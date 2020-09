Paljastuuko keskeltä Helsinkiä hautalöytö? Senaatintorille on kaivettu reikiä, jotka vievät suoraan 1600-luvulle

Ensimmäisinä viikkoina maakerroksista on löytynyt posliinin paloja, kolikkoja, metalleja sekä 1600-luvun piippuja.

Senaatintorilla on aloitettu kaivaukset, joissa puhkaistaan aukkoja paitsi torin pintaan myös kauas historiallisen torialueen menneisyyteen.

Museoviraston arkeologit ovat lapioineet syyskuun aikana maata kohdissa, joihin tullaan asentamaan torille uudet valaisinpylväät. Mutta kyse on myös merkittävästä arkeologisesta työmaasta.

Kuokkiin ja lapioihin on jo ensimmäisinä viikkoina osunut esimerkiksi posliinin paloja, kolikkoja, metalleja sekä ”liitupiippuja”, jotka paljastavat, ettei Helsinki ollut täysin savuton 1600-luvullakaan.

”Liitupiippuja alkoi olla Suomessa jo 1600-luvulla. Vanhimmat niistä ovat selvästi pienempiä, mikä kertoo tupakan olleen kallista ylellisyystavaraa”, kertoo Senaatintorin arkeologisten kaivausten tutkintatöiden johtaja, Museoviraston tutkija Heli Lehto.

Nykyisen Senaatintorin paikalla on ollut muun muassa hautausmaa, kirkko ja Suurtori raatihuoneineen.

Muun muassa tällaisia aarteita Senaatintorin uumenista on arkeologisissa kaivauksissa löytynyt. Kuvassa on myös osasia liitupiipuista.­

Kuinka syvälle arkeologian perässä kaivaudutaan?

”Menemme niin syvälle, kun vastaan tulee kulttuurikerroksia. Sen jälkeen vastassa on pohjamaa.”

Ajassa tämä tarkoittanee noin 1600-luvun puoliväliä, metreissä kyse on noin kahdesta tai 2,5 metristä. Lehto huomauttaa, että Helsingin kaupunki sijaitsi 1640-luvulle saakka Vanhankaupunginkoskella.

Senaatintorin maakerrosten ikää tutkijat osaavat päätellä esineistä, joita löytävät sekä aiemmalla tietämyksellä siitä, mitä torin paikalla on aiemmin ollut. Vastaan on tullut esimerkiksi kaksi mustaa maakerrosta, jotka kertovat tulipaloista.

”Tämä alue Helsinkiä on historiallisten lähteiden perusteella palanut kolme kertaa. Me olemme konkreettisesti nyt nähneet kaksi palokerrosta, toinen on vuodelta 1761 ja aiempi todennäköisesti vuodelta 1713”, Lehto sanoo.

Samalla löytyy kiehtovaa tietoa siitä, millaista elämää muinaisina aikoina Helsingissä on eletty. Piippulöydöt kertovat tupakoinnin muutoksesta: 1700-luvulle tultaessa piippujen koko alkoi kasvaa ja niiden määrä yleistyä. Nimestä huolimatta kyse ei ole liidusta, vaan valkosavesta tehdystä tupakkapiipusta, Lehto selittää.

Posliinia torin alta on löytynyt toistaiseksi melko vähän, saviastioiden palasia enemmänkin. Harmillisesti monet orgaaniset materiaalit, kuten kankaat tai nahka eivät ole säästyneet ajan hampaalta.

Lapioihin ovat osuneet myös Ruotsin vallan aikaisen Suurtorin mukulakivet. Tori oli nykyistä Senaatintoria pienempi ja sijaitsi nykyisen torin itälaidalla. Välissä oli asuinkortteleita. Yliopiston päärakennuksen edustalla oli hautausmaa ja kirkko.

Senaatintorin kaivauksissa esiin on tullut muun muassa 1700- ja 1800-luvun taitteen mukulakiviä.­

Tähän asti kaivaukset ovat olleet käynnissä Senaatintorin itälaidalla. Lokakuussa on torin länsilaidan vuoro ja silloin päästään muun muassa selvittämään, ovatko Senaatintorin alla sijaitsevat haudat vielä tutkimuskelpoisia. Mikäli vainajien luut ovat tutkimuskunnossa, saadaan Lehdon mukaan enemmän tietoa Suurtorin vaiheista ja sen ajan ihmisistä.

Hautausmaalle laskettiin vainajia lepoon 150 vuoden ajan.

”Kaikille vainajille tehdään ensi talven ja kevään aikana luututkimus. Luiden kunnosta riippuen voimme saada tietoa niiden iästä, terveydestä ja sukupuolesta”, Lehto sanoo.

Voisiko luiden avulla saada jopa tietoa tuon ajan ihmisten terveydestä?

”No, riippuu täysin luiden kunnosta. Esimerkiksi sukupuolta voi olla todella vaikea selvittää, jos luu ei ole hyvin säilynyt.”

Lehdon mukaan Senaatintorin alta paljastuvat aarteet dokumentoidaan ja siirretään Museoviraston kokoelmiin.

Esiin putkahtavien löytöjen arvoa ei voi mitata rahassa. Esimerkiksi kultaa ei ole löytynyt. Mutta arvo on ennen kaikkea historiallisessa tiedossa.

Vielä ei edes tiedetä, mitä kaikkea torin kerrostumista voi löytyä.

”Olisi hienoa, jos itälaidalta tulisi esiin vaikka vanhan raatihuoneen kivijalkaa”, Lehto sanoo.