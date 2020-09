Vantaan kaupunki on päättänyt lisärekrytoinneista kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Vantaan Kytöpuiston koululle on jouduttu tällä viikolla tilaamaan ylimääräistä vartiointia.

Vartioinnin tarve on johtunut siitä, että koululle on tullut useita ulkopuolisia ihmisiä. Taustalla on raju väkivaltatilanne, joka tapahtui tiistaina 15. syyskuuta.

Joukko kuudesluokkalaisia kaatoi toisen oppilaan maahan ja kohdisti häneen väkivaltaa ainakin lyömällä. Poliisi epäilee rikollisesta teosta neljää alle 15-vuotiasta oppilasta.

Vantaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo kertoo, että koululle on tullut ulkopuolisia ihmisiä väkivaltatapauksen herättämän laajan huomion takia.

Kalon mukaan osa ihmisistä on halunnut tulla kertomaan, miten koulun pitäisi tapauksessa toimia.

”On haluttu ennalta ehkäistä, että ei tulla lyömään nyrkkiä pöytään.”

Kalon mukaan kouluilla on mahdollisuus tilata paikalle ylimääräistä vartiointia, jos on syytä pelätä uhkaavan tilanteen syntyä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi huoltajuuskiistat tai nuorten kaveriporukoiden välienselvittelyt.

Kalo korostaa, että tarvetta lisävartiointiin on harvoin ja tilapäisesti. Hän toivoo, että ulkopuoliset ihmiset antavat Kytöpuiston koulun oppilaille ja henkilökunnalle työrauhan. Varsinaisia levottomuuksia ei Kalon mukaan ole tällä viikolla syntynyt.

Aiemmin tällä viikolla keskustelua herätti rekrytointi-ilmoitus, jossa Vantaan kouluille etsitään vartijoita.

Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nosti asian esiin Twitterissä ja liitti rekrytoinnin julkaisussaan väkivaltaan.

”Vantaa kuulemma hankkii parhaillaan vartijoita kouluihinsa yksityisiltä firmoilta. Varmaan akuuttina toimena ihan hyvä ennen kuin joku lapsi kuolee, mutta miten menee omasta mielestä, jos kouluihin tarvitaan Suomessa vartijoita? Olisiko syytä miettiä asioita?” Halla-aho kirjoitti.

Kalon mukaan vartijoiden rekrytoimisella ei ole mitään tekemistä Kytöpuiston tapauksen tai ylipäätään kouluilla tapahtuvan väkivallan kanssa. Vartijan nimikkeellä työskentelee kouluilla pääasiassa vahtimestareita, ja rekrytointia tehdään Kalon mukaan normaaleista työntekijöiden tarpeeseen liittyvistä syistä.

Vantaan kaupunki päätti tällä viikolla palkata kaksi uutta erityisnuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät alakouluilla. Lisäksi kaupunki palkkaa kolme työntekijää koordinoimaan kiusaamisenvastaista työtä.

Nämä päätökset tehtiin Kalon mukaan nimenomaan Kytöpuiston tapauksen herättämän huolen takia.

”Pohdimme, mitä konkreettisia toimia voimme asian eteen tehdä, ja kaupunki päätti tehdä nämä lisäpanostukset.”

Lisäksi kaupunki päätti tällä viikolla palkata kouluihin 22 monikielistä ohjaajaa. Kalon mukaan monikielisten ohjaajien palkkaaminen ei liity Kytöpuiston tapaukseen vaan asia oli ollut pöydällä jo aiemmin.