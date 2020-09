Ilmaantuvuusluku Helsingissä on 55.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori korosti kasvomaskien ja muiden koronaohjeiden noudattamisen tärkeyttä Helsingin kaupungin viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Kaikki turvatoimenpiteet pitää nyt ottaa vakavasti”, Vapaavuori sanoi. Koronavirustapausten määrä kasvaa nyt huolestuttavalla nopeudella Helsingissä.

Tautitapausten määrä on lähes kaksinkertaistunut vain viikossa: viime viikolla tartunta todettiin 124 helsinkiläisellä, mutta tällä viikolla luku on 238. Tehohoidossa on Helsingissä tällä hetkellä kaksi potilasta.

Ilmaantuvuusluku on Vapaavuoren mukaan Helsingissä 55 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohti. Suomi on pitänyt ilmaantuvuuslukua 25 rajana esimerkiksi matkustussuosituksissaan. Helsingin lukema ylittää turvarajan, jolla Suomeen on viime päivinä voinut saapua ilman kahden viikon karanteenia.

Vapaavuoren mukaan Helsingin tautitapaukset jakautuvat eri alueille melko tasaisesti. Yliedustettuna ovat nuoret, 20–24-vuotiaat, joiden keskuudessa on havaittu 23 prosenttia kaikista tautitapauksista.

”On mahdollista, että tämä leviää sieltä vanhempiin ikäryhmiin.”

Vapaavuori korostikin tiedotustilaisuudessa kaikkien suositusten noudattamista.

”Kasvomaskia tulisi pitää joukkoliikenteessä sekä kaikissa julkisissa tai yhteisissä sisätiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa tai liikuntapaikoissa.”

Vapaavuori kehotti helsinkiläisiä myös pitämään turvaväliä, pesemään käsiä säännöllisesti ja pidättäytymään sosiaalisista kontakteista vähäisissäkin oireissa.