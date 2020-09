Kaupungin keskustassa juostaan lauantaina Helsinki 10 ja Helsinki Half Marathon.

Juoksutapahtumat Helsinki 10 ja Helsinki Half Marathon vaikuttavat liikenteeseen Helsingin kantakaupungissa tänään lauantaina.

Tapahtumareiteistä lyhyempi kiertää kaupunkia muun muassa Kluuvin, Kallion ja Töölön kaupunginosien läpi.

Pidempi reitti kiertää lisäksi Hietalahden, Eiran ja Kruununhaan kaupunginosien läpi.

Helsingin kaupungin mukaan liikenteessä on poikkeusjärjestelyjä kello 5.00 ja kello 12.45 välillä. Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjaus­laitteiden ja liikenteenohjaajien avulla. Osa autoteistä on hetkittäin suljettu, esimerkiksi Alvar Aallon katu on suljettu moottoriajoneuvoilta lähtöjärjestelyjen ajaksi kello 5–8.30.

Pyöräilijöiltä ja jalankulkijoilta suurinta osaa teistä pääsee kulkemaan tien toista puolta. Myös hetkellisiä sulkuja on tehty, esimerkiksi pyöräilyväylä Baana on suljettu liikenteeltä noin kello 8–8.45

Koronaviruksen vuoksi juoksutapahtumia on jouduttu siirtämään keväältä ja kesältä syksylle. Esimerkiksi Helsinki 10 -tapahtuma siirrettiin syyskuun viimeiseen viikonloppuun huhtikuulta.

Helsinki Half Marathonin verkkosivuilla kerrotaan, että koronavirustilanne on otettu huomioon tapahtumajärjestelyissä. Osallistujat on jaettu lähtöryhmiin, jotka starttaavat viiden minuutin välein. Lähtösuoralle otetaan vain kyseiseen lähtöryhmään kuuluvat juoksijat.