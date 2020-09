Vapaavuori: Pääkaupunkiseutu on epidemian kiihtymisvaiheessa – Husin diagnostiikka­johtaja on huolissaan Helsingin tartuttavuusluvun kiihtyvästä noususta

Helsingin tartuttavuusluku oli keskiviikkona 27 tapausta 100 000 asukasta kohden, torstaina se oli Husin mukaan 29.

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Näin ilmoitti torstaina alkuillasta Twitterissä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok).

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä todettiin juuri, että pk-seutu on siirtynyt epidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Kaupungit ryhtyvät tämän seurauksena toimeenpanemaan THL:n tämänpäiväisiä suosituksia”, Vapaavuori kirjoitti Twitterissä.

Koordinaatioryhmässä edustettuina ovat muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Saman näkemyksen jakaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

”Kieltämättä siihen ollaan siirrytty, kun näitä tartuntoja muun muassa yöelämässä nyt leviää, surullista kyllä.”

Lehtonen kuitenkin huomauttaa, ettei kiihtymisvaihe koske koko Uuttamaata ja esimerkiksi Itä-Uudenmaan tilanne on hänen mukaansa rauhallinen.

Helsingin tartuttavuusluku 100 000 asukasta kohden oli Lehtosen mukaan keskiviikkona 27 ja tänään torstaina 29.

Tartuttavuuslukua on käytetty eräänlaisena turvallisuuden mittarina esimerkiksi matkustusrajoitusten asettamisessa. Helsingin eilinen ja tämänpäiväinen luku ylittää esimerkiksi hallituksen aiemmin syyskuussa asettaman turvarajan, jolla Suomeen on viime päivinä voinut saapua ilman kahden viikon karanteenia. Turvallisen maan raja on 25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

”Käytännössä tämä Helsingin tartuttavuusluku kaksinkertaistui viikossa. Ja jos se taas kaksinkertaistuu ensi viikolla, niin silloin ollaan jo aika pahassa jamassa”, Lehtonen sanoo.

Ollaanko silloin jo siirrytty kiihtymisvaiheesta pahempaan eli epidemian leviämisvaiheeseen?

”Ainakin ruvetaan olemaan lähellä sitä. Tehohoidossa olevienkin määrä on Suomessa kaksinkertaistunut viime viikosta, vaikkakin määrät ovat vielä pienet”, Lehtonen sanoo.

”Kyllä nuoriso voisi pikku hiljaa pysyä kiltisti kotona bailaamisen sijaan”, tuumaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen runsaasti nousseesta tartuttavuusluvusta. Tartuntoja on jäljitetty viime päivinä etenkin yöelämään.­

Koronavirus­epidemian kiihtymisvaiheesta puhutaan THL:n ja hallituksen syyskuun alussa päivittämän strategian mukaan silloin, kun kahden viikon aikana tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut ja kahden viikon tartuntaluku on 10–25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Kiihtymisvaiheessa esiintyy myös paikallisia tartuntaketjuja, mutta tartuntojen lähteet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Vapaavuori ilmaisi keskiviikon tiedotustilaisuudessaan Husin alueen testauskapasiteetin olevan tällä hetkellä riittävä. Husin diagnostiikkajohtaja Lehtosen mukaan testituloksen voi saada jo vuorokaudessa.

Samaan aikaan tartuntojen ja altistuneiden määrät ovat kuitenkin nousussa. Ovatko ihmiset siis laiskistuneet testeihin hakeutumisessa?

”Vaikea sanoa. Ehkä voisin allekirjoittaa, että jonkin verran laiskistumista on ollut,” Lehtonen vastaa.

”20–30 vuotiaat voisivat testeissä käydä useamminkin, kun heissä tätä tautia esiintyy.”

Lehtosen mukaan juuri 20–30-vuotiaat käyvät koronavirustesteissä harvemmin kuin 30–40-vuotiaat, vaikka juuri nuorempien keskuudessaan koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia on todettu enemmän.

Hän muistuttaa, että testiin on hyvä mennä, mikäli on virukselle altistunut ja oireita ilmenee.

Jonkin verran kapasiteetin riittävyyteen vaikuttaa Lehtosen mukaan myös se, ettei päiväkoti-ikäisten ja alakoululaisten tarvitse tällä hetkellä mennä automaattisesti testiin pienten nuhaoireiden takia.

Lokakuuta kohden testauskapasiteettia aiotaan Lehtosen mukaan lisätä huomattavasti, sillä flunssakausi on edessä. Silloin testejä pystytään ottamaan ja analysoimaan reilusti yli kaksinkertainen määrä nykyisestä.

”Mutta mikään kapasiteetti ei riitä, jos kunnon flunssakausi iskee päälle ja 60 000 ihmistä Suomessa yrittää yhden päivän aikana testiin”, Lehtonen tuumaa viitaten tautitilanteen nykyiseen kehitykseen.