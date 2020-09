Yli 130 pappia eri puolilta Suomea on ilmoittanut Sateenkaaripapit-sivustolla valmiudestaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, kertoo Sateenkaaripappien tiedote.

Sateenkaaripapit-verkosto kertoi perjantaina, että pappien, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, määrä on lisääntynyt sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) noin viikko sitten kertoi papin saamaa varoitusta koskevasta päätöksestään.

Sateenkaaripareja vihkiviä pappeja listaavalle Sateenkaaripapit-sivustolle vihkivalmiudestaan oli ilmoittanut tiedotteen mukaan yli 130 pappia eri puolilta Suomea. Tiedotteen mukaan sateenkaaripareja vihkivien pappien määrä olisi lähes kaksinkertaistunut sitten KHO:n ilmoituksen.

Tiedotteen mukaan sivustolle ilmoittautuneet ovat vain osa kaikista samaa sukupuolta olevia pareja vihkivistä papeista. Samaa sukupuolta olevien vihkimistä edistävään Facebook-ryhmään kuuluu verkoston mukaan nyt 400 pappia.

KHO:n viime viikon perjantaina julkistaman päätöksen mukaan tuomiokapitulilla on oikeus antaa varoitus homoparin vihkineelle papille. KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan papille ei voinut antaa varoitusta. KHO totesi, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säädöstä ei ole avioliittolain muutoksen jälkeen muutettu.

Samaa sukupuolta olevien parien avioliiton mahdollistava laki tuli voimaan maaliskuussa 2017.

Kirkkoa asia jakaa edelleen voimakkaasti. Piispainkokous ei päässyt elokuussa yksimielisyyteen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsityksestä, eivätkä piispat siis kannattaneet muutosta kirkon nykykantaan avioliitosta. Osa papeista oli muutoksen kannalla ja osa vastusti sitä jyrkästi. Osa oli kompromissiratkaisun kannalla.

Kirkon nykykannan mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta oleville pareille on voitu järjestää rinnakkainen toimitus.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat totesivat viime viikolla KHO:n päätöksen selkeyttävän oikeudellista tilannetta.

”KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksen­teko­elimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana”, piispat totesivat viime perjantaina lähetetyssä tiedotteessaan.

Ainakin Helsingissä samaa sukupuolta olevia pareja on kuitenkin vihitty kirkon kannasta riippumatta. Sateenkaaripappien tiedotteen mukaan uuden lain tultua voimaan kirkollisesti on vihitty ainakin 95 samaa sukupuolta olevaa paria, ja ainakin 40 sateenkaariparien avioliittoa on siunattu. Tällaisia avioliittoja toimittamassa on ollut tiedotteen mukaan ainakin 77 pappia.