Vantaa palkkasi kymmeniä kehittäjäopettajia sekä lapsi- ja perheohjaajia niihin päiväkoteihin, joiden naapurustossa perheet tarvitsevat enemmän tukea.

Vantaa on syksyllä palkannut päiväkoteihin kymmeniä aivan uudenlaisia ammattilaisia: 21 lapsi- ja perheohjaajaa sekä 12 kehittäjäopettajaa.

Uusien työntekijöiden tarkoitus on antaa lapsille tasa-arvoisempi lähtö elämään.

He ovat aloittaneet työnsä joka puolella Vantaata etenkin päiväkodeissa, joiden ympäristössä on paljon sosioekonomisia haasteita. Tai joissa on suuri määrä vieraskielisiä lapsia.

Suomen ennätys kulttuurien määrässä lienee Havukoskella Rautpihan päiväkodissa, jossa yli 90 prosenttia lapsista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Rautpihassa onkin ollut yli vuoden lapsi- ja perheohjaaja, Nina Pohjonen. Pyysimme häntä kertomaan työstään tarkemmin.

”Lapsen hyvinvointiin vaikuttaa paljon se, jos pystymme auttamaan hänen perhettään voimaan hyvin”, Pohjonen sanoo.

Esran leppäkerttu haluaa vähän helliä Nina Pohjosta. Leikkimässä myös Shalin (vas.), Anna, Tharsith, Yosef ja Pohjosen tuleva kollega Anne Otama-Viinanen.­

Pohjosen on olennaista tuntea jokainen päiväkodin lapsi. Hän on usein yhtenä kasvattajana mukana jonkin ryhmän leikeissä ja toiminnassa.

Hän on kuitenkin ylimääräinen hyvä. Häntä ei lasketa mukaan päiväkodin suhdelukuihin. Jokaisesta ryhmästä ovat vastuussa ryhmän omat aikuiset.

Vaikka Pohjonen viettää lasten kanssa paljon aikaa, hän on oikeastaan töissä vielä enemmän näiden perheitä varten. Hänen tavoitteensa on tulla vanhemmillekin niin tutuksi, että hänen kanssaan on helppo ottaa asioita puheeksi.

Siis esimerkiksi mitä?

”Joskus se on ihan sitä, että jokainen aikuinen haluaa välillä puhua lapsestaan toisten aikuisten kanssa. Siis miettiä jotain kasvatuskysymystä. Vaikka, että mitä voisi tehdä sisarusten riitelylle.”

Joskus Pohjonen myös ehdottaa jonkin asian tekemistä toisin päiväkodissa. Siis samantapaisia konsteja, mitä muutkin kasvatusammattilaiset voisivat ehdottaa, mutta miettimässä on nyt yksi ylimääräinen hyvä lisää.

Saatetaan esimerkiksi huomata, että jollakin lapsella uhma yltyy usein samaan aikaan päivästä. Hän tarvitsisi ehkä pienen hetken rauhallista aikaa itsekseen, koska liian pitkä aika muun ryhmän hälyssä ja melussa on hänelle liikaa.

Joskus kyseessä on konkreettinen avun tarve. Perheet eivät välttämättä tiedä, millaista tukea on olemassa tai mihin apuun niillä on oikeus.

Jos oma äidinkieli on jokin muu kuin suomi, voi olla esimerkiksi vaikea täyttää lapsen puheterapiaan liittyviä papereita. Tai ymmärtää kapulakielisestä tiedotteesta, että pienituloisen ei tarvitse maksaa varhaiskasvatuksesta täyttä maksua.

”Perheillä on hyvin erilaisia tarpeita. Minä olen täällä sitä varten, että jos on jotain, selvitämme asiaa yhdessä.”

Kun eläinten äänet on käsitelty, lapset alkavat miettiä, miten ne esimerkiksi voisivat liikkua. Leikkimässä vasemmalta Anne Otama-Viinanen, Shalin (takana), Tharsith, Muntaha, Anna, Nina Pohjonen sekä edessä jalat pystyssä Yosef ja Esra­

Selvittäminen voi olla tiedon etsimistä tai auttamista jonkin hakemuksen kirjoittamisessa. Joskus helpottaa, jos tuttu päiväkodin Nina tulee ensimmäisellä kerralla mukaan tai on alkuvaiheessa työparina jossain muussa palvelussa. Niin kuin vaikka perhetyön tai kotipalvelun kanssa.

Pohjonen on hyvin selvillä palveluista ja harrastuksista ja tietää esimerkiksi, mitä naapurissa sijaitseva avoin kohtaamispaikka tarjoaa. Hän siis pystyy ehdottamaan kaikenlaista, oli kyse sitten vaikkapa yksinäisyydestä tai taloudellisesta hädästä.

”Mutta tosiaan niin päin, että ensin tutustun perheeseen. Annan heidän kertoa itse, mitä he kaipaavat.”

Kevään poikkeusoloissa tarpeen oli esimerkiksi happihyppelypalvelu. Pohjonen oli yksi niistä ammattilaisista, jotka veivät Vantaalla yhden perheen kotona olevia pieniä lapsia ulos kerralla leikkimään metsään.

Pohjonen on sosionomi ja ollut aiemmin töissä lastensuojelussa. Osalla hänen uusista kollegoistaan on samanlainen koulutus, osa on varhaiskasvatuksen opettajia.

Pohjosella uuden työn ydin tulee opiskelua syvemmältä omasta historiasta. Nimittäin partiosta, jota hän on harrastanut pikkutytöstä asti. Ja omien lasten pikkulapsiajasta, kun perhekahvilassa keitettiin vuorotellen soppaa koko porukalle.

”Tykkään siitä, että on yhteisö. Tässä saa tutustua lapsiin ja heidän perheisiinsä syvällisemmin.”

Anna näyttää, miten komeasti hänen valitsemansa eläin hyppää. Leikkimässä vasemmalta Muntaha, Shalin, Nina Pohjonen, Tharsith, Esra, Yosef ja Anne Otama-Viinanen.­

Pohjonen ja hänen viisi kollegaansa aloittivat työt vuosi sitten osana pilottia, jossa Vantaa testasi uutta tasa-arvomalliaan. Pilotti kesti vain vuoden, mutta nyt osa jatkaa töitä syksyllä palkatussa isommassa porukassa.

Tämä laajempi joukko on saatu palkattua, koska Vantaa sai valtiolta varhaiskasvatuksen tasa-arvorahaa 1,6 miljoonaa euroa ja varasi tähän tarkoitukseen omasta budjetistaan lisäksi 400 000 euroa. Mallia on hiottu mieleiseksi päiväkotien johtajien kanssa.

Ohjaajien lisäksi ylimääräistä hyvää ovat myös nyt syksyllä aloittavat kehittäjäopettajat.

Hekin toimivat useammassa päiväkodin ryhmässä. Heidän työtään on miettiä hieman uudesta kulmasta, miten varhaiskasvatus voitaisiin järjestää nykyistäkin paremmin.

Mitään valmista sapluunaa tähän ei ole haluttu tehdä. Kehittäjäopettajan pitää yhdessä muiden aikuisten kanssa ja lapsia kuunnellen miettiä, mikä olisi tärkeää juuri tässä ryhmässä ja näille lapsille.

Eläimet ovat myös erittäin taitavia tasapainoilijoita. Leikkimässä vasemmalta Muntaha, Anna, Nina Pohjonen, Esra, Shalin ja Anne Otama-Viinanen.­

”Siis mitä juuri nämä lapset tarvitsevat. Jossain se kehitettävä asia voi olla leikki, jossain liikunnan lisääminen, jossain vaikka vuorovaikutus”, kuvailee kehittämispäällikkö Katjamaria Halme.

Kehittäjäopettajat miettivät myös, onko päiväkodin tilat järjestetty parhaiten varhaiskasvatusta tukevalla tavalla. Siis esimerkiksi, ovatko leikit hyvin lasten saatavilla tai yllyttääkö ympäristö innostumaan lukemisesta.

Kehittäjäopettaja tekee tiivistä yhteistyötä päiväkodin johtajan ja kasvatusammattilaisten kanssa. Ja pyrkii tietysti samaan suuntaan kuin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa halutaan voimistaa jokaisen lapsen vahvuuksia.

”Yksi tavoite on lisätä lasten osallisuutta ja vahvistaa heidän itsetuntoaan”, Halme sanoo.

Opettajat ovat selvästi kiinnostuneita työstä, jossa saa keskittyä kehittämään pedagogiikkaa. Vaikka varhaiskasvatuksen opettajista on pääkaupunkiseudulla yhä jatkuva pula ja haku oli vähän hankalaan aikaan elokuussa, molempiin uusiin tehtäviin tuli paljon hakemuksia.

Nykyinen rahoitus riittää puoleksitoista vuodeksi. Vielä ei siis tiedetä, onko päiväkodeissa pysyvästi tällaisiakin työntekijöitä.

”Ajatuksena on oppia ja kokeilla uusia toimintamalleja”, Halme toteaa.