Altistumistilanteita on ollut etenkin oppilaitoksissa. Niiden osuus altistumisista on 37 prosenttia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronavirustartuntojen lähde oli tiedossa viime viikolla vain 16 prosentissa tapauksista, kertoi Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotustilaisuudessa.

”Voi sanoa, että viruksen voi saada käytännössä mistä vaan.”

Pääkaupunkiseudulla on siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen, mikä tarkoittaa, että koronavirustapausten alueellinen ilmaantuvuus on 10–25 tapausta 100 000:a asukasta kohti 14 vuorokauden aikana.

Altistumistilanteita on ollut erityisesti oppilaitoksissa, joiden osuus kaikista koronavirukselle altistumisista on 37 prosenttia. Päiväkodeissa sen sijaan altistumisia on ollut vähemmän.

Toiseksi merkittävin altistumistapa koronavirukselle ovat Hus-alueella yleisötilaisuudet ja harrastukset sekä muut kokoontumiset. Ruotsalainen kertoi, että Husissa on tiedossa esimerkiksi 15 hengen häitä ja rippijuhlia, joissa pahimmillaan on sairastunut puolet osallistujista.

Opiskelijabileet ja ravintolat sekä yökerhot nousevat myös esiin joukkoaltistumisissa. Harrastuksista esiin nousee etenkin harrastejääkiekko. Kolmanneksi suurin altistumistilanne on perhepiiri ja neljänneksi suurin työpaikat.

”Suomi ei ole tässäkään kohtaa lintukoto. Ne asiat, jotka tapahtuvat tällä hetkellä Euroopassa, voivat tapahtua myös meillä, ellemme tee tarpeeksi epidemian leviämisen estämiseksi”, apulaisylilääkäri Ruotsalainen sanoi.

Husin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Mäkijärvi ohjeisti ihmisiä ottamaan nyt viranomaissuositukset esimerkiksi maskinkäytöstä nyt vakavasti. Hän kehotti jättämään ulkomaanmatkat väliin ja miettimään juhliin menoa.

”On syytä pohtia kriittisesti, onko tarpeen järjestää yksityistilaisuuksia ja jos on, niin kuinka paljon kannattaa väkeä kutsua. Asiantuntija-arvioiden mukaan 20 henkeä, jos sekään tarpeen”, Mäkijärvi sanoi.

Yli 50 prosenttia tartunnoista on tällä hetkellä todettu 20–39-vuotiailla aikuisilla.

Elokuun puolella ulkomailta tulleet tartunnat olivat edustettuna tilastoissa, mutta nyt ne ovat vähentyneet.

Mäkijärvi luonnehti tilannetta ”huolestuttavaksi”. Hänen mukaansa koronavirusepidemiatilanteen edetessä uusia kokoontumisrajoituksia saatetaan tarvita tulevaisuudessa.

”Näistä kerrotaan lisää lähiaikoina.”