta toisin kuin voisi kuvitella, laboratoriotyö ei ole erakkoluonteelle sopiva ammatti.

”Tämä ei ole yksin tehtävää työtä. On todella tärkeää olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.”

Keskimäärin Hus-alueen näytteistä oli viime viikolla positiivisia 0,37 prosenttia.

Työvuorossa eteen ei välttämättä osu eteen yhtään positiivista tulosta, tai sitten niitä ryöpsähtää monta kerralla.

”Ei siihen voi oikein pysähtyä ihmettelemään, sitten otetaan seuraava näyte ja jatketaan töitä. Mutta kyllähän siihen joka kerta kiinnittää huomiota. Niitä ihmisiä vartenhan me täällä olemme.”