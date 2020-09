Nuoriso vannoo nyt lain tai jumalan nimeen. Tai Raamatun kautta.

Se on ihan legit asia, vakuuttaa helsinkiläinen Emilia Hiltunen, 22. Hiltunen tarkoittaa, että asia on oikeasti, todellakin näin: LOL on poissa muodista.

Nyt naurua tarkoittava kirjainyhdistelmä on LMAO [laughing my ass off]. Siinä nauretaan niin, että pylly repeää. Vanhemmassa LOL:ssa [laughing out loud] naurettiin vain lujaa ääneen.