Helsingin yliopistolla roihahti kapina: Filosofian tutkijat pelkäävät joutuvansa avokonttoreihin, joissa ”ajattelutyö on vaarassa”

Yliopisto suunnittelee, että työtä tehtäisiin useamman henkilön kanssa samassa tilassa samaan aikaan.

Väitöskirjatutkija Maria Hämeen-Anttilalla on meneillään keskittymistä vaativa rupeama työhuoneessaan Helsingin yliopiston Metsätalossa.

Hän paneutuu edesmenneen itävaltalaisen matemaatikon ja filosofin Kurt Gödelin muistiinpanoihin. Ne ovat saksalaista pikakirjoitusta, joita osaa lukea vain muutama ihminen maailmassa.

”Työ on isoilta osin sellaista, että työparin kanssa luetaan ja korjausluetaan laitteilla kirjoitusta yhdessä. Se, että on mahdollista laittaa ovi kiinni ja käydä asioita läpi, on äärimmäisen tärkeää omalle keskittymiskyvylle”, teoreettisen filosofian tutkijana työskentelevä Hämeen-Anttila sanoo.

Nyt hän ja monet muut tutkijat pelkäävät, että työrauha on uhattuna.

Helsingin yliopisto suunnittelee nimittäin tiloihinsa muutoksia. Uusi tilaohjelma vuosille 2021–2030 merkitsisi toteutuessaan, että työtä tehtäisiin useamman henkilön kanssa samassa tilassa samaan aikaan. Käytännössä siis kyse on avokonttorimaisista työtiloista.

Suunnitelmat herättävät voimakasta vastustusta yliopistoyhteisössä.

Varsinkin filosofian tutkijoita ja opettajia huolettaa se, että suunnitellut tilat eivät sovellu kognitiivisesti vaativan eli ajattelua edellyttävän työn tekemiseen. Tutkijoiden mukaan suunnitelmien mukaisiin huoneisiin ei mahdu kuutta henkilöä ilman, että työrauha häiriintyy.

Yliopiston hallituksen on tarkoitus päättää toimitilaohjelmasta keskiviikon kokouksessaan. Ohjelman mukaan yliopiston tilat ovat tulevaisuudessa ”joustavia ja muuntuvia”, ja sijaitsevat pääosin neljällä kampuksella.

Esityslistassa ei puhuta avokonttoreista vaan muuntojoustavista tiloista.

Yliopiston hallitukselle on esitetty vetoomus, jossa pyydetään toimitilaohjelman toimeenpanon keskeyttämistä välittömästi.

Maria Hämeen-Anttila väittelee marraskuussa ja siirtyy tämän jälkeen projektitutkijaksi.

Hän sanoo, että rauhallisen tutkimustilan tarjoava työhuone välineineen on tutkimustyössä todella tärkeä.

Tutkijoille on esitelty kerrosta alempana sijaitsevia tiloja, joissa lähekkäin olevissa tiloissa työskentelisi aina 3–6 ihmistä kerrallaan.

”Olemme nähneet myös Topelian uudet piirustukset, joissa on piirretty 4–6 henkilön tilat todella tiiviisti. Ei se nyt ihan avokonttori ole, mutta siihen suuntaan. Pelkona on, että jatkossa tiloja aletaan muokata laajemmin samaan tyyliin.”

Huolissaan muutoksista on myös käytännöllisen filosofian post doc -apurahatutkija Kaisa Kärki. Post doc viittaa väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen.

”Näkemäni suunnitelmat ovat iso riski opetuksen laadulle, tutkimuksen laadulle ja tuottavuudelle sekä niille julkaisuille, joita pystytään tekemään”, Kärki sanoo.

Hänen mukaansa filosofian tutkimusalan näkökulmasta avokonttoria muistuttavat tilat, joihin pannaan monta ihmistä samaan pieneen tilaan, eivät mahdollista kognitiivisesti vaativaa työtä.

”Itse lähestyn asiaa siitä näkökulmasta, mitä tiedämme ihmisen tiedonkäsittelyn rajallisuudesta ja stressihormoni­tutkimuksesta. Niihin perustuen on selvää, että tutkimus kärsii avokonttoreissa.”

Kärki sanoo olevansa huolissaan siitä, että suunnitelmat iskevät yliopistoyhteisössä heikoimmassa asemassa oleviin kuten jatko-opiskelijoihin, hanketyöntekijöihin ja nuoriin post doc -tutkijoihin.

Tilaohjelma liittyy yliopiston suunnitelmiin jatkaa yliopiston oman toiminnan käytössä olevien toimitilojen vähentämistä.

Karsimisella pyritään muutaman miljoonan euron säästöihin vuodessa.

Yliopisto arvioi tilakustannusten olevan ensi vuonna yhteensä noin 113 miljoonaa euroa.

Toimitilaohjelmaa on valmisteltu jo ennen koronavirusta ja sen seurauksena tapahtunutta digitalisaatioloikkaa.