”Tilanne on kriittinen. Ravintoloiden rahat on loppu, työntekijöiden rahat on loppu. Jälki on rumaa, se on selvä.”

Näin kommentoi Timo Lappi, Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) yhdistyksen toimitusjohtaja alaa kohtaavia mahdollisia uusia rajoituksia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi MTV:n haastattelussa perjantaina, että sosiaali- ja terveysministeriö tuo esityksen ravintolarajoituksista hallituksen tiistain neuvotteluihin. Kiurun mukaan hallitus aikoo kiristää ravintoloiden aukioloaikoja pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Anniskelua koskevia rajoituksia on toivonut esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Tätä hän perusteli perjantaina HS:lle sillä, että 19–30-vuotiailla on todettu syyskuussa Husin alueella enemmän koronavirustartuntoja kuin muilla ikäryhmillä ja Lehtosen mukaan tartuntoja jäljitettäessä esiin ovat nousseet monesti opiskelijajuhlat, baarit ja yökerhot.

George ja Veeti viettivät perjantai-iltaa Helsingin keskustassa. Harvinaisesti heillä oli maskit kasvoilla.­

Lappi arvioi, että pahimmillaan mahdolliset uudet tiukemmat määräykset synnyttävät katastrofin alalle:

”Konkurssiaalto, työttömyyttä. Jatkuvasti tulee toimialalta viestiä, että viimeisellä viivalla ollaan. Osalla oli keväällä vielä omia pääomia jäljellä, nyt ne on kulutettu”, Lappi sanoo.

HS kiersi perjantaina kuvaamassa Helsingin ydinkeskustan baareissa. Selväksi kävi, että terveysviranomaisten suositukset turvaväleistä, istumapaikoista saati kasvomaskeista eivät käytännössä toteudu.

”Tämä on sen verran hiljanen paikka, meijän lähellä ei istu ketään. Korona ei pelota. Olen ruokakaupassa töissä. Kun pitää järkevän etäisyyden ja julkisissa käyttää maskia, on turvassa”, sanoi Ilana Kurikka perjantaina HS:lle.

Vesalassa asuva Ilana oli tyttärensä Jalina Kurikan kanssa saapunut shoppailukierroksen jälkeen Makkaratalossa sijaitsevaan Sports Academyyn.

”Tämä epidemia jatkuu ainakin vuoden. En usko, että vuosi edes riittää”, Ilana Kurikka ennustaa.

Hän on itse koronaepidemian takia vaihtanut työpaikkaa ravintolapuolelta kauppaan. Hän on todennut elintarvikekaupan ja verkkokaupan vilkastumisen samalla, kun ravintola-ala on kipuillut.

”Ihmiset eivät vain uskalla mennä ravintoloihin. Arvelen, että kevään jälkeen lähdettiin liian nopeasti ravintoloihin. Erityisesti ravintolat ottavat nyt osumaa”, Ilana Kurikka sanoi.

Hard Rock Cafessa iltaa viettänyt Aleksi Piirainen ei pelkää koronaa.­

Aleksi Piiraisen koronavilkku ei ollut havainnut altistumisia.­

Ihmisiä Dekin terassilla.­

Ravintola-alaa edustava Lappi sanoo, että jokainen rajoitus on dramaattinen isku alalle. Jos tulee tiukkoja rajoituksia [tiistaina hallitukselta], se maksetaan konkursseina ja työttömyytenä.

Alalla on Suomessa noin 85 000 työntekijää. Lappi kehuu ravintola- ja hotellialan työnantajia siitä, että kevään ja kesän aikana iso osa yrittäjistä pyrki pääsemään yli pahimmasta koronavaiheesta lomautuksilla, ei irtisanomisilla.

Mutta jos toinen aalto nyt todentuu ja hallituksen määräykset kiristyvät, edessä on seinä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) myönsi lauantaina HS:n haastattelussa, että uudet rajoitukset voivat olla kohtalokkaita ravintoloille ja matkailulle. Hän sanoi, että hallituksen pitää keskustella perusteellisesti, millä perusteilla tiukennuksia otetaan käyttöön, jos otetaan. Henriksson sanoi myös, että hallituksen on pohdittava, pitääkö alalle myöntää lisää tukea.

Hotelli- ja ravintolayritykset ovat Lapin mukaan saaneet vuokranhelpotuksia ja ne, jotka ovat joutuneet ottamaan lisää lainaa, ovat saaneet helpotuksia takaisinmaksujen siirtämisen kautta.

Eivät kuitenkaan kaikki. Suurimmat asiakaskadosta kärsineet ravintolat sijaitsevat Lapin mukaan Helsinki 10:ssä eli pääkaupungin ydinkeskustassa. Niin ulkomaalaiset vapaa-ajan matkustajat kuin esimerkiksi kongressivieraat ovat kadonneet.

Lappi, kuten hänen edustamansa yrittäjät, odottavat hallituksen tiistaisia linjauksia pelon sekaisin tuntein.

”Jos rajoituksia tiukennetaan, monet menevät konkurssiin. On kuitenkin huomattava, että viimeaikaisista tartunnoista suurin osa on tapahtunut yksityisissä bileissä”, Lappi sanoo.

”Niissä ei ole vastuullista valvojaa. Halutaanko sitten siirtää anniskelu [hallituksen rajoituksilla] yksityiselle puolelle?”

Helsinki 10 on Lapin mukaan ”Suomen ravintolamaailman moottori”. Nyt ravintoloista ja hotelleista puuttuvat ulkomaalaiset asiakkaat kokonaan.

”Helsinki kymmenen on kyykännyt tosi pahasti. Ulkomaalaisia asiakkaita ei ole ollenkaan. Ei matkailijoita eikä liikematkailijoita. Yritykset ja työntekijät ovat tosi kovilla”, Lappi sanoo.

Lapilla on toivomus hallituksen tiistaiselle linjanvedolle: ”Testaus, jäljittäminen, riskiryhmien suojaus. Ei uusia kieltoja.”

Jero Stoor Hard Rock Cafessa.­

Järvenpääksi ja Leinoseksi esittäytyneet poliisit valvoivat tilannetta Rautatieasemalla.­

Ravintola Dekin terassilla Lasipalatsin luona oli rauhallista.­