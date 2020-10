HS kertoi aiemmin, että Meilahden yläasteella on todettu useita koronavirusaltistumisia.

Meilahden ala-asteen koulussa on ilmennyt koronavirusaltistuminen. Koulun oppilaille Wilmassa lähetetyssä viestissä kerrotaan, että koulussa on ollut viime viikon torstaina ja perjantaina henkilö, jolla on myöhemmin todettu virustartunta.

Koulun henkilökunta on tarkemmin yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin oppilaisiin, jotka ovat olleet lähikontaktissa koronaan sairastuneen kanssa.

Muiden ei katsota altistuneen virukselle, mutta kaikkia vanhempia kehotetaan tarkkailemaan mahdollisia oireita. HS kertoi aiemmin, että Meilahden yläasteella on todettu useita koronavirusaltistumisia.