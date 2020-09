Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi Husin alueella muun muassa sairaaloissa, kaupoissa, yleisötapahtumissa ja kirjastoissa. Kunnat voivat tehdä kuitenkin tarkempia päätöksiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti eilen torstaina kasvomaskisuositustaan. Sen mukaan kasvomaskia suositellaan käytettäväksi epidemian kiihtymisvaiheessa muun muassa kaupoissa ja ostoskeskuksissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Samassa ohjeessa mainitaan, että alueelliset viranomaiset voivat kuitenkin antaa omilla alueillaan laajempia tai rajatumpia suosituksia.

Kun pääkaupunkiseudun on nyt todettu siirtyneen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen, mitä tämä tarkoittaa pääkaupunkiseudulla liikkuville? HS kysyi asiaa Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärveltä.

Ja ensiksi on mainittava, että kyse on suosituksesta eikä maskipakosta.

Onko maskisuositus nyt voimassa pääkaupunkiseudulla tai koko Husin alueella esimerkiksi kaupassa käydessä?

Kyllä, suositus on voimassa koko Husin alueella, Mäkijärvi selventää.

”Husin asiantuntijat suosittelevat, että kasvomaskeja käytetään julkisissa tiloissa,kuten kaupoissa, teattereissa, konserteissa, sairaaloissa ja julkisessa liikenteessä.”

Mäkijärven mukaan suositus koskee koko Husin aluetta ja on linjassa THL:n eilisen suosituksen kanssa, jolloin se koskee myös esimerkiksi kirjastoja, pankkeja ja virastoja. Koko listan löydät THL:n päivittämästä suosituksesta täältä.

Rajoitukset ovat kaupunki- ja kuntakohtaisia. Kunnat voivat siis halutessaan tehdä alueillaan tarkempia rajoituksia.

Suositus ei koske kouluja tai muita oppilaitoksia. Mäkijärven mukaan näiden kohdalla suositusta pohditaan myöhemmin kuntakohtaisesti.

Milloin suositus oikein tuli voimaan?

”Jos ihan tarkkoja ollaan, se suositus on ollut jo olemassa. Mutta me kaikki olemme nähneet, että sitä vähän vaihtelevassa väärin otettu käyttöön. Se on ollut aiemmin esillä ennemminkin viranomaisyhteistyössä, mutta halusimme nyt tuoda asian esiin, kun tartuntamäärät, altistumiset ja samoin sairaaloissa olevien potilaiden määrä on lähtenyt kasvuun”, Mäkijärvi sanoo.

”Tilanne oli pitkään suhteellisen rauhallinen. Elokuussa maskeja hankittiin ahkerasti, mutta nyt ihmiset eivät ole olleet ahkeria niitä käyttämään. Kehottaisinkin nyt ottamaan ne hankitut maskit käyttöön”, Mäkijärvi sanoo.