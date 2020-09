Ylen jutussa kerrottiin, että luvattomia työntekijöitä on käytetty sekä pienillä että suurilla ja näkyvillä työmailla.

Espoon kaupunki ja Länsimetro oy tiedottavat, että niillä on ehdoton nollatoleranssi harmaaseen talouteen ja laittomaan työvoimaan.

Yle kertoi maanantaina, että rakennustyömailla Suomessa on työskennellyt laittomasti jopa satoja ukrainalaisia. Monet tekevät työmailla pitkiä päiviä pienellä palkalla tai jopa niin, että palkkaa ei makseta lainkaan.

Ylen laajassa jutussa kerrottiin, että luvattomia työntekijöitä on käytetty sekä pienillä että suurilla ja näkyvillä työmailla. Yhtenä esimerkkinä mainittiin Länsimetron jatke, jossa Ylen mukaan on työskennellyt noin 50 ukrainalaista laittomasti. Heistä suurin osa on ollut töissä Soukan aseman työmaalla.

Länsimetron ja Espoon tiedotteessa kerrotaan, että kymmeniä työntekijöitä koskenut tapaus paljastui aluehallintoviranomaisten tarkoituksessa. Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo sanoo tiedotteessa, että uutisoitu tapaus paljastui juuri siksi, että tehtiin yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Pääurakoitsijat ovat vastuussa siitä, että sekä niillä itsellään että niiden käyttämillä aliurakoitsijoilla asiakirjat ovat kunnossa. Länsimetro vakuuttaa, että se pystyy seuraamaan urakoitsijoiden toimintaa esimerkiksi kulkulupajärjestelmän ja erilaisten asiakirjojen sekä seurantatyökalujen avulla.

”Sähköisten järjestelmien kautta valvonta ulottuu 702 eri yritykseen. Yhteistyö viranomaisten kanssa, tiedonkeruu, valvonta ja seuranta ovat keinojamme torjua harmaata taloutta. Kaikkinainen harmaa talous on meidän työmaillamme ehdottomasti kiellettyä”, sanoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi tiedotteessa.