Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen: Nuorten aikuisten altistumisia mahdoton jäljittää.

”Ollaan jo huolestuttavalla tiellä”, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo suoraan.

Hän puhuu Helsingin ja koko Husin alueen koronavirustilanteesta. Lehtonen arvioi sunnuntaina, että jos kuluneella viikolla oltiin epidemian kiihtymisvaiheessa, alkava viikko aloittaa leviämisvaiheen.

”Jäljityksen osalta tilanne on huono. Enää alle 20 prosenttia altistumisista pystytään jäljittämään. Siellä on joukkoaltistumisia. Niitä on niin paljon, että tilanne on mahdoton”, Lehtonen sanoi sunnuntaina.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.­

Helsingissä raportoitiin sunnuntaina lähes 50 uudesta tartunnasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoimat tartunnat kerätään usealta päivältä. Lehtosella ei ollut kertoa sunnuntaina tarkempaa tietoa, onko kyseessä ryppäitä vai tulevatko tartuntaluvut laajalta alueelta hajanaisesti.

THL:n mukaan mukaan koko Suomessa raportoitiin sunnuntaina 105 uutta koronavirustartuntaa. Ne sijoittuivat suureksi osaksi pääkaupunkiseudulle. Eniten tartuntoja raportoitiin Helsingissä, yhteensä 47. Espoossa uusia tartuntoja raportoitiin seitsemän, ja Vantaalla 11.

Lehtosen mukaan on pelättävissä, että tartuntojen ja altistumisien seuranta lähtee käsistä.

Hänen havaintonsa on, että koronaviruksen oireita saaneista yli 30-vuotiaat käyvät testauttamassa itsensä. Alle 30-vuotiailla testausaktiivisuus on heikompaa.

”Noin 30–50-vuotiaat käyvät eniten testeissä. On nuorten ryhmä, jossa tartuntojen määrä on suurin. Testien kohdentuminen suhteessa tartuntojen määrään ei vastaa todellisuutta.”

”Emme pysy enää joukkoaltistumisien perässä. Tarvittaisiin enemmän resursseja. Joukkoaltistumisien määrä on suuri. Emme ole enää altistumisen ja testausten suhteessa tasapainossa”, Lehtonen sanoi ja jatkoi:

”Nyt olemme olleet kiihtymisvaiheessa. Alkavalla viikolla ollaan jo leviämisvaiheessa”

Koronavirus­epidemian kiihtymisvaiheesta puhutaan THL:n ja hallituksen syyskuun alussa päivittämän strategian mukaan silloin, kun kahden viikon aikana tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut ja on 10–25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Leviämisvaiheen suuruusluokaksi hallitus on määritellyt 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.