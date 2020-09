Helsingin kouluissa altistumiset eivät ole viime viikolla johtaneet jatkotartuntoihin, mistä pormestari kiittää henkilökunnan toimintaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) piti keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessaan tiukkasanaisen puhuttelun nuorille aikuisille koronavirusohjeiden noudattamisesta.

”Vetoan, että kaikkia suosituksia nyt ihan aikuisten oikeasti noudatetaan. Maskien käyttö esimerkiksi junassa ei tunnu isolta teolta, mutta se voi olla ratkaisevaa isossa kuvassa”, pormestari sanoi painokkaasti.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kertoi jo aiemmin syyskuussa, että koko valtakunnan tasolla koronavirustautia todetaan nyt kaikkein eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä, alle 30-vuotiaissa.

Vapaavuoren mukaan tilanne on sama myös Helsingissä. Tartuntojen lähteenä ovat hänen mukaansa olleet baarit, yökerhot ja opiskelijabileet.

”Opiskelijoiden järjestämissä tapahtumissa voidaan todeta, että yleisesti ottaen turvatoimenpiteet on huomioitu niissä on varsin hyvin. Mutta keskittyminen on sitten herpaantunut jatkoilla tai baarissa.”

”Erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille täytyy nyt vahvasti painottaa: ellette ole varovaisia, joudumme ottamaan käyttöön voimakkaampia rajoituksia. Asian voi ilmaista niinkin, että ellette ole varovaisia, voi olla, että joku panee baarit kiinni.”.

Helsingin koronavirustilanne näyttää Vapaavuoren mukaan enteilevän kiihtymisvaihetta. Hänen mukaansa tartunnan lähde on tällä hetkellä tiedossa vain noin 34 prosentissa uusista tapauksista. Pääasiassa tartunnat ovat kuitenkin kotimaasta peräisin.

Vapaavuoren mukaan Helsingissä on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana 124 tartuntaa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edeltäneellä viikon jaksolla. Tartuttavuusluku 100 000 henkilöä kohden on Helsingissä tällä hetkellä 27.

”Kaikesta tästä voidaan päätellä että jonkinlainen aika selkeäkin kiihtymisvaihe on tässä taudissa on jälleen meneillään. Positiivista on se, että taudin testaaminen ja jäljitys on tällä hetkellä Helsingissä viiveetöntä.”

Koulut ja päiväkodit eivät sen sijaan ole Vapaavuoren mukaan osoittautuneet viime viikkojen perusteella merkittäviksi koronavirustartuntojen lähteeksi.

Helsingin peruskouluista seitsemässä on ollut viime viikolla altistumisia, mutta kussakin tartuntoja vain yksi.

”Huomionarvoista on se, että jatkotartuntoja ei ole tullut. Koulut eivät siis ole nyt suurin huolenaihe.”

Päiväkodeissa ei viime viikolla Vapaavuoren mukaan altistumisia ollut. Pormestari esitti tiedostustilaisuudessa kiitoksensa koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle.

Kaupunki alkaa julkaista tästä lähtien joka keskiviikko verkkosivuillaan luettelon niistä helsinkiläisistä oppilaitoksista, päiväkodeista ja kouluista, joissa on edeltäneellä viikolla havaittu koronavirustartuntoja ja altistumisia. Listan löydät täältä.