Arvotaloa korjaava arkkitehti tekee valintoja eri aikakausien kerrostumien välillä: mikä säilytetään ja mikä palautetaan entiselleen?

Arkkitehti Timo Jeskanen vaalensi ja raikasti yliopiston päärakennuksen tummunutta ja vihertäväksi muuttunutta julkisivun väriä. ”Uusi sävy on samansuuntainen kuin Kansalliskirjastossa mutta hieman värikylläisempi”, hän sanoo.­

Helsingin yliopiston päärakennuksen parhaillaan käynnissä olevassa peruskorjauksessa lähtökohtana on säilyttää paitsi Senaatintorin puoleisen, vuonna 1832 valmistuneen osan C.L. Engelin arkkitehtuuri, myös J.S. Sirénin aikainen kerrostuma.

Sirén suunnitteli 1930-luvulla rakennuksen laajennuksen ja lisäksi Engelin piirtämän osan korjaustyöt sen jälkeen, kun se vau­rioitui vuoden 1944 pommituksissa.

Sirén säilytti Engelin julkisivuarkkitehtuurin, jota hän oli käyttänyt myös 1930-luvun laajennuksessa, mutta uusi sisätilat lukuun ottamatta eteisaulaa ja juhlasalia, jota laajennettiin.

Arkkitehti Timo Jeskanen ihailee vanhoja kipsikoristeita. Ne kuuluvat olennaisena osana Engelin aikaiseen empire-arkkitehtuuriin.­

1990-luvulla tehtiin rakennuksen peruskorjaus arkkitehti Ola Laihon suunnitelmilla.

”Talossa näkyy kahden arkkitehdin ja muutaman muutostyön jälkiä, minkä vuoksi on mietittävä, mikä on säilytettävää tai palautettavaa vai tuleeko tilalle uusi, tämän ajan ilme. Kun peruskorjauskin näkyy yhtenä kerrostumana, tässä on kolme kerrostumaa näkyvissä”, Laiho sanoi Rakennuslehden haastattelussa vuonna 1989.

Nyt arkkitehti Timo Jeskasella on ollut ainakin kolme kerrostumaa arvotettavana lailla suojellussa rakennuksessa. Suojelun kohteena ei ole vain Engelin aikakausi vaan myös Sirénin suunnittelema osa ja hänen Engelin rakennukseen suunnittelemansa sisätilat. Myös Laihon suunnittelemia kerrostumia pyritään säilyttämään.

Suojelusta huolimatta rakennukseen kohdistuu muutosvaatimuksia.

Tämä näkyy hyvin Helsingin yliopiston päärakennuksen perusparannustyömaalla, joka on mukana Rakennuslehden Vuo­den Työmaa -kilpailussa yhdessä toisen Engelin arvorakennuksen Merikasarmin kanssa.

Molempien edellisistä korjausurakoista on kulunut aikaa yli 30 vuotta. Nyt arkkitehdit ovat taas perimmäisten arvojen äärellä pohtimassa, mitkä eri aikakausien kerrostumista säilytetään. Hyvänä ohjenuorana ovat Laihon ajatukset.

”On arkkitehdin subjektiivinen näkemys, mitä hän pitää kustakin aikakaudesta säilytettävänä. Kunkin ajan hyvää suunnittelua pyritään säilyttämään, ja silloin ollaan väkisin arvottamassa. Joku myöhäinen vaihe saattaa olla hienoa suunnittelua, ja alkuperäinen saattaa sopia pa­rem­min kokonaisuuteen”, Laiho kertoi.

Louhinta oli riskialttein osa korjaushanketta.­

Rakennusta ei Laihon mielestä saa jähmettää, vaan pitää pystyä joustamaan niin, että siinä voidaan toimia.

”Silloin joudutaan hakemaan synteesiä siitä, mitä käyttäjä haluaa ja mikä on rakennuksen arkkitehtonisen ja historiallisen arvon kannalta järkevää.”

1990-luvulla laatutasoa nostettiin muun muassa korvaamalla linoleum parketilla ja vaihtamalla alkuperäisen maalaamalla marmoroidun ruokalatiskin pinta oikeaan marmoriin.

Tänään laatutason nosto liittyy erityisesti opetustilojen toiminnallisuuteen, talotekniikkaan, paloturvallisuuteen ja esteettömyyteen.

Talotekniikan lisääminen on vaatinut purkutöitä, sillä ilmanvaihto- ja sähkötekniikkaa tulee valtavasti lisää. Laihon aikana ilmakanavat sijoitettiin vanhojen tiilimuurien sisään, mutta vanhat kanavakoot eivät enää riitä.

Jeskanen on tarkkana siitä, että rakenteisiin ei tehdä turhia ja peruuttamattomia muu­toksia. Kun parannuksia tehdään taas ehkä 30 vuoden kuluttua, ne voidaan tehdä alkuperäisiä rakenteita rikkomatta.

Helsingin yliopiston päärakennus laajennettiin 1930-luvulla koko korttelin kokoiseksi.­

Valkoinen vai keltainen talo?

Talon näkyvin suunnittelupäätös liittyy Senaatintorin puoleiseen julkisivuun. Aikoinaan puhuttiin valkoisesta talosta, joka oli yliopisto ja keltaisesta, joka oli senaatti. Sittemmin myös yliopisto maalattiin keltaiseksi.

Kun Sirén laajensi päärakennuksen korttelin kokoiseksi, hän valitsi myös laajennuksen julkisivuihin keltaisen värin. Saman valinnan teki sitten Laihokin.

Värisuunnittelun pohjaksi tehtiin nyt kattava väritutkimus, mutta Engelin aikaisia maalipintoja ei julkisivuista löytynyt. Sirénin värejä löytyi kohtuullisesti, ja niitä onkin tarkoitus palauttaa rakennuksen sisälle.

Arkkitehti Timo Jeskasenkaan mielestä vanhaa osaa ei pidä erottaa värillä uudemmasta. Kortteli on totuttu näkemään kokonaisuutena ja toisaalta parina Senaatintalon kanssa. Värin vaihtaminen voisi olla kaupunkilaisille yhtä outoa kuin se, että Tuomiokirkko muutettaisiin takaisin keltaiseksi.

Jeskanen kuitenkin vaalensi ja raikasti tummunutta ja vihertäväksi muuttunutta julkisivun väriä. ”Uusi sävy on samansuuntainen kuin Kansalliskirjastossa mutta hieman värikylläisempi”, hän sanoo.

Aliurakoitsijat mukana suunnittelussa

Korjaustöitä tehdään allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Helsingin yliopiston rahastot, YIT ja Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit. Uutta allianssissa on, että osa aliurakoitsijoista on yliopiston toiveesta otettu mukaan kumppaneiksi eli vaikuttamaan avoi­mesti suunnitelmiin ja päätöksiin.

Korjauskohteessa on tullut jatkuvasti yllätyksiä purkutöiden edistyessä, ja suunnittelua on tarkennettu lähes viikoittain.

Yllätyksiä ovat aiheuttaneet esimerkiksi vesikaton palkit, joita piti vahvistaa, työmaan vastaava työnjohtaja Kai Vendelin YIT:stä kertoo.

Sisäpuolinen louhinta uutta hissiä varten oli työmaan isoin riskipaikka, mutta työ onnistui. Vendelin myöntää, että sitä tehtäessä hirvitti, miten seinä pysyy paikallaan. Kun se onnistui vaijerisahalla kiviä katkomalla, oli helpotus iso.

Korjaaminen vaatii myös vanhan suojelua.­

