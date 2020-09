Ilmastohätätilan julistaminen on symbolinen ele, jonka avulla halutaan tuoda esiin Helsingin aktiivisuutta ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt alkaa valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta. Asiasta päätettiin keskiviikkoiltana valtuuston kokouksessa.

Vastaavia julistuksia on tehty Euroopan parlamentin 27. marraskuuta 2019 julistaman ilmastohätätilan jälkeen monissa maissa ja yli 1 000 kunnassa ympäri maailman. Julistuksen perusviesti on, että ilmastotoimilla on kiire ja nyt on aika toimia.

Hätätilajulistuksen myötä Helsinki haluaa liittyä niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Aloitteen ilmastohätätilasta tekivät Leo Stranius (vihr) ja 23 muuta valtuutettua.

Ilmastohätätilan julistaminen on symbolinen ele, jonka avulla halutaan tuoda esiin Helsingin aktiivisuutta ilmastokriisin ratkaisemisessa. Aloitteen tekijät mainitsevat esimerkiksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021, jonka mukaan Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja verkostoituu maailman johtavien kaupunkien kanssa C40-ilmastoverkostossa.

Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteeksi on asetettu 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030, ja Helsingin on määrä saavuttaa hiilineutraalisuus vuonna 2035.

Myös pormestari Jan Vapaavuori (kok) piti julistusta tärkeänä. Hän huomautti, etteivät Helsingin ilmastotoimet ole jääneet vain julistuksiksi:

”Helsinkiläisten hiilijalanjälki on tällä hetkellä 45 prosenttia vähemmän henkilöä kohden kuin vuonna 1990”, hän sanoi valtuuston kokouksessa.

Useampi valtuutettu nosti kuitenkin esiin sen, ettei ilmastohätätilajulistus johda suoraan mihinkään toimenpiteisiin. Jussi Halla-aho (ps) piti julistusta ”moraaliposeerauksena”.

Kristillisdemokraattien Mika Ebeling puolestaan kiisti ilmastonmuutoksen olemassaolon.

”Siksi ei ole mitään hätätilaa, mitä julistaa, eikä valtuuston pidä huutaa ihmisille ’pöö’”

Alun perin Euroopan parlamentin ilmastohätätilajulistuksella pyrittiin vauhdittamaan vuoden 2019 lopussa Madridissa käytyjä neuvotteluja, jotka liittyivät ilmastonmuutoksen torjumisen keinoihin.

Valtioiden välisissä neuvotteluissa yhteisymmärryksen saavuttaminen ilmastonmuutoksen vastaisista käytännön toimista on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.